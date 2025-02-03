https://ria.ru/20250203/ogranicheniya-1996951143.html
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения - РИА Новости, 03.02.2025
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты, в период действия временных ограничений на запасной аэродром ушел один... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T07:38:00+03:00
2025-02-03T07:38:00+03:00
2025-02-03T07:43:00+03:00
казань
нижнекамск
астрахань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты, в период действия временных ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, совершавший рейс в Казань, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) в 07.00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период действия временных ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, совершавший рейс в Казань", - говорится в сообщении. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет, отметили там. Ранее Кореняко сообщал, что временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в шести аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA), Волгоград (Гумрак; URWW), Казань (UWKD), Нижнекамск (Бегишево; UWKE), Саратов (Гагарин; UWSG), Ульяновск (Баратаевка; UWLL). В 5.00 мск ограничения на работу аэропорта Саратова были сняты. Также, в 5.45 мск ограничения были сняты в аэропорту Волгограда, в 5.57 мск - Астрахани.
https://ria.ru/20250203/ogranicheniya-1996948595.html
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казань, нижнекамск, астрахань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Казань, Нижнекамск, Астрахань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения
Росавиация: в аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты