Катки Москвы 2025-2026: бесплатные и платные, открытые и закрытые, адреса, цены
13:31 04.12.2025 (обновлено: 14:44 04.12.2025)
Катки Москвы 2025-2026: топ-10, открытые и закрытые, адреса и цены
Катки Москвы 2025-2026: топ-10, открытые и закрытые, адреса и цены

Девушки на катке
Девушки на катке
© Getty Images / Elizaveta Starkova
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Катки Москвы начинают открываться, а любители катания на коньках встают перед огромным выбором локаций для активного отдыха. Где покататься на коньках в столице, топ-10 лучших мест, цены, адреса и режим работы катков, платные и бесплатные ледовые площадки, открытые катки и крытые павильоны с искусственным и естественным покрытием — в материале РИА Новости.

Когда открываются катки в Москве

Традиционно в столице катки начинают открываться уже в конце ноября. Так открытый каток "Сияние льда" в Таганском парке функционирует с 21 ноября.
Самый крупный городской каток на ВДНХ начинает свою работу 25 ноября, предлагая посетителям просторную ледовую арену площадью более 20 тыс. квадратных метров.
Девушка несет коньки
Девушка несет коньки
© Getty Images / Igor Bostanika
Девушка несет коньки
Открытие катка в Сокольниках намечено на 29 число, а большинство остальных площадок откроются до 10 декабря.
"Каток культуры и отдыха" в Парке Горького и ГУМ-Каток на Красной площади начнут работу 1 декабря. "Южный полюс" в Лужниках и "Полярный" в Парке Фили — 2 декабря.

Топ-10 лучших катков Москвы

Выбор катка может стать неожиданно сложной задачей, учитывая огромное количество локаций, которые предлагает столица. Для того, чтобы упростить задачу и сэкономить время на выбор, предлагаем обратить внимание на 10 лучших катков Москвы.
Пункт проката коньков
Пункт проката коньков
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Пункт проката коньков

Каток на ВДНХ

Открытый каток на ВДНХ площадью более 20 000 квадратных метров считается самым масштабным в столице катком с искусственным льдом. Подсветка и декорации в разных зонах создают незабываемое праздничное настроение.
Территория поделена на несколько зон для удобства: экспресс-павильон для посетителей, которые приходят со своими коньками, VIP-павильон повышенной комфортности и детская зона, что делает эту площадку идеальным местом для катания всей семьей, парами или большой компанией.
Адрес: проспект Мира, 119 на Центральной аллее ВДНХ (метро "ВДНХ")
Сайт: https://katok.vdnh.ru/
Часы работы: со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00, с 17:00 до 23:00, по выходным и праздничным дням с 10:00 до 15:00, с 17:00 до 23:00.Понедельник – выходной, с 15:00 до 17:00 – технический перерыв.
Стоимость: для детей (6-14 лет) – 300-500 руб., для взрослых – 500-1100 руб.
Каток на ВДНХ
Каток на ВДНХ
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Каток на ВДНХ

"Каток культуры и отдыха" в Парке Горького

Дорожки с искусственным льдом одного из крупнейших парков Москвы расположены вокруг Фигурного фонтана, на центральной и боковых аллеях. Яркие фигуры и иллюминация создают особую атмосферу праздника.
Адрес: ул. Крымский Вал, 9 (метро "Октябрьская")
Сайт: https://parkgorkogo.ru/rinks/
Часы работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 23:00. Понедельник – выходной. С 15:00 до 17:00 – технический перерыв.
Стоимость: для взрослых – 450–1000 руб., дети до 14 лет – 300–700 руб.
Начал работать проект "Зима в Москве", открытие катка в Парке Горького
Начал работать проект "Зима в Москве", открытие катка в Парке Горького
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Начал работать проект "Зима в Москве", открытие катка в Парке Горького

