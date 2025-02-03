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РИА Новости стало самым цитируемым российским агентством - РИА Новости, 03.02.2025
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17:35 03.02.2025 (обновлено: 20:39 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/ria-1997151249.html
РИА Новости стало самым цитируемым российским агентством
РИА Новости стало самым цитируемым российским агентством - РИА Новости, 03.02.2025
РИА Новости стало самым цитируемым российским агентством
РИА Новости стало самым цитируемым российским информационным агентством в 2024 году, причем его индекс цитируемости выше, чем у лидеров в других категориях СМИ, РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:35:00+03:00
2025-02-03T20:39:00+03:00
медиалогия
технологии
иран
израиль
белгородская область
крокус сити холл
forbes
ил-76
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. РИА Новости стало самым цитируемым российским информационным агентством в 2024 году, причем его индекс цитируемости выше, чем у лидеров в других категориях СМИ, следует из рейтинга компании "Медиалогия".Так, агентство занимает в рейтинге первое место с индексом цитируемости (ИЦ) 195 454,7."В 2024 году агентство сообщало о теракте в "Крокус Сити Холле", об атаке Ирана на Израиль, о крушении Ил-76 в Белгородской области, об отставке Башара Асада, о задержании Павла Дурова во Франции, также о крушении самолета в Актау", — отмечает "Медиалогия".Кроме того, РИА Новости остается лидером и по цитируемости в соцсетях (3 439 879 ссылок).В топ-10 самых цитируемых газет первое место занимают "Известия" с индексом 32 225,9, среди журналов — Forbes (6 925,7). Первым среди самых цитируемых телеканалов стал Первый канал (7452,0).Радио Sputnik сохранило лидерство в рейтинге самых цитируемых радиостанций (индекс цитируемости — 4596,0).Топ-30 самых цитируемых интернет-ресурсов возглавляет Rbc.ru (ИЦ — 27 847,2).
https://ria.ru/20250131/monastyr-1996693298.html
https://ria.ru/20250113/premiya-1993456577.html
иран
израиль
белгородская область
РИА Новости
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5
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РИА Новости
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
медиалогия, технологии, иран, израиль, белгородская область, крокус сити холл, forbes, ил-76, павел дуров, башар асад
Медиалогия, Технологии, Иран, Израиль, Белгородская область, Крокус Сити Холл, Forbes, Ил-76, Павел Дуров, Башар Асад
РИА Новости стало самым цитируемым российским агентством

РИА Новости стало самым цитируемым в СМИ и соцсетях агентством за 2024 год

© РИА НовостиЛоготип "РИА Новости"
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости
Логотип "РИА Новости". Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. РИА Новости стало самым цитируемым российским информационным агентством в 2024 году, причем его индекс цитируемости выше, чем у лидеров в других категориях СМИ, следует из рейтинга компании "Медиалогия".
Так, агентство занимает в рейтинге первое место с индексом цитируемости (ИЦ) 195 454,7.
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"В 2024 году агентство сообщало о теракте в "Крокус Сити Холле", об атаке Ирана на Израиль, о крушении Ил-76 в Белгородской области, об отставке Башара Асада, о задержании Павла Дурова во Франции, также о крушении самолета в Актау", — отмечает "Медиалогия".
Кроме того, РИА Новости остается лидером и по цитируемости в соцсетях (3 439 879 ссылок).
В топ-10 самых цитируемых газет первое место занимают "Известия" с индексом 32 225,9, среди журналов — Forbes (6 925,7). Первым среди самых цитируемых телеканалов стал Первый канал (7452,0).
Радио Sputnik сохранило лидерство в рейтинге самых цитируемых радиостанций (индекс цитируемости — 4596,0).
Топ-30 самых цитируемых интернет-ресурсов возглавляет Rbc.ru (ИЦ — 27 847,2).
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МедиалогияТехнологииИранИзраильБелгородская областьКрокус Сити ХоллForbesИл-76Павел ДуровБашар Асад
 
 
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