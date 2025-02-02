https://ria.ru/20250202/dtp-1996935430.html
Под Кингисеппом столкнулись автобус и снегоуборочная техника, есть погибшие
Под Кингисеппом столкнулись автобус и снегоуборочная техника, есть погибшие - РИА Новости, 02.02.2025
Под Кингисеппом столкнулись автобус и снегоуборочная техника, есть погибшие
Два человека погибли при столкновении междугороднего автобуса со снегоуборочной техникой в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T23:48:00+03:00
2025-02-02T23:48:00+03:00
2025-02-02T23:48:00+03:00
происшествия
авто
ленинградская область
санкт-петербург
кингисеппский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости. Два человека погибли при столкновении междугороднего автобуса со снегоуборочной техникой в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло около 22.45 на 133-м километре трассы "Нарва" в Кингисеппском районе. "Произошло столкновение междугороднего автобуса и снегоуборочной техники. В результате дорожной аварии погибли два человека", - говорится в сообщении. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются личности погибших и все обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20240919/peterburg-1973726077.html
ленинградская область
санкт-петербург
кингисеппский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, ленинградская область, санкт-петербург, кингисеппский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Кингисеппский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Под Кингисеппом столкнулись автобус и снегоуборочная техника, есть погибшие
В Ленинградской области два человека погибли в ДТП со снегоуборочной техников