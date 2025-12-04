Катки Москвы 2025-2026: топ-10, открытые и закрытые, адреса и цены

МОСКВА — РИА Новости. Катки Москвы начинают открываться, а любители катания на коньках встают перед огромным выбором локаций для активного отдыха. Где покататься на коньках в столице, топ-10 лучших мест, цены, адреса и режим работы катков, платные и бесплатные ледовые площадки, открытые катки и крытые павильоны с искусственным и естественным покрытием — в материале РИА Новости.
Когда открываются катки в Москве
Традиционно в столице катки начинают открываться уже в конце ноября. Так открытый каток "Сияние льда" в Таганском парке функционирует с 21 ноября.
Самый крупный городской каток на ВДНХ начинает свою работу 25 ноября, предлагая посетителям просторную ледовую арену площадью более 20 тыс. квадратных метров.
Открытие катка в Сокольниках намечено на 29 число, а большинство остальных площадок откроются до 10 декабря.
"Каток культуры и отдыха" в Парке Горького и ГУМ-Каток на Красной площади начнут работу 1 декабря. "Южный полюс" в Лужниках и "Полярный" в Парке Фили — 2 декабря.
Топ-10 лучших катков Москвы
Выбор катка может стать неожиданно сложной задачей, учитывая огромное количество локаций, которые предлагает столица. Для того, чтобы упростить задачу и сэкономить время на выбор, предлагаем обратить внимание на 10 лучших катков Москвы.
Пункт проката коньков
Каток на ВДНХ
Открытый каток на ВДНХ площадью более 20 000 квадратных метров считается самым масштабным в столице катком с искусственным льдом. Подсветка и декорации в разных зонах создают незабываемое праздничное настроение.
Территория поделена на несколько зон для удобства: экспресс-павильон для посетителей, которые приходят со своими коньками, VIP-павильон повышенной комфортности и детская зона, что делает эту площадку идеальным местом для катания всей семьей, парами или большой компанией.
Адрес: проспект Мира, 119 на Центральной аллее ВДНХ (метро "ВДНХ")
Сайт: https://katok.vdnh.ru/
Часы работы: со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00, с 17:00 до 23:00, по выходным и праздничным дням с 10:00 до 15:00, с 17:00 до 23:00.Понедельник – выходной, с 15:00 до 17:00 – технический перерыв.
Стоимость: для детей (6-14 лет) – 300-500 руб., для взрослых – 500-1100 руб.
Каток на ВДНХ
"Каток культуры и отдыха" в Парке Горького
Дорожки с искусственным льдом одного из крупнейших парков Москвы расположены вокруг Фигурного фонтана, на центральной и боковых аллеях. Яркие фигуры и иллюминация создают особую атмосферу праздника.
Адрес: ул. Крымский Вал, 9 (метро "Октябрьская")
Часы работы: со вторника по воскресенье с 10:00 до 23:00. Понедельник – выходной. С 15:00 до 17:00 – технический перерыв.
Стоимость: для взрослых – 450–1000 руб., дети до 14 лет – 300–700 руб.
ГУМ-Каток на Красной площади
Для желающих покататься с видом на Кремль, Спасскую башню, собор Василия Блаженного, сияющую елку и нарядный универмаг на Красной площади работает открытый каток у ГУМа с искусственным льдом.
Адрес: Красная Площадь, 3 (м. "Охотный ряд")
Сайт: https://gum-katok.ru/
Часы работы: ежедневно в зимнее время сеансы с 9:00 до 23:30 с техническим перерывом каждый час.
Стоимость: входной билет с прокатом коньков – от 600 рублей для взрослых, от 300 рублей для детей; без проката для взрослых – бесплатно утром в будни, в остальное время – от 800 рублей, для детей бесплатно утром в будни, в остальное время – от 300 рублей. В выходные и праздничные дни детский билет – 400 руб., взрослый – 950 руб.
Каток "Южный Полюс" в Лужниках
Уютное пространство для катания с идеально гладким искусственным льдом и без дорожек, а значит, есть возможность хорошо разогнаться. По будням доступно два сеанса, в 16:00 и в 19:30, понедельник – выходной. В субботу и воскресенье каток открыт для посетителей полный день с 9:30 до 22:30. Есть все для удобного размещения и фуд-корт для перекуса.
Адрес: ул. Лужники, 24, стр. 4В.
Цены: от 600 до 700 руб. для взрослых, 300-350 руб. – для детей.
