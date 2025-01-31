https://ria.ru/20250131/putin-1996547674.html
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина - РИА Новости, 31.01.2025
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина
Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 81% респондентов доверяют главе государства, согласно данным опроса РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T10:22:00+03:00
2025-01-31T10:22:00+03:00
2025-01-31T10:22:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 81% респондентов доверяют главе государства, согласно данным опроса на сайте ФОМ. Восемь из десяти (82%) россиян считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, 8% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных ФОМ. Большинство (81%) респондентов заявили, что скорее доверяют российскому лидеру, недоверие Путину выразили 11% респондентов. По мнению 56% опрошенных, правительство РФ работает хорошо, четверть (25%) респондентов ответили, что российский кабмин работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 59% граждан, 9% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (47%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, по 3% проголосовали бы за партии "Новые люди" и "Справедливая Россия". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 24-26 января 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20250130/nato-1996198816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, политика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Политика
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина
ФОМ: 82 процента россиян положительно оценивают работу Путина