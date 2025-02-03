https://ria.ru/20250203/ria-1997151249.html

РИА Новости стало самым цитируемым российским агентством

РИА Новости стало самым цитируемым российским агентством - РИА Новости, 03.02.2025

РИА Новости стало самым цитируемым российским агентством

РИА Новости стало самым цитируемым российским информационным агентством в 2024 году, причем его индекс цитируемости выше, чем у лидеров в других категориях СМИ, РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T17:35:00+03:00

2025-02-03T17:35:00+03:00

2025-02-03T20:39:00+03:00

медиалогия

технологии

иран

израиль

белгородская область

крокус сити холл

forbes

ил-76

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. РИА Новости стало самым цитируемым российским информационным агентством в 2024 году, причем его индекс цитируемости выше, чем у лидеров в других категориях СМИ, следует из рейтинга компании "Медиалогия".Так, агентство занимает в рейтинге первое место с индексом цитируемости (ИЦ) 195 454,7."В 2024 году агентство сообщало о теракте в "Крокус Сити Холле", об атаке Ирана на Израиль, о крушении Ил-76 в Белгородской области, об отставке Башара Асада, о задержании Павла Дурова во Франции, также о крушении самолета в Актау", — отмечает "Медиалогия".Кроме того, РИА Новости остается лидером и по цитируемости в соцсетях (3 439 879 ссылок).В топ-10 самых цитируемых газет первое место занимают "Известия" с индексом 32 225,9, среди журналов — Forbes (6 925,7). Первым среди самых цитируемых телеканалов стал Первый канал (7452,0).Радио Sputnik сохранило лидерство в рейтинге самых цитируемых радиостанций (индекс цитируемости — 4596,0).Топ-30 самых цитируемых интернет-ресурсов возглавляет Rbc.ru (ИЦ — 27 847,2).

https://ria.ru/20250131/monastyr-1996693298.html

https://ria.ru/20250113/premiya-1993456577.html

иран

израиль

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

медиалогия, технологии, иран, израиль, белгородская область, крокус сити холл, forbes, ил-76, павел дуров, башар асад