https://ria.ru/20250130/tokai-1996359561.html

Токаев прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы

Токаев прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 30.01.2025

Токаев прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что планирует прилететь в Москву на празднование... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T14:17:00+03:00

2025-01-30T14:17:00+03:00

2025-01-30T15:18:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

казахстан

россия

москва

михаил мишустин

касым-жомарт токаев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957283160_0:0:1939:1091_1920x0_80_0_0_fcaaf78fc507e92f18977b4749657143.jpg

АСТАНА, 30 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что планирует прилететь в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и рассчитывает на встречу с президентом Владимиром Путиным. "Пользуясь возможностью, хотел бы передать привет и слова уважения президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Надеюсь на встречу в ходе празднования 80-й годовщины Великой Победы. Я с большим удовольствием принял приглашение", — сказал он.По словам главы государства, в Казахстане также пройдут памятные мероприятия по случаю этой даты."Здесь мы, конечно, тоже запланировали мероприятия, связанные с этой исторической датой. Но мы успеем провести это 7 и 8 числа, и уже после завершения внутренних мероприятий я вылечу в Москву, чтобы принять участие в работе", — добавил Токаев. Российский премьер-министр, в свою очередь, подчеркнул, что казахского лидера ждут на праздновании 80-летия Великой Победы. Встреча Мишустина и Токаева состоялась в рамках визита главы российского правительства в Казахстан. Премьер передал президенту республики самые лучшие слова и пожелания от Путина.В декабре российский лидер заявил на прямой линии, что Москва будет рада видеть всех, кто захочет приехать на празднование 80-летия Победы. Как рассказал журналистам на минувшей неделе помощник президента России Юрий Ушаков, приглашение на это мероприятие уже получили многие главы государств.

https://ria.ru/20240508/tokaev-1944671765.html

https://ria.ru/20241127/rossija-1986115644.html

казахстан

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, казахстан, россия, москва, михаил мишустин, касым-жомарт токаев, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне