https://ria.ru/20250203/ogranicheniya-1996948595.html

В аэропорту Астрахани сняли временные ограничения

В аэропорту Астрахани сняли временные ограничения - РИА Новости, 03.02.2025

В аэропорту Астрахани сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Астрахани сняты в 5.57 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T06:31:00+03:00

2025-02-03T06:31:00+03:00

2025-02-03T06:31:00+03:00

астрахань

нариманов

волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937570494_310:154:1503:825_1920x0_80_0_0_c03f44d376628d9299ba5e6e1ee3f665.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Астрахани сняты в 5.57 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее он сообщал, что временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в шести аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA), Волгоград (Гумрак; URWW), Казань (UWKD), Нижнекамск (Бегишево; UWKE), Саратов (Гагарин; UWSG), Ульяновск (Баратаевка; UWLL). В 5.00 мск ограничения на работу аэропорта Саратова были сняты. Также, в 5.45 мск ограничения были сняты в аэропорту Волгограда. "В аэропорту Астрахань (Нариманово) в 05:57 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250203/rosaviatsiya-1996947832.html

астрахань

нариманов

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астрахань, нариманов, волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации