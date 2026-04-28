"Четвертый рейх" готов к атаке: удар по России запланирован на лето

За столетия соседства с европейским хищником мы в России привыкли, что там лгут как дышат — особенно когда готовятся к очередному нападению на нас. Поэтому к официально назначенным ими датам агрессии стоит относиться с долей скепсиса. Какие там 2029 или 2030 годы? Да к тому времени там все правительства уже поменяются.

Гораздо ближе к реальности слова бешеного милитариста Бориса Писториуса. Уже в конце прошлого года министр обороны ФРГ сказал изумленным немцам, что, возможно, лето 2025-го было для них последним мирным летом.

Характерно, что спустя пару месяцев в Германии потихоньку приняли закон, запрещающий немецким мужчинам покидать страну, не уведомив военкомат. После того как общественность возопила, правительство ответствовало, что пока действие закона приостановлено, но в любой момент его могут включить.

Однако, чтобы он заработал, правительству Германии придется фактически закрыть границы на выезд. Выпустят только мужчин со справкой из военкомата. Что это будет, как не подготовка к полноценной мобилизации?

Наводит на размышления и бешеный темп военного строительства европейцев. Заводы "Фольксваген" переходят на выпуск военной техники и оружия. Страны ЕС одна за другой подписываются на производство дронов для ВСУ — только что соответствующее соглашение с Киевом заключил Осло.

Возвращается обязательный призыв. Призываются под ружье не только мужчины, но и женщины. Проводятся масштабные учения НАТО у наших границ: уже в начале лета французские летчики будут имитировать ядерные удары по Санкт-Петербургу.

Все это стоит бешеных денег, а ведь большинство европейских стран и так на грани банкротства. Совершенно нереалистичной выглядит идея раскрутить свою экономику за счет инвестиций в ВПК — это так же глупо, как барон Мюнхаузен, пытающийся вытащить себя за волосы из болота.

В отсутствие реальной и победоносной войны это плохие, безвозвратные инвестиции. Гонка вооружений в мирное время сгубила не одну экономику мира. Отбить такие огромные траты европейцы смогут, лишь захватив тем или иным образом наши ресурсы. Так что война с Россией нужна им срочно — не завтра, а, как говорится, уже вчера.

Нас не должны обманывать выступления политиков из "Альтернативы для Германии" или внезапные прозрения немецких журналистов типа того, какое вчера выдала Berliner Zeitung: "Германии нужен диалог с Путиным".

Разумные и миролюбивые люди в "четвертом рейхе" есть, но их и на пушечный выстрел не подпускают к принятию решений. Иначе давно бы уже Европа свернула с рельсов милитаризма и принялась бы вновь процветать и богатеть.

Да, но нужен же им будет какой-то предлог? Какой-то поступок России, который можно будет выдать за акт агрессии? Да не факт. Гитлеровцы, которых так усердно косплеят Мерц и Писториус, вторгаясь в СССР, обошлись без всяких провокаций.

А если послушать европейских пропагандистов, то Россия давным-давно совершила все смертные грехи и заслуживает "наказания". Посмотрите на заголовки их СМИ: "Россия вторглась в Германию", "Москва атаковала Европу", "Россия занимается саботажем". Да там уже все ясно: "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".

Все маски сброшены, все попытки строить из себя приличных людей забыты. Из-под демократически-экологических личин вылезли жуткие хари фашистских оборотней, и вот уже Министерство обороны Германии впервые после 1945 года выпускает военную стратегию страны. Россия назначена там главной угрозой — кто бы сомневался?

Не стоит ждать от бывших партнеров торжественного объявления войны и широкомасштабного вторжения в стиле "первая колонна марширует, вторая колонна марширует..."

Трусливо пытаясь не подставиться под ответный удар, они будут продолжать делать все то же, что и сейчас, просто наращивая обороты. Ставить под ружье прибалтов, поляков, беглых украинцев. Масштабировать производство оружия и дронов. Наносить удары по территории России. Изматывать нашу экономику.

Именно так выглядит новая гибридная война: многомерное давление на противника до тех пор, пока он не надорвется на фронте или не сломается в ходе внутренней смуты. В сущности, ее Европа ведет против нас уже давно — подло, трусливо, вероломно и, разумеется, без объявления войны.