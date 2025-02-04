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Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау - РИА Новости, 04.02.2025
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18:30 04.02.2025 (обновлено: 19:00 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/aktau-1997372669.html
Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау
Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау - РИА Новости, 04.02.2025
Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау
Минтранс Казахстана представил предварительный отчет по расследованию ЧП с Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:30:00+03:00
2025-02-04T19:00:00+03:00
актау
казахстан
в мире
баку
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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АСТАНА, 4 фев - РИА Новости. Минтранс Казахстана представил предварительный отчет по расследованию ЧП с Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау."Предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines размещен в открытом доступе на официальном сайте министерства транспорта", - говорится в публикации.Летевший из Баку в Грозный самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение 25 прошлого года близ города Актау на западе Казахстана. В этот момент в салоне воздушного судна были 67 человек, включая экипаж. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. По данным российского посольства, среди них были 9 россиян. Всего на борту, как известно на данный момент, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20250204/aktau-1997247385.html
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актау, казахстан, в мире, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
Актау, Казахстан, В мире, Баку, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау

Казахстан опубликовал предварительный отчет по авиакатастрофе AZAL в Актау

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Крушение самолета в Актау
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АСТАНА, 4 фев - РИА Новости. Минтранс Казахстана представил предварительный отчет по расследованию ЧП с Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау.
"Предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines размещен в открытом доступе на официальном сайте министерства транспорта", - говорится в публикации.
Летевший из Баку в Грозный самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение 25 прошлого года близ города Актау на западе Казахстана. В этот момент в салоне воздушного судна были 67 человек, включая экипаж. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. По данным российского посольства, среди них были 9 россиян. Всего на борту, как известно на данный момент, находились 16 российских граждан.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В Казахстане рассказали о расследовании авиакатастрофы в Актау
Вчера, 10:11
 
АктауКазахстанВ миреБакуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение рейса Баку — Грозный
 
 
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