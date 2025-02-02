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Катки Москвы 2024 - 2025: где покататься на коньках, адреса, расписание, цены
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15:39 02.02.2025 (обновлено: 15:49 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/katki-1987317548.html
Где покататься на коньках в Москве зимой: адреса катков, расписание и цены
Катки Москвы 2024 - 2025: где покататься на коньках, адреса, расписание, цены
Где покататься на коньках в Москве зимой: адреса катков, расписание и цены
В Москве стартовал сезон катков 2024-2025. Жителям и гостям города предлагают огромный выбор локаций для активного отдыха на свежем воздухе. Где можно... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T15:39:00+03:00
2025-02-02T15:49:00+03:00
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Москве стартовал сезон катков 2024-2025. Жителям и гостям города предлагают огромный выбор локаций для активного отдыха на свежем воздухе. Где можно покататься на коньках в центре столицы и на ее окраинах, платные и бесплатные ледовые площадки, открытые и крытые павильоны с искусственным и естественным покрытием, адреса, расписание сеансов и цены, – в материале РИА Новости.Ледовые катки МосквыДля любителей активного зимнего отдыха в столице будут функционировать катки с искусственным и натуральным льдом. Современные площадки для катания на коньках с детской зоной, теплыми раздевалками и пунктом проката появятся в разных точках Москвы.1 декабря на фестивальных площадках "Московских сезонов" начали работу бесплатные катки. Они расположены в разных округах города.Самые крупные из них в Марьино, Коптево, Вешняках, Теплом Стане. Адреса мест для катания можно посмотреть на интерактивной карте. Ледовые площадки работают во всех административных округах.Катки с натуральным льдом планируется открыть в московских парках: "Сокольники", сад "Эрмитаж", "Царицыно", Лианозовский, Перовский, Измайловский парки, усадьба Воронцово, "Радуга" возле Рязанского Проспекта, "Северное Тушино" и в парке Дружбы.Центральный административный округЛедовые площадки открылись в ЦАО. Для удобства посетителей на них организована вся необходимая инфраструктура: раздевалки, пункты проката и заточки коньков, общественные туалеты, медпункты и точки питания.Катание проводится по сеансам с перерывами на техническое обслуживание.ГУМ-каток на Красной площадиДля желающих покататься с видом на Кремль, Спасскую башню, собор Василия Блаженного, сияющую ёлку и нарядный универмаг на Красной площади работает каток у ГУМа. 6 декабря здесь стартуют массовые катания. Известные фигуристы и хоккеисты проведут бесплатные мастер-классы по фигурному катанию.Адрес: Красная Площадь, 3 (м. "Охотный ряд")Сайт: https://gum-katok.ru/Часы работы: ежедневно в зимнее время сеансы с 9:00 до 23:30 с техническим перерывом каждый час.Стоимость: входной билет с прокатом коньков – от 600 рублей для взрослых, от 300 рублей для детей; без проката для взрослых – бесплатно утром в будни, в остальное время – от 800 рублей, для детей бесплатно утром в будни, в остальное время – от 300 рублей. В выходные и праздничные дни детский билет – 400 руб., взрослый – 950 руб.Каток на Площади РеволюцииОдно из ледовых пространств проекта "Московские сезоны" для бесплатного катания расположено в Тверском районе. Каток на площади Революции привлекает посетителей удобным расположением и привлекательным оформлением. Работает пункт проката и теплая раздевалка с ячейками хранения. Неподалеку можно посетить и главные достопримечательности Москвы, зайти в сувенирную лавку или согреться и перекусить в кафе, ресторане.Работает ежедневно по предварительной записи: в будни с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00, несколько сеансов в день. Прокат коньков и специального снаряжения – 50 руб., залог на коньки составляет 2000 руб., за снаряжение – 1000 руб.Еще несколько мест в ЦАО, где можно кататься на коньках:• Каток в саду "Эрмитаж". 3 Адрес: ул. Каретный Ряд, дом 3. 2 Расписание сеансов: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 16:00 до 18:00, с 19:00 до 22:00. Стоимость входного билета в будни и выходные – 300 руб., школьникам со вторника по пятницу – 150 руб., (при предъявлении документа), детям до семи лет – бесплатно.• Каток в саду имени Баумана. Адрес: ул. Старая Басманная, 15. Проходной билет на каток в будние дни обойдется в 300 руб., в выходные – 450. Многодетные семьи и дети до семи лет могут кататься бесплатно при наличии подтверждающих документов.Северный административный округНа севере столицы (САО) работают бесплатные и платные ледовые площадки с комфортными раздевалками и прокатом коньков.