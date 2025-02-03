https://ria.ru/20250203/delo-1996937914.html
В Ленинградской области возбудили дело после ДТП с автобусом
В Ленинградской области возбудили дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 03.02.2025
В Ленинградской области возбудили дело после ДТП с автобусом
Уголовное дело возбуждено после ДТП с рейсовым автобусом в Ленинградской области, где два человека погибли и еще двое пострадали, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T00:46:00+03:00
2025-02-03T00:46:00+03:00
2025-02-03T00:46:00+03:00
происшествия
россия
ленинградская область
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с рейсовым автобусом в Ленинградской области, где два человека погибли и еще двое пострадали, сообщает региональное СУСК РФ. Ранее пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало, что два человека погибли при столкновении автобуса со снегоуборочной техникой в Кингисеппском районе Ленинградской области. ДТП произошло в воскресенье вечером. "По предварительным данным, два человека погибли и еще двое пострадали. По данному факту Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, а также причины произошедшего.
https://ria.ru/20250202/dtp-1996916421.html
россия
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_652:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6f82d49fbecd9a5a264a806bf496d762.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ленинградская область, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург
В Ленинградской области возбудили дело после ДТП с автобусом
СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Ленинградской области