https://ria.ru/20250131/melikov-1996710544.html

Глава Дагестана возьмет десятидневный перерыв для лечения

Глава Дагестана возьмет десятидневный перерыв для лечения - РИА Новости, 31.01.2025

Глава Дагестана возьмет десятидневный перерыв для лечения

Глава Дагестана Сергей Меликов в феврале в течение 10 дней будет проходить реабилитацию в связи с необходимостью лечения старой травмы ноги, сообщили в... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T19:24:00+03:00

2025-01-31T19:24:00+03:00

2025-01-31T19:24:00+03:00

сергей меликов

сажид сажидов

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 31 янв - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в феврале в течение 10 дней будет проходить реабилитацию в связи с необходимостью лечения старой травмы ноги, сообщили в пресс-службе руководителя республики. В апреле прошлого года Меликов сообщил, что перенес операцию на ногу, которую давно планировал, так как старая травма периодически напоминала о себе, ограничивая активность. Он отмечал, что операция прошла успешно. "В феврале Сергей Меликов выделит 10 дней для реабилитации в связи с необходимостью лечения старой травмы", – говорится в сообщении. Обязанности главы Дагестана в этот период будет исполнять председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. "Все знают о моей проблеме с ногой, я этого не скрываю. Нужно как можно скорее решить этот вопрос, и тогда нас вообще никто не остановит", – приводятся в сообщении слова Меликова. Он также пошутил, что обещал министру спорта Дагестана Сажиду Сажидову принять участие в мероприятиях по верховой езде, и слово нужно держать.

https://ria.ru/20241208/dodik-1988055507.html

https://ria.ru/20240426/melikov-1942512956.html

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей меликов, сажид сажидов, республика дагестан