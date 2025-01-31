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В Петербурге пройдет марш памяти по мемориалам Зеленого пояса Славы - РИА Новости, 31.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:27 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/peterburg-1996733770.html
В Петербурге пройдет марш памяти по мемориалам Зеленого пояса Славы
В Петербурге пройдет марш памяти по мемориалам Зеленого пояса Славы - РИА Новости, 31.01.2025
В Петербурге пройдет марш памяти по мемориалам Зеленого пояса Славы
Ветераны Великой Отечественной войны, участники спецоперации, юнармейцы и волонтеры в мае проведут в Марш памяти по мемориалам Санкт-Петербурга и Ленинградской... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T23:27:00+03:00
2025-01-31T23:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
санкт-петербург
ленинградская область
ленинград
александр беглов
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, участники спецоперации, юнармейцы и волонтеры в мае проведут в Марш памяти по мемориалам Санкт-Петербурга и Ленинградской области, посвященным битве за Ленинград, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер городского парламента Александр Бельский в пятницу провели традиционную встречу с членами общественной организации "Жители блокадного Ленинграда", приуроченную к 81-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады. "Ветеранский актив выступил с предложением провести в мае Марш памяти по мемориалам Зеленого пояса Славы. Александр Беглов эту инициативу поддержал", – говорится в сообщении. Как отмечается, акция начнется на площади Победы в Санкт-Петербурге, откуда отправятся автобусы с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками спецоперации, волонтерами и юнармейцами, которые посетят мемориалы, посвященные битве за Ленинград, и возложат к ним цветы. В основу планировки Зеленого пояса Славы протяженностью более 200 километров положен рубеж обороны, на котором в сентябре 1941 года были остановлены войска противника. Зеленый пояс Славы включает 27 монументов, расположенных в Петербурге и Ленинградской области.
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общество, санкт-петербург, ленинградская область, ленинград, александр беглов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ленинград, Александр Беглов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Петербурге пройдет марш памяти по мемориалам Зеленого пояса Славы

В Петербурге в мае пройдет марш памяти по мемориалам в честь битвы за Ленинград

© РИА Новости / И. Гвоздецкая | Перейти в медиабанк"Зеленый пояс Славы", комплекс мемориальных сооружений на рубежах битвы за Ленинград. Мемориал "Ижорский таран"
Зеленый пояс Славы, комплекс мемориальных сооружений на рубежах битвы за Ленинград. Мемориал Ижорский таран - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / И. Гвоздецкая
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"Зеленый пояс Славы", комплекс мемориальных сооружений на рубежах битвы за Ленинград. Мемориал "Ижорский таран". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, участники спецоперации, юнармейцы и волонтеры в мае проведут в Марш памяти по мемориалам Санкт-Петербурга и Ленинградской области, посвященным битве за Ленинград, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер городского парламента Александр Бельский в пятницу провели традиционную встречу с членами общественной организации "Жители блокадного Ленинграда", приуроченную к 81-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады.
«
"Ветеранский актив выступил с предложением провести в мае Марш памяти по мемориалам Зеленого пояса Славы. Александр Беглов эту инициативу поддержал", – говорится в сообщении.
Как отмечается, акция начнется на площади Победы в Санкт-Петербурге, откуда отправятся автобусы с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками спецоперации, волонтерами и юнармейцами, которые посетят мемориалы, посвященные битве за Ленинград, и возложат к ним цветы.
В основу планировки Зеленого пояса Славы протяженностью более 200 километров положен рубеж обороны, на котором в сентябре 1941 года были остановлены войска противника. Зеленый пояс Славы включает 27 монументов, расположенных в Петербурге и Ленинградской области.
Церемония возложения цветов и венков в день 82-й годовщины прорыва блокады Ленинграда - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда
18 января, 13:33
 
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