https://ria.ru/20250131/melikov-1996710544.html
Глава Дагестана возьмет десятидневный перерыв для лечения
Глава Дагестана возьмет десятидневный перерыв для лечения - РИА Новости, 31.01.2025
Глава Дагестана возьмет десятидневный перерыв для лечения
Глава Дагестана Сергей Меликов в феврале в течение 10 дней будет проходить реабилитацию в связи с необходимостью лечения старой травмы ноги, сообщили в... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T19:24:00+03:00
2025-01-31T19:24:00+03:00
2025-01-31T19:24:00+03:00
сергей меликов
сажид сажидов
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 31 янв - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в феврале в течение 10 дней будет проходить реабилитацию в связи с необходимостью лечения старой травмы ноги, сообщили в пресс-службе руководителя республики. В апреле прошлого года Меликов сообщил, что перенес операцию на ногу, которую давно планировал, так как старая травма периодически напоминала о себе, ограничивая активность. Он отмечал, что операция прошла успешно. "В феврале Сергей Меликов выделит 10 дней для реабилитации в связи с необходимостью лечения старой травмы", – говорится в сообщении. Обязанности главы Дагестана в этот период будет исполнять председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. "Все знают о моей проблеме с ногой, я этого не скрываю. Нужно как можно скорее решить этот вопрос, и тогда нас вообще никто не остановит", – приводятся в сообщении слова Меликова. Он также пошутил, что обещал министру спорта Дагестана Сажиду Сажидову принять участие в мероприятиях по верховой езде, и слово нужно держать.
https://ria.ru/20241208/dodik-1988055507.html
https://ria.ru/20240426/melikov-1942512956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей меликов, сажид сажидов, республика дагестан
Сергей Меликов, Сажид Сажидов, Республика Дагестан
Глава Дагестана возьмет десятидневный перерыв для лечения
Глава Дагестана Меликов в феврале будет проходить реабилитацию из-за травмы ноги
МАХАЧКАЛА, 31 янв - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в феврале в течение 10 дней будет проходить реабилитацию в связи с необходимостью лечения старой травмы ноги, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
В апреле прошлого года Меликов сообщил, что перенес операцию на ногу, которую давно планировал, так как старая травма периодически напоминала о себе, ограничивая активность. Он отмечал, что операция прошла успешно.
«
"В феврале Сергей Меликов выделит 10 дней для реабилитации в связи с необходимостью лечения старой травмы", – говорится в сообщении.
Обязанности главы Дагестана в этот период будет исполнять председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.
"Все знают о моей проблеме с ногой, я этого не скрываю. Нужно как можно скорее решить этот вопрос, и тогда нас вообще никто не остановит", – приводятся в сообщении слова Меликова.
Он также пошутил, что обещал министру спорта Дагестана Сажиду Сажидову принять участие в мероприятиях по верховой езде, и слово нужно держать.