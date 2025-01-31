В Петербурге пройдет марш памяти по мемориалам Зеленого пояса Славы
В Петербурге в мае пройдет марш памяти по мемориалам в честь битвы за Ленинград
© РИА Новости / И. Гвоздецкая | Перейти в медиабанк"Зеленый пояс Славы", комплекс мемориальных сооружений на рубежах битвы за Ленинград. Мемориал "Ижорский таран"
"Зеленый пояс Славы", комплекс мемориальных сооружений на рубежах битвы за Ленинград. Мемориал "Ижорский таран". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, участники спецоперации, юнармейцы и волонтеры в мае проведут в Марш памяти по мемориалам Санкт-Петербурга и Ленинградской области, посвященным битве за Ленинград, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер городского парламента Александр Бельский в пятницу провели традиционную встречу с членами общественной организации "Жители блокадного Ленинграда", приуроченную к 81-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады.
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"Ветеранский актив выступил с предложением провести в мае Марш памяти по мемориалам Зеленого пояса Славы. Александр Беглов эту инициативу поддержал", – говорится в сообщении.
Как отмечается, акция начнется на площади Победы в Санкт-Петербурге, откуда отправятся автобусы с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками спецоперации, волонтерами и юнармейцами, которые посетят мемориалы, посвященные битве за Ленинград, и возложат к ним цветы.
В основу планировки Зеленого пояса Славы протяженностью более 200 километров положен рубеж обороны, на котором в сентябре 1941 года были остановлены войска противника. Зеленый пояс Славы включает 27 монументов, расположенных в Петербурге и Ленинградской области.
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