Каток в парке "Бригантина" на Коптевском бульвареБесплатный каток расположен на Коптевском бульваре, владение 18 (парк "Бригантина"). Чтобы войти на него, нужно предварительно зарегистрироваться. Фестивальная площадка с прилегающей территорией имеет зоны и сцену для проведения мероприятий, мастер-классов, выступлений, а также торговые павильоны и точки общепита.Каток в парке Северного речного вокзалаДля жителей и гостей столицы на главной площади Северного речного вокзала работает каток площадью ледового покрытия 648 квадратных метров. Он вмещает до 600 человек в день. Покататься можно бесплатно по предварительной регистрации. В предстоящем сезоне запланированы мастер-классы и тренировки с известными фигуристами, выступления музыкантов.Адрес: Ленинградское ш., 51Сайт: https://katok.sport.moscow/Часы работы: вторник – воскресенье, регистрация и расписание по ссылкеСеансы: 10:00–11:30; 12:00–13:30; 14:00–15:30; 16:00–17:30; 18:00–19:30; 20:00–22:00Стоимость: посещение катка бесплатно, прокат коньков 500 руб./сеанс, залог 2 000 руб. возвращается при сдаче коньков.Ледовые площадки в САО Москвы, оборудованные для катания на коньках также расположены по следующим адресам:● Каток Lenovo, Ленинградское шоссе, д. 51.● Каток в парке "Ангарские пруды", ул. Ангарская, д. 51.● Ледовый дворец "Умка", ул. Левобережная, д. 12, корп. 1.● Ледовый дворец ЦСКА, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 41.● Дворец спорта "Мегаспорт", Ходынский бульвар, д. 3.● Каток "Динамо", Ленинградский проспект, д. 36, строение 19.Северо-Восточный административный округВ Северо-Восточном округе Москвы работают сразу несколько бесплатных ледовых площадок.Каток на ВДНХКаток на ВДНХ площадью более 20 000 квадратных метров считается самым масштабным в столице катком с искусственным льдом. Он уже начал свою работу в новом зимнем сезоне. Подсветка и декорации в разных зонах создают праздничное настроение. Территория поделена на несколько зон для удобства: экспресс-павильон для посетителей, которые приходят со своими коньками, VIP-павильон повышенной комфортности и детская зона, что делает эту площадку идеальным местом для катания всей семьей, парами или большой компанией. Впервые здесь появилась зона шоу. Запланировано проведение мастер-классов, зарядок со спортсменами, а также ледовые шоу, ночные сеансы, театрализованные представления и концерты.Адрес: проспект Мира, 119 на Центральной аллее ВДНХ (метро "ВДНХ")Сайт: https://katok.vdnh.ru/Часы работы: со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00, с 17:00 до 23:00, по выходным и праздничным дням с 10:00 до 15:00, с 17:00 до 23:00.Понедельник – выходной, с 15:00 до 17:00 – технический перерыв.Стоимость: по будням для детей (6-14 лет) – 300-400 руб., по выходным и праздникам – 400-500 руб., для взрослых в будни – 400-900 руб., в выходные и праздники – 700-1100 руб.Каток в сквере ОтрадноеНа территории сквера Отрадное на улице Хачатуряна для жителей и гостей столицы открыт каток с искусственным покрытием. Всех желающих ждут на площадке для проведения активного зимнего отдыха. Вход бесплатный, прокат коньков – 50 руб., залог – 2000 руб.Ледовая арена "Северное сияние"В сквере по Олонецкому проезду (Сухонская улица, дом 6, строение 1) площадь катка составляет порядка 1350 квадратных метров. Гостей ждут в будние дни с 11:00 до 22:00, в выходные с 10:00 до 22:00 по предварительной записи. Он работает в течение всего зимнего сезона. Пара коньков в прокат – 50 руб., также требуется залог в размере 2 000 руб.Каток в СвибловоОдна из ледовых площадок расположена в районе Свиблово по адресу проезд Серебрякова, дом 14, строение 2. Каток открыт по будням с 11:00 до 22:00 и по выходным с 10:00 до 22:00. Посещение по предварительной записи организовано по сеансам. Арендовать коньки можно в пунктах проката, также доступны ячейки для хранения вещей и заточка лезвий коньков, а для детей предусмотрены поддерживающие стойки в виде пингвинов.Каток на улице ГрековаВ непосредственной близости к метро Медведково, на улице Грекова, дом 4, район Северное Медведково, расположен каток с искусственным льдом. Есть пункт проката и заточки коньков. Площадка оборудована обогреваемой раздевалкой, шкафчиками для хранения вещей, туалетом. Кроме того, имеется вендинговый аппарат и автомат с горячими напитками.Места в СВАО Москвы, где еще можно кататься на коньках:• Ночной каток "Арена Плэй", улица Ботаническая, 2, строение 1, этаж 1. Цена билета – 500–800 руб.• Ледовый комплекс "Юрловский", Юрловский проезд, владение 6. Цена билета – 250–750 руб.Восточный административный округВ Восточном административном округе Москвы расположены несколько удобных площадок для катания на коньках.Каток на фестивальной площадке "Городецкая"Провести зимний досуг с пользой или отточить мастерство катания на коньках горожане и гости столицы могут на бесплатной ледовой площадке неподалеку от станции метро "Новокосино", Городецкая улица, владение 1. Здесь имеются теплые раздевалки с ячейками для обуви и одежды, бесплатная заточка коньков, пункт проката защитной экипировки и широкий размерный ряд коньков.Каток "Вешняки"Ледовая площадка на фестивальной площадке "Вешняки" по адресу Вешняковская улица, владение 16 в районе станции метро "Выхино" удобен для катания начинающих фигуристов и тех, кто уверенно чувствует себя на льду. Для маленьких детей есть бесплатные подпорки-пингвины. К услугам посетителей – отапливаемая раздевалка, пункт проката коньков, защитной экипировки. Следует заранее пройти регистрацию для катания.Каток в сквере у Гольяновского прудаЕще один каток, где можно бесплатно покататься на коньках с видом на завораживающий пейзаж, расположен на фестивальной площадке "Гольяново", Уральская улица, дом 16. Имеются пункт проката и теплые раздевалки, а безопасность и комфорт выхода на лед обеспечивают прорезиненные дорожки и подпорки. Работает пункт выдачи спортивного инвентаря и бесплатной заточки коньков.Еще несколько мест в ВАО, где москвичи и гости города могут покататься на коньках:• Открытый зимний ледовый каток на стадионе "Локомотив", Большая Черкизовская улица, 125.• Ледовый дворец "Сокольники", улица Сокольнический Вал, 1Б.• Каток в парке "Лосиный остров", Лосиноостровская улица, 31.Юго-Восточный административный округНа территории Юго-Восточного округа работает несколько бесплатных ледовых арен с искусственным покрытием. В инфраструктуре предусмотрены теплые раздевалки и туалетные комнаты, прокат и заточка коньков, вендинговые аппараты.Площадки принимают посетителей ежедневно: в будни с 11:00 до 22:00, а в выходные – с 10:00 до 22:00. Вход бесплатный, но обязательна предварительная регистрация. Гладкое ледяное покрытие доступно на фестивальных площадках по следующим адресам:● Люблино –Краснодарская улица, владение 66;● Марьино – улица Перерва, владение 52;● Некрасовка – сквер у станции метро "Некрасовка".Популярные места в ЮВАО Москвы, где можно покататься на коньках:• Открытый каток "Москвич", Волгоградский проспект, д. 46/15.• Ночной каток "Морозово", Новоостаповская улица, 5с2. Посетителям доступны не только прокат коньков, раздевалки, кафе-бар, но и развлекательная программа, услуги инструктора и профессионального фотографа.• Открытый каток "Крэйзи лед"(Жулебино), ул. Привольная, 41.• Каток "Марьино", Мячковский бульвар, д. 10, корп. 3.• Каток "Авангард", шоссе Энтузиастов, д. 33.Южный административный округЛедовый каток в БратеевоКаток рядом со станцией метро "Алма-Атинская" по адресу Ключевая улица, владение 22 полностью оборудован для катания на коньках и спортивных тренировок. Каток ежедневно принимает всех желающих, но необходима предварительная регистрация. Катание доступно в будни с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00. Переодеться и оставить вещи на хранение можно в отапливаемых раздевалках.Еще несколько площадок, где катаются на коньках в ЮАО Москвы:● Каток с естественным льдом "Новая Лига – Битца", Балаклавский пр., 33 занимает площадь 10 000 квадратных метров, имеются теплые раздевалки, прокат коньков, кафе.● Каток в музее-заповеднике "Царицыно", ул. Дольская, 1с2 открыт для всех желающих, проводят бесплатные занятия.● Открытый каток на Каширском шоссе д. 31, в парке Коломенское. Есть прокат и заточка коньков, раздевалки и гардероб.Юго-Западный административный округНесколько катков в Юго-Западном административном округе Москвы. Все желающие могут бесплатно покататься на катках фестивальных площадок "Московские сезоны по адресам:● Черемушки – Профсоюзная улица, владение 41;● Теплый Стан – улица Теплый Стан, владение 1б;● Южное Бутово – улица Адмирала Руднева, владение 8.В будни можно покататься с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00. Но требуется предварительно выбрать удобный сеанс и зарегистрироваться. Оборудованы камеры хранения, пункты аренды коньков и бесплатной заточки лезвий. На выбор детские и взрослые коньки и экипировка, дети могут воспользоваться поддерживающими стойками.Западный административный округФестивальные площадки в Западном административном округе, где уже функционируют бесплатные катки для горожан расположены по адресам:● Очаково-Матвеевское – Матвеевская улица, владение 1;● Тропарево-Никулино – Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4.Для посетителей имеются уютные раздевалки с камерами хранения, пункты проката спортивного инвентаря. Аренда пары коньков здесь всего 50 руб., но еще 2000 руб. необходимо иметь как возвратный залог.