https://ria.ru/20250202/dtp-1996935430.html

Под Кингисеппом столкнулись автобус и снегоуборочная техника, есть погибшие

Под Кингисеппом столкнулись автобус и снегоуборочная техника, есть погибшие - РИА Новости, 02.02.2025

Под Кингисеппом столкнулись автобус и снегоуборочная техника, есть погибшие

Два человека погибли при столкновении междугороднего автобуса со снегоуборочной техникой в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T23:48:00+03:00

2025-02-02T23:48:00+03:00

2025-02-02T23:48:00+03:00

происшествия

авто

ленинградская область

санкт-петербург

кингисеппский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Два человека погибли при столкновении междугороднего автобуса со снегоуборочной техникой в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло около 22.45 на 133-м километре трассы "Нарва" в Кингисеппском районе. "Произошло столкновение междугороднего автобуса и снегоуборочной техники. В результате дорожной аварии погибли два человека", - говорится в сообщении. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются личности погибших и все обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20240919/peterburg-1973726077.html

ленинградская область

санкт-петербург

кингисеппский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, ленинградская область, санкт-петербург, кингисеппский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)