Каток "PROЛёд" в саду "Эрмитаж"
Этот ледовый комплекс привлекает тысячи любителей активного отдыха своим прекрасным расположением. Особенно приятно проводить вечера на льду под свет новогодних гирлянд и праздничной иллюминации.
Адрес: ул. Каретный Ряд, дом 1.
Расписание сеансов: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, с 17:00 до 20:00, с 21:00 до 23:00.
Стоимость входного билета в будни и выходные – 300 руб., школьникам со вторника по пятницу – 150 руб., (при предъявлении документа), детям до семи лет – бесплатно.
ВАЖНО! Рекомендуется заранее уточнять на сайте, открыт ли уже каток, так как еще не все площадки предоставили эту информацию
Каток "Сияние льда" в Таганском парке
Одним из самых любимых мест горожан зимой традиционно является крупный открытый каток "Сияние льда" в Таганском парке. Этот уникальный объект ежегодно привлекает тысячи посетителей благодаря своей атмосфере праздника. Его площадь составляет 4600 кв. метров, лед — искусственный.
Каток работает каждый день с 10:00 до 23:00.
Адрес: ул. Таганская, д. 40/42
Цены: вход для взрослых от 200 рублей. Дети до шести лет — бесплатно
Каток "Серебряный лед" в Измайловском парке
Одним из красивейших мест для зимних развлечений является каток "Серебряный лед" в Измайловском парке. Каждый год сюда приезжают любители фигурного катания, активные семьи и туристы, желающие ощутить дух настоящей русской зимы.
Каток расположен в живописной части парка, окруженный вековыми деревьями и зелеными лужайками. Благодаря современной инфраструктуре и качественному покрытию здесь созданы отличные условия для комфортного катания. Посетителей ожидают прокат коньков, тёплые раздевалки и уютные кафе, где можно отдохнуть и подкрепиться после активной прогулки. Имеется как искусственное покрытие, так и натуральный лед.
Каток функционирует ежедневно с 10:00 до 13:00; с 14:00 до 16:00; с 17:00 до 19:00; с 20:00 до 22:00. По выходным он работает до 23:00.
Адрес: Московский проспект, 4 строение 1
Цены: для взрослых — 550 рублей в пн-чт и 600 рублей в пт-вс и праздники. Для детей вход 250 рублей, а в пт-вс — 300 рублей.
Каток "Лед" в парке Сокольники
Удивительный по красоте и комфортный по оснащению открытый каток "Лед" пользуется огромной популярностью среди жителей и гостей столицы.
Расположение катка позволяет наслаждаться одновременно активным отдыхом и живописными видами парка. Современное оборудование обеспечивает высокое качество льда, позволяя комфортно заниматься спортом вне зависимости от уровня подготовки.
Рядом расположены пункты проката коньков, гардероб и кафе, где можно выпить горячего чая или перекусить после активного катания. Каток работает с 10:00 до 12:00; с 13:00 до 16:00; с 17:00 до 20:00 и с 21:00 до 23:00.
Адрес: Улица Сокольнический Вал, 1, строение 1
Цены: с понедельника по четверг цена без проката коньков — 300 рублей и 650 — без проката. С пятницы по воскресенье и праздничные дни — 400 и 750 рублей соответственно.
Каток в парке Останкино
С 25 ноября в парке Останкино функционирует бесплатный открытый каток с искусственным льдом. Благодаря особому оборудованию, лед здесь не тает даже при плюсовой температуре.
Кроме понедельника каток работает ежедневно с 10:00 до 12:00; с 13:00 до 15:00; с 16:00 до 18:00 и с 20:30 до 21:45.
Адрес: Москва, 1-я Останкинская улица, дом 1, строение 2, парк "Останкино"
"Live!Каток" в парке "Усадьба Воронцово"
Этот спортивный и культурный центр быстро завоевал популярность среди столичных жителей и туристов, став отличным местом для активного отдыха и встречи друзей.
Главная особенность катка "Live!" — уникальное сочетание спортивной площадки и культурного пространства.
Режим работы: с 10:00 до 12:00; с 13:00 до 15:00; с 16:00 до 18:00 и с 19:00 до 22:00 (в пятницу, выходные и праздники — до 23:00).
Адрес: Воронцовский парк, д. 3
Цены: в будний день — 460 рублей, в выходной — 580.
Открытые катки Москвы
Именно открытые катки остаются символом зимнего настроения и веселья, способствуя созданию атмосферы настоящего новогоднего чуда.
Среди наиболее популярных открытых катков Москвы, помимо уже указанных, можно выделить также:
- Каток на Красной Пресне, парк Красная Пресня
- Каток "Ил" в парке "Ходынское поле", парк "Ходынское поле", Ходынский бульвар, 8
- Каток в Коломенском, проспект Андропова, 39 — уникальный линейный каток протяженностью 1,7 километра
- Каток в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", природно-исторический парк Кузьминки-Люблино, 1, стр. 2
- Каток в парке "Дубки", Дубки, 6с2.
- Каток в парке "Сказка", Крылатская, 18.
- Каток в Гончаровском парке, Руставели, 7с1.
Крытые катки Москвы
Помимо традиционных уличных площадок, жители и гости столицы активно пользуются услугами современных крытых катков, которые позволяют заниматься любимыми видами спорта и отдыхать круглый год.
Сегодня в Москве функционирует большое количество крытых катков разного формата и назначения. Некоторые из них предназначены преимущественно для профессионального спорта, другие ориентированы на массовые мероприятия и семейные прогулки.
Адрес
Площадь (м2)
Цены (руб.)
Прокат
Время работы
Mega Ice (ТЦ Авиапарк)
Ходынский бульвар, д.4
800
Взрослый: 700
Детский: 300-600
400
10:00 – 22:00
Vegas Крокус Сити
66-й км МКАД
1200
Взрослый: 600
Детский: 400
350
10:30 – 22:00
Vegas Кунцево
56-й км МКАД
1000
Взрослый: 600
Детский: 400
350
10:30 – 22:00
Vegas Ледо
Ул. Юности, 1Б
700
Взрослый: 400
Детский: 300
200
10:00 – 00:00
ТЦ Город Лефортово
Ш. Энтузиастов, 12/2
1800
Взрослый: 600
Детский: 450-600
350
10:00 – 22:00
Типы льда на катках
Существует три основных типа льда, используемых на современных катках: натуральный, искусственный и синтетический. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества.
Натуральный лед
Этот вид льда образуется естественным образом путем замерзания воды на открытых водоемах или специальных площадках.
Натуральный лёд отличается своей прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Он обладает гладкой поверхностью, что обеспечивает отличное сцепление коньков с поверхностью.
При этом качество натурального льда сильно зависит от погодных условий и температуры воздуха. Для поддержания высокого уровня качества необходим регулярный уход и чистка поверхности.
Искусственный лед
Искусственный лёд создается посредством охлаждения специального раствора, содержащего воду и химические добавки. Этот процесс позволяет создать идеально ровную и гладкую поверхность, подходящую для профессионального катания.
Искусственный лёд легко поддерживать в хорошем состоянии благодаря современным технологиям охлаждения и ухода.
Синтетический лед
Синтетический лёд представляет собой покрытие, изготовленное из полимерных материалов, имитирующих свойства настоящего льда. Оно не требует охлаждения и доступно круглый год независимо от климатических условий.
Синтетический лёд подходит для любительского катания и тренировок начинающих спортсменов. Несмотря на удобство использования, синтетическое покрытие уступает натуральному и искусственному льду по качеству скольжения и ощущения от катания.
Правила безопасности на льду
Катание на коньках требует соблюдения определенных мер предосторожности, падения и травмы могут стать серьезной проблемой. Чтобы ваше времяпровождение было безопасным и приятным, важно соблюдать технику безопасности и помнить ряд простых рекомендаций.
Для комфортного и безопасного катания выбирайте коньки подходящего размера и хорошего качества. Некачественно подобранная обувь способна привести к дискомфорту и быстрому утомлению мышц голени и стопы.
Особое внимание уделяйте выбору одежды. Она должна быть удобной, теплой и не сковывать движений.
Перед началом занятий рекомендуется провести небольшую разминку, разогреть мышцы ног и рук, подготовить тело к физической нагрузке. Это снизит риск растяжений и мышечных болей.
Категорически запрещается выход на лёд в состоянии алкогольного опьянения или усталости, поскольку концентрация внимания значительно снижается, повышая вероятность травмирования себя и окружающих.
Обязательно убедитесь, что поверхность льда ровная и гладкая, без трещин и неровностей.
При выборе места для катания лучше отдавать предпочтение специально оборудованным каткам, где соблюдаются правила эксплуатации и имеется служба безопасности.
Будьте внимательны к окружающим людям, особенно детям и новичкам, которые ещё неуверенно стоят на коньках.
Следуйте установленным правилам катания на льду, чтобы удовольствие от процесса получали не только вы, но и все окружающие.