В ЗАО провести время на льду можно, если посетить :• Ледовый дворец "Крылатское", ул. Крылатская, д. 16. Массовые катания в выходные и праздничные дни, сеанс 120 минут бывает два-три раза в день. Стоимость билета для взрослого – 600 руб., детям – 300 руб.• Ледовая арена "Снежный барс", Большая Очаковская улица, 2, стр. 23а, 1 этаж. Вход со своими коньками – от 500 руб.Северо-Западный административный округВ Северо-Западном округе Москвы расположено несколько фестивальных площадок "Московских сезонов", которые зимой трансформируется в бесплатный каток с искусственным покрытием. Для гостей работает обогреваемая раздевалка и прокат коньков. Пару можно арендовать за 50 рублей. Потребуется также внести возвратный залог 2000 рублей.● Митино – Митинская улица, владение 31;● Куркино – пересечение Соколово-Мещерской и Юровской улиц;● Щукино – Авиационная улица, владение 24.Кроме того, есть еще несколько популярных катков в СЗАО Москвы:Строгино Wake Park, ул. Строгино, 12. Работает с 12:00 до 21:00. Цена проката коньков за 1 час – 300 руб., обучение на льду с поддержкой за человека обойдется в 500 руб.Каток "Льдинка" в ландшафтном парке "Митино", ул. Пенягинская, ландшафтный парк "Митино".Зеленоградский административный округКаток в КрюковоВ Зеленограде большой каток для любителей активного зимнего отдыха в рамках проекта "Московские сезоны" расположен в бульварной зоне 16-го микрорайона. Он работает ежедневно, но требуется заранее пройти регистрацию. Для посетителей катка есть теплые раздевалки с ячейками для хранения личных вещей, широкий размерный ряд коньков и защитной экипировки на прокат, а также бесплатная заточка.Каток на площади Юности имеет покрытие 1500 квадратных метров и ежедневно встречает посетителей с 10:00 до 22:00, по сеансам (технический перерыв с 14:00 до 15:00 и с 18:00 до 19:00).Каток на Озёрной улице площадью 800 квадратных метров расположен между ледовым дворцом "Орбита" и сквером со знаком "Я люблю Зеленоград". Вход бесплатный, кататься можно ежедневно с 9:00 до 23:00.Каток "Московские Сезоны" на Панфиловском проспекте доступен для посещения с предварительной онлайн-регистрацией. Есть теплая раздевалка, прокат коньков и защиты, заточка.Новомосковский административный округВ Новомосковском административном округе работает несколько ледовых площадок:• Каток "Самолёт Арена", район Коммунарка, квартал №195, 16к1вл1, этаж 1. Цена билета – 450–600 руб.• Каток "Прокат Московский", 1-й микрорайон, 39А, стадион Центра спорта "Московский".• Каток "Радужный", Чоботовская ул., 6. Стоимость входного билета – 130–260 руб.Троицкий административный округЖители Троицкого округа кататься на коньках могут сразу на двух площадках. Это физкультурно-оздоровительный комплекс "Вороново" в поселке ЛМС, Центральный микрорайон, 40, стр. 1 и зимний каток в деревне Раево, владение 1.Где еще можно покататься на льдуКаток в парке ГорькогоЛедовые дорожки одного из крупнейших парков Москвы расположены вокруг Фигурного фонтана, на центральной и боковых аллеях. Яркие фигуры и иллюминация создают праздничное настроение. Оформление в этом году стилизовано под творчество художника-соцреалиста Александра Дейнеки, павильоны декорированы под кинопленку, посетителей ждут встречи с актерами и режиссерами.Адрес: ул. Крымский Вал, 9 (метро "Октябрьская")Сайт: https://parkgorkogo.ru/rinks/Часы работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 23:00. Понедельник – выходной. С 15:00 до 17:00 – технический перерыв.Стоимость: для взрослых – 400–1000 руб., дети до 14 лет – 300–700 руб.Каток "Лужники"Уютное пространство для катания с идеально гладким льдом и без дорожек, а значит, есть возможность хорошо разогнаться. По будням доступно два сеанса, в 16:00 и в 19:00, понедельник – выходной. В субботу и воскресенье каток открыт для посетителей полный день с 9:30 до 22:30. Есть все для удобного размещения и фуд-корт для перекуса.Адрес: ул. Лужники, 24, стр. 4В.Сайт: https://katok.luzhniki.ru/Цены: от 500 до 700 руб. для взрослых, 250-350 руб. – для детей."Полярный" в парке "Фили"800 квадратных метров искусственного льда и четыре сеанса каждый день. Приятное освещение, пункт проката (от 350 руб.), теплая раздевалка и шкафчики для хранения, а для маленьких гостей имеются опоры в виде веселых зверушек, чтобы лучше держать равновесие.Адрес: ул. Новозаводская, 18, стр. 1Часы работы: вторник – воскресенье, вход свободный.Сеансы: 10:00–12:00; 13:00–15:00; 16:00–18:00; 19:00–22:00
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москва, катки, общество, куда сходить , куда поехать, новый год 2025
Москва, Катки, Общество, куда сходить , куда поехать, Новый год 2025

