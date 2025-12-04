Катки Москвы 2025-2026: топ-10, открытые и закрытые, адреса и цены

МОСКВА — РИА Новости. Катки Москвы начинают открываться, а любители катания на коньках встают перед огромным выбором локаций для активного отдыха. Где покататься на коньках в столице, топ-10 лучших мест, цены, адреса и режим работы катков, платные и бесплатные ледовые площадки, открытые катки и крытые павильоны с искусственным и естественным покрытием — в материале РИА Новости.

Когда открываются катки в Москве

Традиционно в столице катки начинают открываться уже в конце ноября. Так открытый каток "Сияние льда" в Таганском парке функционирует с 21 ноября.

Самый крупный городской каток на ВДНХ начинает свою работу 25 ноября, предлагая посетителям просторную ледовую арену площадью более 20 тыс. квадратных метров.

© Getty Images / Igor Bostanika Девушка несет коньки © Getty Images / Igor Bostanika Девушка несет коньки

Открытие катка в Сокольниках намечено на 29 число, а большинство остальных площадок откроются до 10 декабря.

"Каток культуры и отдыха" в Парке Горького и ГУМ-Каток на Красной площади начнут работу 1 декабря. "Южный полюс" в Лужниках и "Полярный" в Парке Фили — 2 декабря.

Топ-10 лучших катков Москвы

Выбор катка может стать неожиданно сложной задачей, учитывая огромное количество локаций, которые предлагает столица. Для того, чтобы упростить задачу и сэкономить время на выбор, предлагаем обратить внимание на 10 лучших катков Москвы.

Каток на ВДНХ

Открытый каток на ВДНХ площадью более 20 000 квадратных метров считается самым масштабным в столице катком с искусственным льдом. Подсветка и декорации в разных зонах создают незабываемое праздничное настроение.

Территория поделена на несколько зон для удобства: экспресс-павильон для посетителей, которые приходят со своими коньками, VIP-павильон повышенной комфортности и детская зона, что делает эту площадку идеальным местом для катания всей семьей, парами или большой компанией.

Адрес: проспект Мира, 119 на Центральной аллее ВДНХ (метро "ВДНХ")

Часы работы: со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00, с 17:00 до 23:00, по выходным и праздничным дням с 10:00 до 15:00, с 17:00 до 23:00.Понедельник – выходной, с 15:00 до 17:00 – технический перерыв.

Стоимость: для детей (6-14 лет) – 300-500 руб., для взрослых – 500-1100 руб.

"Каток культуры и отдыха" в Парке Горького

Дорожки с искусственным льдом одного из крупнейших парков Москвы расположены вокруг Фигурного фонтана, на центральной и боковых аллеях. Яркие фигуры и иллюминация создают особую атмосферу праздника.

Адрес: ул. Крымский Вал, 9 (метро "Октябрьская")

Часы работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 23:00. Понедельник – выходной. С 15:00 до 17:00 – технический перерыв.

Стоимость: для взрослых – 450–1000 руб., дети до 14 лет – 300–700 руб.

ГУМ-Каток на Красной площади

Для желающих покататься с видом на Кремль, Спасскую башню, собор Василия Блаженного, сияющую елку и нарядный универмаг на Красной площади работает открытый каток у ГУМа с искусственным льдом.

Адрес: Красная Площадь, 3 (м. "Охотный ряд")

Часы работы: ежедневно в зимнее время сеансы с 9:00 до 23:30 с техническим перерывом каждый час.

Стоимость: входной билет с прокатом коньков – от 600 рублей для взрослых, от 300 рублей для детей; без проката для взрослых – бесплатно утром в будни, в остальное время – от 800 рублей, для детей бесплатно утром в будни, в остальное время – от 300 рублей. В выходные и праздничные дни детский билет – 400 руб., взрослый – 950 руб.

Каток "Южный Полюс" в Лужниках

Уютное пространство для катания с идеально гладким искусственным льдом и без дорожек, а значит, есть возможность хорошо разогнаться. По будням доступно два сеанса, в 16:00 и в 19:30, понедельник – выходной. В субботу и воскресенье каток открыт для посетителей полный день с 9:30 до 22:30. Есть все для удобного размещения и фуд-корт для перекуса.

Адрес: ул. Лужники, 24, стр. 4В.

Цены: от 600 до 700 руб. для взрослых, 300-350 руб. – для детей.

Каток "PROЛёд" в саду "Эрмитаж"

Этот ледовый комплекс привлекает тысячи любителей активного отдыха своим прекрасным расположением. Особенно приятно проводить вечера на льду под свет новогодних гирлянд и праздничной иллюминации.

Адрес: ул. Каретный Ряд, дом 1.

Расписание сеансов: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, с 17:00 до 20:00, с 21:00 до 23:00.

Стоимость входного билета в будни и выходные – 300 руб., школьникам со вторника по пятницу – 150 руб., (при предъявлении документа), детям до семи лет – бесплатно.

ВАЖНО! Рекомендуется заранее уточнять на сайте, открыт ли уже каток, так как еще не все площадки предоставили эту информацию

Каток "Сияние льда" в Таганском парке

Одним из самых любимых мест горожан зимой традиционно является крупный открытый каток "Сияние льда" в Таганском парке. Этот уникальный объект ежегодно привлекает тысячи посетителей благодаря своей атмосфере праздника. Его площадь составляет 4600 кв. метров, лед — искусственный.

Каток работает каждый день с 10:00 до 23:00.

Адрес: ул. Таганская, д. 40/42

Цены: вход для взрослых от 200 рублей. Дети до шести лет — бесплатно

© Getty Images / Andrey Danilovich Девушка катается на коньках © Getty Images / Andrey Danilovich Девушка катается на коньках

Каток "Серебряный лед" в Измайловском парке

Одним из красивейших мест для зимних развлечений является каток "Серебряный лед" в Измайловском парке. Каждый год сюда приезжают любители фигурного катания, активные семьи и туристы, желающие ощутить дух настоящей русской зимы.

Каток расположен в живописной части парка, окруженный вековыми деревьями и зелеными лужайками. Благодаря современной инфраструктуре и качественному покрытию здесь созданы отличные условия для комфортного катания. Посетителей ожидают прокат коньков, тёплые раздевалки и уютные кафе, где можно отдохнуть и подкрепиться после активной прогулки. Имеется как искусственное покрытие, так и натуральный лед.

Каток функционирует ежедневно с 10:00 до 13:00; с 14:00 до 16:00; с 17:00 до 19:00; с 20:00 до 22:00. По выходным он работает до 23:00.

Адрес: Московский проспект, 4 строение 1

Цены: для взрослых — 550 рублей в пн-чт и 600 рублей в пт-вс и праздники. Для детей вход 250 рублей, а в пт-вс — 300 рублей.

Каток "Лед" в парке Сокольники

Удивительный по красоте и комфортный по оснащению открытый каток "Лед" пользуется огромной популярностью среди жителей и гостей столицы.

Расположение катка позволяет наслаждаться одновременно активным отдыхом и живописными видами парка. Современное оборудование обеспечивает высокое качество льда, позволяя комфортно заниматься спортом вне зависимости от уровня подготовки.

Рядом расположены пункты проката коньков, гардероб и кафе, где можно выпить горячего чая или перекусить после активного катания. Каток работает с 10:00 до 12:00; с 13:00 до 16:00; с 17:00 до 20:00 и с 21:00 до 23:00.

Адрес: Улица Сокольнический Вал, 1, строение 1

Цены: с понедельника по четверг цена без проката коньков — 300 рублей и 650 — без проката. С пятницы по воскресенье и праздничные дни — 400 и 750 рублей соответственно.

Каток в парке Останкино

С 25 ноября в парке Останкино функционирует бесплатный открытый каток с искусственным льдом. Благодаря особому оборудованию, лед здесь не тает даже при плюсовой температуре.

Кроме понедельника каток работает ежедневно с 10:00 до 12:00; с 13:00 до 15:00; с 16:00 до 18:00 и с 20:30 до 21:45.

Адрес: Москва, 1-я Останкинская улица, дом 1, строение 2, парк "Останкино"

© Getty Images / gorodenkoff Каток © Getty Images / gorodenkoff Каток

"Live!Каток" в парке "Усадьба Воронцово"

Этот спортивный и культурный центр быстро завоевал популярность среди столичных жителей и туристов, став отличным местом для активного отдыха и встречи друзей.

Главная особенность катка "Live!" — уникальное сочетание спортивной площадки и культурного пространства.

Режим работы: с 10:00 до 12:00; с 13:00 до 15:00; с 16:00 до 18:00 и с 19:00 до 22:00 (в пятницу, выходные и праздники — до 23:00).

Адрес: Воронцовский парк, д. 3

Цены: в будний день — 460 рублей, в выходной — 580.

© Getty Images / Aleksandra Shamonina Девушка сидит на льду © Getty Images / Aleksandra Shamonina Девушка сидит на льду

Открытые катки Москвы

Именно открытые катки остаются символом зимнего настроения и веселья, способствуя созданию атмосферы настоящего новогоднего чуда.

