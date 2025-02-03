https://ria.ru/20250203/bespilotniki-1996957559.html

Меликов сообщил об атаке беспилотников на Дагестан

Меликов сообщил об атаке беспилотников на Дагестан - РИА Новости, 03.02.2025

Меликов сообщил об атаке беспилотников на Дагестан

Беспилотники зафиксированы утром над объектами в дагестанском Каспийске, принимаются все необходимые меры по их нейтрализации, сообщил в Telegram-канале глава... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T08:59:00+03:00

2025-02-03T08:59:00+03:00

2025-02-03T09:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

каспийск

республика дагестан

происшествия

сергей меликов

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Беспилотники зафиксированы утром над объектами в дагестанском Каспийске, принимаются все необходимые меры по их нейтрализации, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Меликов."Уважаемые дагестанцы! Сегодня утром над объектами в Каспийске были зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Принимаются все необходимые меры по их нейтрализации. На этот момент разрушения и пострадавшие не зафиксированы. Все органы власти работают в режиме оперативного штаба", - написал он.Меликов заявил, что в случае необходимости будет сообщать обо всех изменениях."Главное в такие моменты – здравомыслие и спокойствие. Не верьте слухам, доверяйте только официальным источникам и ни в коем случае не участвуйте в распространении противоправной информации, к которой относятся фото и видеоматериалы с мест событий", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20250203/aeroporty-1996952523.html

каспийск