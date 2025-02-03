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В Ленинградской области возбудили дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 03.02.2025
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00:46 03.02.2025
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В Ленинградской области возбудили дело после ДТП с автобусом
В Ленинградской области возбудили дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 03.02.2025
В Ленинградской области возбудили дело после ДТП с автобусом
Уголовное дело возбуждено после ДТП с рейсовым автобусом в Ленинградской области, где два человека погибли и еще двое пострадали, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T00:46:00+03:00
2025-02-03T00:46:00+03:00
происшествия
россия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с рейсовым автобусом в Ленинградской области, где два человека погибли и еще двое пострадали, сообщает региональное СУСК РФ. Ранее пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало, что два человека погибли при столкновении автобуса со снегоуборочной техникой в Кингисеппском районе Ленинградской области. ДТП произошло в воскресенье вечером. "По предварительным данным, два человека погибли и еще двое пострадали. По данному факту Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, а также причины произошедшего.
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происшествия, россия, ленинградская область, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург
В Ленинградской области возбудили дело после ДТП с автобусом

СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Ленинградской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с рейсовым автобусом в Ленинградской области, где два человека погибли и еще двое пострадали, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало, что два человека погибли при столкновении автобуса со снегоуборочной техникой в Кингисеппском районе Ленинградской области. ДТП произошло в воскресенье вечером.
"По предварительным данным, два человека погибли и еще двое пострадали. По данному факту Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, а также причины произошедшего.
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