ГУМ-Каток на Красной площади

Для желающих покататься с видом на Кремль, Спасскую башню, собор Василия Блаженного, сияющую елку и нарядный универмаг на Красной площади работает открытый каток у ГУМа с искусственным льдом.
Адрес: Красная Площадь, 3 (м. "Охотный ряд")
Сайт: https://gum-katok.ru/
Часы работы: ежедневно в зимнее время сеансы с 9:00 до 23:30 с техническим перерывом каждый час.
Стоимость: входной билет с прокатом коньков – от 600 рублей для взрослых, от 300 рублей для детей; без проката для взрослых – бесплатно утром в будни, в остальное время – от 800 рублей, для детей бесплатно утром в будни, в остальное время – от 300 рублей. В выходные и праздничные дни детский билет – 400 руб., взрослый – 950 руб.
Девушки на ГУМ-катке
Девушки на ГУМ-катке
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Девушки на ГУМ-катке

Каток "Южный Полюс" в Лужниках

Уютное пространство для катания с идеально гладким искусственным льдом и без дорожек, а значит, есть возможность хорошо разогнаться. По будням доступно два сеанса, в 16:00 и в 19:30, понедельник – выходной. В субботу и воскресенье каток открыт для посетителей полный день с 9:30 до 22:30. Есть все для удобного размещения и фуд-корт для перекуса.
Адрес: ул. Лужники, 24, стр. 4В.
Сайт: https://katok.luzhniki.ru/
Цены: от 600 до 700 руб. для взрослых, 300-350 руб. – для детей.
Открытие катка в "Лужниках"
Открытие катка в "Лужниках"
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Открытие катка в "Лужниках"

Каток "PROЛёд" в саду "Эрмитаж"

Этот ледовый комплекс привлекает тысячи любителей активного отдыха своим прекрасным расположением. Особенно приятно проводить вечера на льду под свет новогодних гирлянд и праздничной иллюминации.
Адрес: ул. Каретный Ряд, дом 1.
Сайт: https://www.mosgorsad.ru/
Расписание сеансов: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, с 17:00 до 20:00, с 21:00 до 23:00.
Стоимость входного билета в будни и выходные – 300 руб., школьникам со вторника по пятницу – 150 руб., (при предъявлении документа), детям до семи лет – бесплатно.
Каток в саду Эрмитаж в Москве
Каток в саду Эрмитаж в Москве
© РИА Новости / Мария Селиванова
Каток в саду Эрмитаж в Москве
ВАЖНО! Рекомендуется заранее уточнять на сайте, открыт ли уже каток, так как еще не все площадки предоставили эту информацию

Каток "Сияние льда" в Таганском парке

Одним из самых любимых мест горожан зимой традиционно является крупный открытый каток "Сияние льда" в Таганском парке. Этот уникальный объект ежегодно привлекает тысячи посетителей благодаря своей атмосфере праздника. Его площадь составляет 4600 кв. метров, лед — искусственный.
Каток работает каждый день с 10:00 до 23:00.
Адрес: ул. Таганская, д. 40/42
Сайт: https://parktaganskiy.ru/objects/yandekskatok/
Цены: вход для взрослых от 200 рублей. Дети до шести лет — бесплатно
Девушка катается на коньках
Девушка катается на коньках
© Getty Images / Andrey Danilovich
Девушка катается на коньках

Каток "Серебряный лед" в Измайловском парке

Одним из красивейших мест для зимних развлечений является каток "Серебряный лед" в Измайловском парке. Каждый год сюда приезжают любители фигурного катания, активные семьи и туристы, желающие ощутить дух настоящей русской зимы.
Каток расположен в живописной части парка, окруженный вековыми деревьями и зелеными лужайками. Благодаря современной инфраструктуре и качественному покрытию здесь созданы отличные условия для комфортного катания. Посетителей ожидают прокат коньков, тёплые раздевалки и уютные кафе, где можно отдохнуть и подкрепиться после активной прогулки. Имеется как искусственное покрытие, так и натуральный лед.
Каток функционирует ежедневно с 10:00 до 13:00; с 14:00 до 16:00; с 17:00 до 19:00; с 20:00 до 22:00. По выходным он работает до 23:00.
Адрес: Московский проспект, 4 строение 1
Сайт: https://katok.prokachu.club/katok-izmajlovo/
Цены: для взрослых — 550 рублей в пн-чт и 600 рублей в пт-вс и праздники. Для детей вход 250 рублей, а в пт-вс — 300 рублей.
Горожане на катке "Серебряный лед", открывшемся сегодня в Измайловском парке в Москве
Горожане на катке "Серебряный лед", открывшемся сегодня в Измайловском парке в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Горожане на катке "Серебряный лед", открывшемся сегодня в Измайловском парке в Москве