Где покататься на коньках в Москве зимой: адреса катков, расписание и цены

© Getty Images / Elizaveta StarkovaДевушки на катке
Девушки на катке - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Getty Images / Elizaveta Starkova
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Москве стартовал сезон катков 2024-2025. Жителям и гостям города предлагают огромный выбор локаций для активного отдыха на свежем воздухе. Где можно покататься на коньках в центре столицы и на ее окраинах, платные и бесплатные ледовые площадки, открытые и крытые павильоны с искусственным и естественным покрытием, адреса, расписание сеансов и цены, – в материале РИА Новости.
Самый большой каток Москвы открылся на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
На ВДНХ открылся самый большой каток в Москве
29 ноября 2024, 18:48

Ледовые катки Москвы

Для любителей активного зимнего отдыха в столице будут функционировать катки с искусственным и натуральным льдом. Современные площадки для катания на коньках с детской зоной, теплыми раздевалками и пунктом проката появятся в разных точках Москвы.
1 декабря на фестивальных площадках "Московских сезонов" начали работу бесплатные катки. Они расположены в разных округах города.Самые крупные из них в Марьино, Коптево, Вешняках, Теплом Стане. Адреса мест для катания можно посмотреть на интерактивной карте. Ледовые площадки работают во всех административных округах.
Катки с натуральным льдом планируется открыть в московских парках: "Сокольники", сад "Эрмитаж", "Царицыно", Лианозовский, Перовский, Измайловский парки, усадьба Воронцово, "Радуга" возле Рязанского Проспекта, "Северное Тушино" и в парке Дружбы.
© Getty Images / Igor BostanikaДевушка несет коньки
Девушка несет коньки - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Getty Images / Igor Bostanika
Девушка несет коньки

Центральный административный округ

Ледовые площадки открылись в ЦАО. Для удобства посетителей на них организована вся необходимая инфраструктура: раздевалки, пункты проката и заточки коньков, общественные туалеты, медпункты и точки питания.Катание проводится по сеансам с перерывами на техническое обслуживание.
ГУМ-каток на Красной площади
Для желающих покататься с видом на Кремль, Спасскую башню, собор Василия Блаженного, сияющую ёлку и нарядный универмаг на Красной площади работает каток у ГУМа. 6 декабря здесь стартуют массовые катания. Известные фигуристы и хоккеисты проведут бесплатные мастер-классы по фигурному катанию.
Адрес: Красная Площадь, 3 (м. "Охотный ряд")
Сайт: https://gum-katok.ru/
Часы работы: ежедневно в зимнее время сеансы с 9:00 до 23:30 с техническим перерывом каждый час.
Стоимость: входной билет с прокатом коньков – от 600 рублей для взрослых, от 300 рублей для детей; без проката для взрослых – бесплатно утром в будни, в остальное время – от 800 рублей, для детей бесплатно утром в будни, в остальное время – от 300 рублей. В выходные и праздничные дни детский билет – 400 руб., взрослый – 950 руб.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушки на ГУМ-катке
Девушки на ГУМ-катке - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушки на ГУМ-катке
Каток на Площади Революции
Одно из ледовых пространств проекта "Московские сезоны" для бесплатного катания расположено в Тверском районе. Каток на площади Революции привлекает посетителей удобным расположением и привлекательным оформлением. Работает пункт проката и теплая раздевалка с ячейками хранения. Неподалеку можно посетить и главные достопримечательности Москвы, зайти в сувенирную лавку или согреться и перекусить в кафе, ресторане.
Работает ежедневно по предварительной записи: в будни с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00, несколько сеансов в день. Прокат коньков и специального снаряжения – 50 руб., залог на коньки составляет 2000 руб., за снаряжение – 1000 руб.
Еще несколько мест в ЦАО, где можно кататься на коньках:
Каток в саду "Эрмитаж". 3 Адрес: ул. Каретный Ряд, дом 3. 2 Расписание сеансов: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 16:00 до 18:00, с 19:00 до 22:00. Стоимость входного билета в будни и выходные – 300 руб., школьникам со вторника по пятницу – 150 руб., (при предъявлении документа), детям до семи лет – бесплатно.
Каток в саду имени Баумана. Адрес: ул. Старая Басманная, 15. Проходной билет на каток в будние дни обойдется в 300 руб., в выходные – 450. Многодетные семьи и дети до семи лет могут кататься бесплатно при наличии подтверждающих документов.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди надевают коньки в пункте проката
Люди надевают коньки в пункте проката - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди надевают коньки в пункте проката

Северный административный округ

На севере столицы (САО) работают бесплатные и платные ледовые площадки с комфортными раздевалками и прокатом коньков.
Каток в парке "Бригантина" на Коптевском бульваре
Бесплатный каток расположен на Коптевском бульваре, владение 18 (парк "Бригантина"). Чтобы войти на него, нужно предварительно зарегистрироваться. Фестивальная площадка с прилегающей территорией имеет зоны и сцену для проведения мероприятий, мастер-классов, выступлений, а также торговые павильоны и точки общепита.
Каток в парке Северного речного вокзала
Для жителей и гостей столицы на главной площади Северного речного вокзала работает каток площадью ледового покрытия 648 квадратных метров. Он вмещает до 600 человек в день. Покататься можно бесплатно по предварительной регистрации. В предстоящем сезоне запланированы мастер-классы и тренировки с известными фигуристами, выступления музыкантов.
Адрес: Ленинградское ш., 51
Сайт: https://katok.sport.moscow/
Часы работы: вторник – воскресенье, регистрация и расписание по ссылке
Сеансы: 10:00–11:30; 12:00–13:30; 14:00–15:30; 16:00–17:30; 18:00–19:30; 20:00–22:00
Стоимость: посещение катка бесплатно, прокат коньков 500 руб./сеанс, залог 2 000 руб. возвращается при сдаче коньков.
Ледовые площадки в САО Москвы, оборудованные для катания на коньках также расположены по следующим адресам:
Каток Lenovo, Ленинградское шоссе, д. 51.
Каток в парке "Ангарские пруды", ул. Ангарская, д. 51.
Ледовый дворец "Умка", ул. Левобережная, д. 12, корп. 1.
Ледовый дворец ЦСКА, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 41.
Дворец спорта "Мегаспорт", Ходынский бульвар, д. 3.
Каток "Динамо", Ленинградский проспект, д. 36, строение 19.

