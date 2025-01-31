https://ria.ru/20250131/peterburg-1996733770.html

В Петербурге пройдет марш памяти по мемориалам Зеленого пояса Славы

В Петербурге пройдет марш памяти по мемориалам Зеленого пояса Славы - РИА Новости, 31.01.2025

В Петербурге пройдет марш памяти по мемориалам Зеленого пояса Славы

Ветераны Великой Отечественной войны, участники спецоперации, юнармейцы и волонтеры в мае проведут в Марш памяти по мемориалам Санкт-Петербурга и Ленинградской... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T23:27:00+03:00

2025-01-31T23:27:00+03:00

2025-01-31T23:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

санкт-петербург

ленинградская область

ленинград

александр беглов

80-летие победы в великой отечественной войне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, участники спецоперации, юнармейцы и волонтеры в мае проведут в Марш памяти по мемориалам Санкт-Петербурга и Ленинградской области, посвященным битве за Ленинград, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер городского парламента Александр Бельский в пятницу провели традиционную встречу с членами общественной организации "Жители блокадного Ленинграда", приуроченную к 81-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады. "Ветеранский актив выступил с предложением провести в мае Марш памяти по мемориалам Зеленого пояса Славы. Александр Беглов эту инициативу поддержал", – говорится в сообщении. Как отмечается, акция начнется на площади Победы в Санкт-Петербурге, откуда отправятся автобусы с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками спецоперации, волонтерами и юнармейцами, которые посетят мемориалы, посвященные битве за Ленинград, и возложат к ним цветы. В основу планировки Зеленого пояса Славы протяженностью более 200 километров положен рубеж обороны, на котором в сентябре 1941 года были остановлены войска противника. Зеленый пояс Славы включает 27 монументов, расположенных в Петербурге и Ленинградской области.

https://ria.ru/20250118/peterburg-1994363040.html

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ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, санкт-петербург, ленинградская область, ленинград, александр беглов, 80-летие победы в великой отечественной войне