Каток "Лед" в парке Сокольники

Удивительный по красоте и комфортный по оснащению открытый каток "Лед" пользуется огромной популярностью среди жителей и гостей столицы.
Расположение катка позволяет наслаждаться одновременно активным отдыхом и живописными видами парка. Современное оборудование обеспечивает высокое качество льда, позволяя комфортно заниматься спортом вне зависимости от уровня подготовки.
Рядом расположены пункты проката коньков, гардероб и кафе, где можно выпить горячего чая или перекусить после активного катания. Каток работает с 10:00 до 12:00; с 13:00 до 16:00; с 17:00 до 20:00 и с 21:00 до 23:00.
Адрес: Улица Сокольнический Вал, 1, строение 1
Цены: с понедельника по четверг цена без проката коньков — 300 рублей и 650 — без проката. С пятницы по воскресенье и праздничные дни — 400 и 750 рублей соответственно.
Посетители катаются на катке с искусственным льдом в парке "Сокольники" в Москве
Посетители катаются на катке с искусственным льдом в парке "Сокольники" в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Посетители катаются на катке с искусственным льдом в парке "Сокольники" в Москве

Каток в парке Останкино

С 25 ноября в парке Останкино функционирует бесплатный открытый каток с искусственным льдом. Благодаря особому оборудованию, лед здесь не тает даже при плюсовой температуре.
Кроме понедельника каток работает ежедневно с 10:00 до 12:00; с 13:00 до 15:00; с 16:00 до 18:00 и с 20:30 до 21:45.
Адрес: Москва, 1-я Останкинская улица, дом 1, строение 2, парк "Останкино"
Сайт: https://vdnh.ru/places/besplatnyy-katok-v-parke-ostankino/
Каток
Каток
© Getty Images / gorodenkoff
Каток

"Live!Каток" в парке "Усадьба Воронцово"

Этот спортивный и культурный центр быстро завоевал популярность среди столичных жителей и туристов, став отличным местом для активного отдыха и встречи друзей.
Главная особенность катка "Live!" — уникальное сочетание спортивной площадки и культурного пространства.
Режим работы: с 10:00 до 12:00; с 13:00 до 15:00; с 16:00 до 18:00 и с 19:00 до 22:00 (в пятницу, выходные и праздники — до 23:00).
Сайт: https://usadba-vorontsovo.ru/live-katok/
Адрес: Воронцовский парк, д. 3
Цены: в будний день — 460 рублей, в выходной — 580.
Девушка сидит на льду
Девушка сидит на льду
© Getty Images / Aleksandra Shamonina
Девушка сидит на льду

Открытые катки Москвы

Именно открытые катки остаются символом зимнего настроения и веселья, способствуя созданию атмосферы настоящего новогоднего чуда.
Среди наиболее популярных открытых катков Москвы, помимо уже указанных, можно выделить также:
  • Каток на Красной Пресне, парк Красная Пресня
  • Каток "Ил" в парке "Ходынское поле", парк "Ходынское поле", Ходынский бульвар, 8
  • Каток в Коломенском, проспект Андропова, 39 — уникальный линейный каток протяженностью 1,7 километра
  • Каток в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", природно-исторический парк Кузьминки-Люблино, 1, стр. 2
  • Каток в парке "Дубки", Дубки, 6с2.
  • Каток в парке "Сказка", Крылатская, 18.
  • Каток в Гончаровском парке, Руставели, 7с1.

Крытые катки Москвы

Помимо традиционных уличных площадок, жители и гости столицы активно пользуются услугами современных крытых катков, которые позволяют заниматься любимыми видами спорта и отдыхать круглый год.
Сегодня в Москве функционирует большое количество крытых катков разного формата и назначения. Некоторые из них предназначены преимущественно для профессионального спорта, другие ориентированы на массовые мероприятия и семейные прогулки.