Северо-Восточный административный округ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКаток
Каток - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Каток
В Северо-Восточном округе Москвы работают сразу несколько бесплатных ледовых площадок.
Каток на ВДНХ
Каток на ВДНХ площадью более 20 000 квадратных метров считается самым масштабным в столице катком с искусственным льдом. Он уже начал свою работу в новом зимнем сезоне. Подсветка и декорации в разных зонах создают праздничное настроение. Территория поделена на несколько зон для удобства: экспресс-павильон для посетителей, которые приходят со своими коньками, VIP-павильон повышенной комфортности и детская зона, что делает эту площадку идеальным местом для катания всей семьей, парами или большой компанией. Впервые здесь появилась зона шоу. Запланировано проведение мастер-классов, зарядок со спортсменами, а также ледовые шоу, ночные сеансы, театрализованные представления и концерты.
Адрес: проспект Мира, 119 на Центральной аллее ВДНХ (метро "ВДНХ")
Сайт: https://katok.vdnh.ru/
Часы работы: со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00, с 17:00 до 23:00, по выходным и праздничным дням с 10:00 до 15:00, с 17:00 до 23:00.Понедельник – выходной, с 15:00 до 17:00 – технический перерыв.
Стоимость: по будням для детей (6-14 лет) – 300-400 руб., по выходным и праздникам – 400-500 руб., для взрослых в будни – 400-900 руб., в выходные и праздники – 700-1100 руб.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКаток на ВДНХ
Каток на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Каток на ВДНХ
Каток в сквере Отрадное
На территории сквера Отрадное на улице Хачатуряна для жителей и гостей столицы открыт каток с искусственным покрытием. Всех желающих ждут на площадке для проведения активного зимнего отдыха. Вход бесплатный, прокат коньков – 50 руб., залог – 2000 руб.
Ледовая арена "Северное сияние"
В сквере по Олонецкому проезду (Сухонская улица, дом 6, строение 1) площадь катка составляет порядка 1350 квадратных метров. Гостей ждут в будние дни с 11:00 до 22:00, в выходные с 10:00 до 22:00 по предварительной записи. Он работает в течение всего зимнего сезона. Пара коньков в прокат – 50 руб., также требуется залог в размере 2 000 руб.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди катаются на катке
Люди катаются на катке - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди катаются на катке
Каток в Свиблово
Одна из ледовых площадок расположена в районе Свиблово по адресу проезд Серебрякова, дом 14, строение 2. Каток открыт по будням с 11:00 до 22:00 и по выходным с 10:00 до 22:00. Посещение по предварительной записи организовано по сеансам. Арендовать коньки можно в пунктах проката, также доступны ячейки для хранения вещей и заточка лезвий коньков, а для детей предусмотрены поддерживающие стойки в виде пингвинов.
Каток на улице Грекова
В непосредственной близости к метро Медведково, на улице Грекова, дом 4, район Северное Медведково, расположен каток с искусственным льдом. Есть пункт проката и заточки коньков. Площадка оборудована обогреваемой раздевалкой, шкафчиками для хранения вещей, туалетом. Кроме того, имеется вендинговый аппарат и автомат с горячими напитками.
Места в СВАО Москвы, где еще можно кататься на коньках:
Ночной каток "Арена Плэй", улица Ботаническая, 2, строение 1, этаж 1. Цена билета – 500–800 руб.
Ледовый комплекс "Юрловский", Юрловский проезд, владение 6. Цена билета – 250–750 руб.
ГУМ-каток на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
На Красной площади открыли ГУМ-каток
5 декабря 2024, 20:14