Среди наиболее популярных открытых катков Москвы, помимо уже указанных, можно выделить также:

Каток на Красной Пресне, парк Красная Пресня

парк Красная Пресня Каток "Ил" в парке "Ходынское поле" , парк "Ходынское поле", Ходынский бульвар, 8

, парк "Ходынское поле", Ходынский бульвар, 8 Каток в Коломенском, проспект Андропова, 39 — уникальный линейный каток протяженностью 1,7 километра

проспект Андропова, 39 — уникальный линейный каток протяженностью 1,7 километра Каток в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", природно-исторический парк Кузьминки-Люблино, 1, стр. 2

природно-исторический парк Кузьминки-Люблино, 1, стр. 2 Каток в парке "Дубки", Дубки, 6с2.

Дубки, 6с2. Каток в парке "Сказка", Крылатская, 18.

Крылатская, 18. Каток в Гончаровском парке, Руставели, 7с1.

Крытые катки Москвы

Помимо традиционных уличных площадок, жители и гости столицы активно пользуются услугами современных крытых катков, которые позволяют заниматься любимыми видами спорта и отдыхать круглый год.

Сегодня в Москве функционирует большое количество крытых катков разного формата и назначения. Некоторые из них предназначены преимущественно для профессионального спорта, другие ориентированы на массовые мероприятия и семейные прогулки.

Адрес Площадь (м2) Цены (руб.) Прокат Время работы Mega Ice (ТЦ Авиапарк) Ходынский бульвар, д.4 800 Взрослый: 700 Детский: 300-600 400 10:00 – 22:00 Vegas Крокус Сити 66-й км МКАД 1200 Взрослый: 600 Детский: 400 350 10:30 – 22:00 Vegas Кунцево 56-й км МКАД 1000 Взрослый: 600 Детский: 400 350 10:30 – 22:00 Vegas Ледо Ул. Юности, 1Б 700 Взрослый: 400 Детский: 300 200 10:00 – 00:00 ТЦ Город Лефортово Ш. Энтузиастов, 12/2 1800 Взрослый: 600 Детский: 450-600 350 10:00 – 22:00

Типы льда на катках

Существует три основных типа льда, используемых на современных катках: натуральный, искусственный и синтетический. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества.

Натуральный лед

Этот вид льда образуется естественным образом путем замерзания воды на открытых водоемах или специальных площадках.

Натуральный лёд отличается своей прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Он обладает гладкой поверхностью, что обеспечивает отличное сцепление коньков с поверхностью.

При этом качество натурального льда сильно зависит от погодных условий и температуры воздуха. Для поддержания высокого уровня качества необходим регулярный уход и чистка поверхности.

© Getty Images / Anton Pentegov Коньки © Getty Images / Anton Pentegov Коньки

Искусственный лед

Искусственный лёд создается посредством охлаждения специального раствора, содержащего воду и химические добавки. Этот процесс позволяет создать идеально ровную и гладкую поверхность, подходящую для профессионального катания.

Искусственный лёд легко поддерживать в хорошем состоянии благодаря современным технологиям охлаждения и ухода.

Синтетический лед

Синтетический лёд представляет собой покрытие, изготовленное из полимерных материалов, имитирующих свойства настоящего льда. Оно не требует охлаждения и доступно круглый год независимо от климатических условий.

Синтетический лёд подходит для любительского катания и тренировок начинающих спортсменов. Несмотря на удобство использования, синтетическое покрытие уступает натуральному и искусственному льду по качеству скольжения и ощущения от катания.

Правила безопасности на льду

Катание на коньках требует соблюдения определенных мер предосторожности, падения и травмы могут стать серьезной проблемой. Чтобы ваше времяпровождение было безопасным и приятным, важно соблюдать технику безопасности и помнить ряд простых рекомендаций.

Для комфортного и безопасного катания выбирайте коньки подходящего размера и хорошего качества. Некачественно подобранная обувь способна привести к дискомфорту и быстрому утомлению мышц голени и стопы.

Особое внимание уделяйте выбору одежды. Она должна быть удобной, теплой и не сковывать движений.

Перед началом занятий рекомендуется провести небольшую разминку, разогреть мышцы ног и рук, подготовить тело к физической нагрузке. Это снизит риск растяжений и мышечных болей.

Категорически запрещается выход на лёд в состоянии алкогольного опьянения или усталости, поскольку концентрация внимания значительно снижается, повышая вероятность травмирования себя и окружающих.

Обязательно убедитесь, что поверхность льда ровная и гладкая, без трещин и неровностей.

При выборе места для катания лучше отдавать предпочтение специально оборудованным каткам, где соблюдаются правила эксплуатации и имеется служба безопасности.

Будьте внимательны к окружающим людям, особенно детям и новичкам, которые ещё неуверенно стоят на коньках.