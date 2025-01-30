https://ria.ru/20250130/rozhdaemost-1996486208.html

Минздрав сообщил о падении рождаемости до одного из самых низких уровней

Минздрав сообщил о падении рождаемости до одного из самых низких уровней - РИА Новости, 30.01.2025

Минздрав сообщил о падении рождаемости до одного из самых низких уровней

Уровень рождаемости в России приблизился к показателю 2000 года, заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко на заседании экспертного совета по... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T20:15:00+03:00

2025-01-30T20:15:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Уровень рождаемости в России приблизился к показателю 2000 года, заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике."Абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года, отличавшегося одним из самых низких значений данного показателя за всю историю современной России", — сказал он.Среди причин Фисенко назвал сокращение числа женщин репродуктивного возраста и снижение интенсивности деторождения.По словам замминистра, наиболее низкие показатели отмечаются в Ленинградской области, Смоленске, Мордовии, Рязани и Туле, а положительный баланс естественного прироста в 2024 году фиксировался в 13 субъектах Российской Федерации, в основном в Республиках Северного Кавказа. Самые высокие показатели рождаемости наблюдаются в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарской Республике, Ингушетии.При этом, по словам Фисенко, после 2027 года в России ожидается увеличение интенсивности деторождения.Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги Года семьи, назвал улучшение демографической ситуации и повышение благосостояния российских семей приоритетной общенациональной целью.

https://ria.ru/20241206/minzdrav-1987641139.html

https://ria.ru/20240924/ipoteka-1974354683.html

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общество, здоровье - общество, россия, ленинградская область, смоленск, владимир путин, виктор фисенко, совет федерации рф