Восточный административный округ

В Восточном административном округе Москвы расположены несколько удобных площадок для катания на коньках.
Каток на фестивальной площадке "Городецкая"
Провести зимний досуг с пользой или отточить мастерство катания на коньках горожане и гости столицы могут на бесплатной ледовой площадке неподалеку от станции метро "Новокосино", Городецкая улица, владение 1. Здесь имеются теплые раздевалки с ячейками для обуви и одежды, бесплатная заточка коньков, пункт проката защитной экипировки и широкий размерный ряд коньков.
Каток "Вешняки"
Ледовая площадка на фестивальной площадке "Вешняки" по адресу Вешняковская улица, владение 16 в районе станции метро "Выхино" удобен для катания начинающих фигуристов и тех, кто уверенно чувствует себя на льду. Для маленьких детей есть бесплатные подпорки-пингвины. К услугам посетителей – отапливаемая раздевалка, пункт проката коньков, защитной экипировки. Следует заранее пройти регистрацию для катания.
Каток в сквере у Гольяновского пруда
Еще один каток, где можно бесплатно покататься на коньках с видом на завораживающий пейзаж, расположен на фестивальной площадке "Гольяново", Уральская улица, дом 16. Имеются пункт проката и теплые раздевалки, а безопасность и комфорт выхода на лед обеспечивают прорезиненные дорожки и подпорки. Работает пункт выдачи спортивного инвентаря и бесплатной заточки коньков.
Еще несколько мест в ВАО, где москвичи и гости города могут покататься на коньках:
Открытый зимний ледовый каток на стадионе "Локомотив", Большая Черкизовская улица, 125.
Ледовый дворец "Сокольники", улица Сокольнический Вал, 1Б.
Каток в парке "Лосиный остров", Лосиноостровская улица, 31.
© Getty Images / Aleksandra ShamoninaДевушка сидит на льду
Девушка сидит на льду - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Getty Images / Aleksandra Shamonina
Девушка сидит на льду

Юго-Восточный административный округ

На территории Юго-Восточного округа работает несколько бесплатных ледовых арен с искусственным покрытием. В инфраструктуре предусмотрены теплые раздевалки и туалетные комнаты, прокат и заточка коньков, вендинговые аппараты.Площадки принимают посетителей ежедневно: в будни с 11:00 до 22:00, а в выходные – с 10:00 до 22:00. Вход бесплатный, но обязательна предварительная регистрация. Гладкое ледяное покрытие доступно на фестивальных площадках по следующим адресам:
● Люблино –Краснодарская улица, владение 66;
● Марьино – улица Перерва, владение 52;
● Некрасовка – сквер у станции метро "Некрасовка".
Популярные места в ЮВАО Москвы, где можно покататься на коньках:
• Открытый каток "Москвич", Волгоградский проспект, д. 46/15.
• Ночной каток "Морозово", Новоостаповская улица, 5с2. Посетителям доступны не только прокат коньков, раздевалки, кафе-бар, но и развлекательная программа, услуги инструктора и профессионального фотографа.
• Открытый каток "Крэйзи лед"(Жулебино), ул. Привольная, 41.
• Каток "Марьино", Мячковский бульвар, д. 10, корп. 3.
• Каток "Авангард", шоссе Энтузиастов, д. 33.
© Getty Images / gorodenkoffКаток
Каток - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Getty Images / gorodenkoff
Каток

Южный административный округ

Ледовый каток в Братеево
Каток рядом со станцией метро "Алма-Атинская" по адресу Ключевая улица, владение 22 полностью оборудован для катания на коньках и спортивных тренировок. Каток ежедневно принимает всех желающих, но необходима предварительная регистрация. Катание доступно в будни с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00. Переодеться и оставить вещи на хранение можно в отапливаемых раздевалках.
Еще несколько площадок, где катаются на коньках в ЮАО Москвы:
● Каток с естественным льдом "Новая Лига – Битца", Балаклавский пр., 33 занимает площадь 10 000 квадратных метров, имеются теплые раздевалки, прокат коньков, кафе.
Каток в музее-заповеднике "Царицыно", ул. Дольская, 1с2 открыт для всех желающих, проводят бесплатные занятия.
Открытый каток на Каширском шоссе д. 31, в парке Коломенское. Есть прокат и заточка коньков, раздевалки и гардероб.

Юго-Западный административный округ

Несколько катков в Юго-Западном административном округе Москвы. Все желающие могут бесплатно покататься на катках фестивальных площадок "Московские сезоны по адресам:
● Черемушки – Профсоюзная улица, владение 41;
● Теплый Стан – улица Теплый Стан, владение 1б;
● Южное Бутово – улица Адмирала Руднева, владение 8.
В будни можно покататься с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00. Но требуется предварительно выбрать удобный сеанс и зарегистрироваться. Оборудованы камеры хранения, пункты аренды коньков и бесплатной заточки лезвий. На выбор детские и взрослые коньки и экипировка, дети могут воспользоваться поддерживающими стойками.
Посетители на катке - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Москве заработают 50 катков с искусственным и натуральным льдом
20 ноября 2024, 17:14

Западный административный округ

Фестивальные площадки в Западном административном округе, где уже функционируют бесплатные катки для горожан расположены по адресам:
● Очаково-Матвеевское – Матвеевская улица, владение 1;
● Тропарево-Никулино – Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4.
Для посетителей имеются уютные раздевалки с камерами хранения, пункты проката спортивного инвентаря. Аренда пары коньков здесь всего 50 руб., но еще 2000 руб. необходимо иметь как возвратный залог.
В ЗАО провести время на льду можно, если посетить :
Ледовый дворец "Крылатское", ул. Крылатская, д. 16. Массовые катания в выходные и праздничные дни, сеанс 120 минут бывает два-три раза в день. Стоимость билета для взрослого – 600 руб., детям – 300 руб.
Ледовая арена "Снежный барс", Большая Очаковская улица, 2, стр. 23а, 1 этаж. Вход со своими коньками – от 500 руб.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДевочка на катке
Девочка на катке - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Девочка на катке

