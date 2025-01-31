https://ria.ru/20250131/putin-1996547674.html

Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина - РИА Новости, 31.01.2025

Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина

Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 81% респондентов доверяют главе государства, согласно данным опроса РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T10:22:00+03:00

2025-01-31T10:22:00+03:00

2025-01-31T10:22:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

единая россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582896378_0:87:2820:1673_1920x0_80_0_0_dd17606d449e332ff023b258f280bbff.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 81% респондентов доверяют главе государства, согласно данным опроса на сайте ФОМ. Восемь из десяти (82%) россиян считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, 8% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных ФОМ. Большинство (81%) респондентов заявили, что скорее доверяют российскому лидеру, недоверие Путину выразили 11% респондентов. По мнению 56% опрошенных, правительство РФ работает хорошо, четверть (25%) респондентов ответили, что российский кабмин работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 59% граждан, 9% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (47%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, по 3% проголосовали бы за партии "Новые люди" и "Справедливая Россия". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 24-26 января 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20250130/nato-1996198816.html

https://ria.ru/20250130/putin-1996358591.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, политика