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Токаев прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы
Токаев прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 30.01.2025
Токаев прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что планирует прилететь в Москву на празднование... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:17:00+03:00
2025-01-30T14:17:00+03:00
2025-01-30T15:18:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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казахстан
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михаил мишустин
касым-жомарт токаев
владимир путин
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АСТАНА, 30 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что планирует прилететь в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и рассчитывает на встречу с президентом Владимиром Путиным. "Пользуясь возможностью, хотел бы передать привет и слова уважения президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Надеюсь на встречу в ходе празднования 80-й годовщины Великой Победы. Я с большим удовольствием принял приглашение", — сказал он.По словам главы государства, в Казахстане также пройдут памятные мероприятия по случаю этой даты."Здесь мы, конечно, тоже запланировали мероприятия, связанные с этой исторической датой. Но мы успеем провести это 7 и 8 числа, и уже после завершения внутренних мероприятий я вылечу в Москву, чтобы принять участие в работе", — добавил Токаев. Российский премьер-министр, в свою очередь, подчеркнул, что казахского лидера ждут на праздновании 80-летия Великой Победы. Встреча Мишустина и Токаева состоялась в рамках визита главы российского правительства в Казахстан. Премьер передал президенту республики самые лучшие слова и пожелания от Путина.В декабре российский лидер заявил на прямой линии, что Москва будет рада видеть всех, кто захочет приехать на празднование 80-летия Победы. Как рассказал журналистам на минувшей неделе помощник президента России Юрий Ушаков, приглашение на это мероприятие уже получили многие главы государств.
https://ria.ru/20240508/tokaev-1944671765.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Казахстан, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Токаев прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы
Токаев надеется встретиться с Путиным во время празднования 80-летия Победы