Северо-Западный административный округ

В Северо-Западном округе Москвы расположено несколько фестивальных площадок "Московских сезонов", которые зимой трансформируется в бесплатный каток с искусственным покрытием. Для гостей работает обогреваемая раздевалка и прокат коньков. Пару можно арендовать за 50 рублей. Потребуется также внести возвратный залог 2000 рублей.
● Митино – Митинская улица, владение 31;
● Куркино – пересечение Соколово-Мещерской и Юровской улиц;
● Щукино – Авиационная улица, владение 24.
Кроме того, есть еще несколько популярных катков в СЗАО Москвы:
Строгино Wake Park, ул. Строгино, 12. Работает с 12:00 до 21:00. Цена проката коньков за 1 час – 300 руб., обучение на льду с поддержкой за человека обойдется в 500 руб.
Каток "Льдинка" в ландшафтном парке "Митино", ул. Пенягинская, ландшафтный парк "Митино".
© Getty Images / Anton PentegovКоньки
Коньки - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Getty Images / Anton Pentegov
Коньки

Зеленоградский административный округ

Каток в Крюково
В Зеленограде большой каток для любителей активного зимнего отдыха в рамках проекта "Московские сезоны" расположен в бульварной зоне 16-го микрорайона. Он работает ежедневно, но требуется заранее пройти регистрацию. Для посетителей катка есть теплые раздевалки с ячейками для хранения личных вещей, широкий размерный ряд коньков и защитной экипировки на прокат, а также бесплатная заточка.
Каток на площади Юности имеет покрытие 1500 квадратных метров и ежедневно встречает посетителей с 10:00 до 22:00, по сеансам (технический перерыв с 14:00 до 15:00 и с 18:00 до 19:00).
Каток на Озёрной улице площадью 800 квадратных метров расположен между ледовым дворцом "Орбита" и сквером со знаком "Я люблю Зеленоград". Вход бесплатный, кататься можно ежедневно с 9:00 до 23:00.
Каток "Московские Сезоны" на Панфиловском проспекте доступен для посещения с предварительной онлайн-регистрацией. Есть теплая раздевалка, прокат коньков и защиты, заточка.

Новомосковский административный округ

В Новомосковском административном округе работает несколько ледовых площадок:
Каток "Самолёт Арена", район Коммунарка, квартал №195, 16к1вл1, этаж 1. Цена билета – 450–600 руб.
Каток "Прокат Московский", 1-й микрорайон, 39А, стадион Центра спорта "Московский".
Каток "Радужный", Чоботовская ул., 6. Стоимость входного билета – 130–260 руб.

Троицкий административный округ

Жители Троицкого округа кататься на коньках могут сразу на двух площадках. Это физкультурно-оздоровительный комплекс "Вороново" в поселке ЛМС, Центральный микрорайон, 40, стр. 1 и зимний каток в деревне Раево, владение 1.
© Getty Images / Andrey DanilovichДевушка катается на коньках
Девушка катается на коньках - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Getty Images / Andrey Danilovich
Девушка катается на коньках

Где еще можно покататься на льду

Каток в парке Горького
Ледовые дорожки одного из крупнейших парков Москвы расположены вокруг Фигурного фонтана, на центральной и боковых аллеях. Яркие фигуры и иллюминация создают праздничное настроение. Оформление в этом году стилизовано под творчество художника-соцреалиста Александра Дейнеки, павильоны декорированы под кинопленку, посетителей ждут встречи с актерами и режиссерами.
Адрес: ул. Крымский Вал, 9 (метро "Октябрьская")
Сайт: https://parkgorkogo.ru/rinks/
Часы работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 23:00. Понедельник – выходной. С 15:00 до 17:00 – технический перерыв.
Стоимость: для взрослых – 400–1000 руб., дети до 14 лет – 300–700 руб.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПункт проката коньков
Пункт проката коньков - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пункт проката коньков
Каток "Лужники"
Уютное пространство для катания с идеально гладким льдом и без дорожек, а значит, есть возможность хорошо разогнаться. По будням доступно два сеанса, в 16:00 и в 19:00, понедельник – выходной. В субботу и воскресенье каток открыт для посетителей полный день с 9:30 до 22:30. Есть все для удобного размещения и фуд-корт для перекуса.
Адрес: ул. Лужники, 24, стр. 4В.
Сайт: https://katok.luzhniki.ru/
Цены: от 500 до 700 руб. для взрослых, 250-350 руб. – для детей.
"Полярный" в парке "Фили"
800 квадратных метров искусственного льда и четыре сеанса каждый день. Приятное освещение, пункт проката (от 350 руб.), теплая раздевалка и шкафчики для хранения, а для маленьких гостей имеются опоры в виде веселых зверушек, чтобы лучше держать равновесие.
Адрес: ул. Новозаводская, 18, стр. 1
Часы работы: вторник – воскресенье, вход свободный.
Сеансы: 10:00–12:00; 13:00–15:00; 16:00–18:00; 19:00–22:00
Посетители катаются на катке - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Более 35 катков заработают в Московской области в зимний сезон
24 сентября 2024, 17:10
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