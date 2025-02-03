https://ria.ru/20250203/ogranicheniya-1996948595.html
В аэропорту Астрахани сняли временные ограничения
В аэропорту Астрахани сняли временные ограничения - РИА Новости, 03.02.2025
В аэропорту Астрахани сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Астрахани сняты в 5.57 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T06:31:00+03:00
2025-02-03T06:31:00+03:00
2025-02-03T06:31:00+03:00
астрахань
нариманов
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Астрахани сняты в 5.57 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее он сообщал, что временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в шести аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA), Волгоград (Гумрак; URWW), Казань (UWKD), Нижнекамск (Бегишево; UWKE), Саратов (Гагарин; UWSG), Ульяновск (Баратаевка; UWLL). В 5.00 мск ограничения на работу аэропорта Саратова были сняты. Также, в 5.45 мск ограничения были сняты в аэропорту Волгограда. "В аэропорту Астрахань (Нариманово) в 05:57 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250203/rosaviatsiya-1996947832.html
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астрахань, нариманов, волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Астрахань, Нариманов, Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Астрахани сняли временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Астрахани сняли временные ограничения на полеты