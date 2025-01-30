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Минздрав сообщил о падении рождаемости до одного из самых низких уровней - РИА Новости, 30.01.2025
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20:15 30.01.2025 (обновлено: 21:21 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/rozhdaemost-1996486208.html
Минздрав сообщил о падении рождаемости до одного из самых низких уровней
Минздрав сообщил о падении рождаемости до одного из самых низких уровней - РИА Новости, 30.01.2025
Минздрав сообщил о падении рождаемости до одного из самых низких уровней
Уровень рождаемости в России приблизился к показателю 2000 года, заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко на заседании экспертного совета по... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T20:15:00+03:00
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общество
здоровье - общество
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смоленск
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Уровень рождаемости в России приблизился к показателю 2000 года, заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике."Абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года, отличавшегося одним из самых низких значений данного показателя за всю историю современной России", — сказал он.Среди причин Фисенко назвал сокращение числа женщин репродуктивного возраста и снижение интенсивности деторождения.По словам замминистра, наиболее низкие показатели отмечаются в Ленинградской области, Смоленске, Мордовии, Рязани и Туле, а положительный баланс естественного прироста в 2024 году фиксировался в 13 субъектах Российской Федерации, в основном в Республиках Северного Кавказа. Самые высокие показатели рождаемости наблюдаются в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарской Республике, Ингушетии.При этом, по словам Фисенко, после 2027 года в России ожидается увеличение интенсивности деторождения.Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги Года семьи, назвал улучшение демографической ситуации и повышение благосостояния российских семей приоритетной общенациональной целью.
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общество, здоровье - общество, россия, ленинградская область, смоленск, владимир путин, виктор фисенко, совет федерации рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Ленинградская область, Смоленск, Владимир Путин, Виктор Фисенко, Совет Федерации РФ
Минздрав сообщил о падении рождаемости до одного из самых низких уровней

Рождаемость в России приблизилась к уровню 2000 года

© Depositphotos.com / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Depositphotos.com / inarik
Руки ребенка и матери. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Уровень рождаемости в России приблизился к показателю 2000 года, заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике.
"Абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года, отличавшегося одним из самых низких значений данного показателя за всю историю современной России", — сказал он.
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Среди причин Фисенко назвал сокращение числа женщин репродуктивного возраста и снижение интенсивности деторождения.
По словам замминистра, наиболее низкие показатели отмечаются в Ленинградской области, Смоленске, Мордовии, Рязани и Туле, а положительный баланс естественного прироста в 2024 году фиксировался в 13 субъектах Российской Федерации, в основном в Республиках Северного Кавказа. Самые высокие показатели рождаемости наблюдаются в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарской Республике, Ингушетии.
При этом, по словам Фисенко, после 2027 года в России ожидается увеличение интенсивности деторождения.
Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги Года семьи, назвал улучшение демографической ситуации и повышение благосостояния российских семей приоритетной общенациональной целью.
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