Адрес

Площадь (м2)

Цены (руб.)

Прокат

Время работы

Mega Ice (ТЦ Авиапарк)

Ходынский бульвар, д.4

800

Взрослый: 700

Детский: 300-600

400

10:00 – 22:00

Vegas Крокус Сити

66-й км МКАД

1200

Взрослый: 600

Детский: 400

350

10:30 – 22:00

Vegas Кунцево

56-й км МКАД

1000

Взрослый: 600

Детский: 400

350

10:30 – 22:00

Vegas Ледо

Ул. Юности, 1Б

700

Взрослый: 400

Детский: 300

200

10:00 – 00:00

ТЦ Город Лефортово

Ш. Энтузиастов, 12/2

1800

Взрослый: 600

Детский: 450-600

350

10:00 – 22:00

Люди катаются на катке
Люди катаются на катке
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Люди катаются на катке

Типы льда на катках

Существует три основных типа льда, используемых на современных катках: натуральный, искусственный и синтетический. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества.

Натуральный лед

Этот вид льда образуется естественным образом путем замерзания воды на открытых водоемах или специальных площадках.
Натуральный лёд отличается своей прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Он обладает гладкой поверхностью, что обеспечивает отличное сцепление коньков с поверхностью.
При этом качество натурального льда сильно зависит от погодных условий и температуры воздуха. Для поддержания высокого уровня качества необходим регулярный уход и чистка поверхности.
Коньки
Коньки
© Getty Images / Anton Pentegov
Коньки

Искусственный лед

Искусственный лёд создается посредством охлаждения специального раствора, содержащего воду и химические добавки. Этот процесс позволяет создать идеально ровную и гладкую поверхность, подходящую для профессионального катания.
Искусственный лёд легко поддерживать в хорошем состоянии благодаря современным технологиям охлаждения и ухода.

Синтетический лед

Синтетический лёд представляет собой покрытие, изготовленное из полимерных материалов, имитирующих свойства настоящего льда. Оно не требует охлаждения и доступно круглый год независимо от климатических условий.
Синтетический лёд подходит для любительского катания и тренировок начинающих спортсменов. Несмотря на удобство использования, синтетическое покрытие уступает натуральному и искусственному льду по качеству скольжения и ощущения от катания.
Каток
Каток
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Каток

Правила безопасности на льду

Катание на коньках требует соблюдения определенных мер предосторожности, падения и травмы могут стать серьезной проблемой. Чтобы ваше времяпровождение было безопасным и приятным, важно соблюдать технику безопасности и помнить ряд простых рекомендаций.
Для комфортного и безопасного катания выбирайте коньки подходящего размера и хорошего качества. Некачественно подобранная обувь способна привести к дискомфорту и быстрому утомлению мышц голени и стопы.
Особое внимание уделяйте выбору одежды. Она должна быть удобной, теплой и не сковывать движений.
Перед началом занятий рекомендуется провести небольшую разминку, разогреть мышцы ног и рук, подготовить тело к физической нагрузке. Это снизит риск растяжений и мышечных болей.
Девочка на катке
Девочка на катке
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Девочка на катке
Категорически запрещается выход на лёд в состоянии алкогольного опьянения или усталости, поскольку концентрация внимания значительно снижается, повышая вероятность травмирования себя и окружающих.
Обязательно убедитесь, что поверхность льда ровная и гладкая, без трещин и неровностей.
При выборе места для катания лучше отдавать предпочтение специально оборудованным каткам, где соблюдаются правила эксплуатации и имеется служба безопасности.
Будьте внимательны к окружающим людям, особенно детям и новичкам, которые ещё неуверенно стоят на коньках.
Следуйте установленным правилам катания на льду, чтобы удовольствие от процесса получали не только вы, но и все окружающие.
Люди надевают коньки в пункте проката
Люди надевают коньки в пункте проката
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Люди надевают коньки в пункте проката
