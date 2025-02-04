https://ria.ru/20250204/aktau-1997372669.html

Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау

Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау - РИА Новости, 04.02.2025

Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау

Минтранс Казахстана представил предварительный отчет по расследованию ЧП с Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T18:30:00+03:00

2025-02-04T18:30:00+03:00

2025-02-04T19:00:00+03:00

актау

казахстан

в мире

баку

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991812547_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79ae0fb74198ce8913ba11e6427c2146.jpg

АСТАНА, 4 фев - РИА Новости. Минтранс Казахстана представил предварительный отчет по расследованию ЧП с Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау."Предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines размещен в открытом доступе на официальном сайте министерства транспорта", - говорится в публикации.Летевший из Баку в Грозный самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение 25 прошлого года близ города Актау на западе Казахстана. В этот момент в салоне воздушного судна были 67 человек, включая экипаж. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. По данным российского посольства, среди них были 9 россиян. Всего на борту, как известно на данный момент, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20250204/aktau-1997247385.html

актау

казахстан

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

актау, казахстан, в мире, баку, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный