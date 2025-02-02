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Под Кингисеппом столкнулись автобус и снегоуборочная техника, есть погибшие - РИА Новости, 02.02.2025
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23:48 02.02.2025
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Под Кингисеппом столкнулись автобус и снегоуборочная техника, есть погибшие
Под Кингисеппом столкнулись автобус и снегоуборочная техника, есть погибшие - РИА Новости, 02.02.2025
Под Кингисеппом столкнулись автобус и снегоуборочная техника, есть погибшие
Два человека погибли при столкновении междугороднего автобуса со снегоуборочной техникой в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T23:48:00+03:00
2025-02-02T23:48:00+03:00
происшествия
авто
ленинградская область
санкт-петербург
кингисеппский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Два человека погибли при столкновении междугороднего автобуса со снегоуборочной техникой в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло около 22.45 на 133-м километре трассы "Нарва" в Кингисеппском районе. "Произошло столкновение междугороднего автобуса и снегоуборочной техники. В результате дорожной аварии погибли два человека", - говорится в сообщении. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются личности погибших и все обстоятельства аварии.
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ленинградская область
санкт-петербург
кингисеппский район
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происшествия, авто, ленинградская область, санкт-петербург, кингисеппский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Кингисеппский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Под Кингисеппом столкнулись автобус и снегоуборочная техника, есть погибшие

В Ленинградской области два человека погибли в ДТП со снегоуборочной техников

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Два человека погибли при столкновении междугороднего автобуса со снегоуборочной техникой в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло около 22.45 на 133-м километре трассы "Нарва" в Кингисеппском районе.
«
"Произошло столкновение междугороднего автобуса и снегоуборочной техники. В результате дорожной аварии погибли два человека", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются личности погибших и все обстоятельства аварии.
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