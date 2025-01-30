https://ria.ru/20250130/pushkov-1996492619.html

Пушков объяснил, почему избиратели проголосовали за Трампа

Пушков объяснил, почему избиратели проголосовали за Трампа - РИА Новости, 30.01.2025

Пушков объяснил, почему избиратели проголосовали за Трампа

Либеральные СМИ США слишком сильно навязывали обществу экс-кандидата в президенты Камалу Харрис, поэтому избиратели проголосовали за президента США Дональда... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T21:23:00+03:00

2025-01-30T21:23:00+03:00

2025-01-30T21:23:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Либеральные СМИ США слишком сильно навязывали обществу экс-кандидата в президенты Камалу Харрис, поэтому избиратели проголосовали за президента США Дональда Трампа, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "По данным за 2024 год, США входит в десятку стран мира с наименьшим уровнем доверия жителей страны к ее средствам массовой информации. Уровень доверия в США составил 32%, как и в 2023-м году. Ниже он только в Чехии, во Франции, Южной Корее, Аргентине, Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии и Греции. Тот факт, что в США доверяет СМИ менее трети населения, несомненно, сыграл большую роль в победе на выборах Дональда Трампа. Судя по всему, либеральные мейнстрим-СМИ так активно навязывали гражданам Камалу Харрис, что большинство американских избирателей проголосовали от противного", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241115/tramp-1984039887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, чехия, франция, камала харрис, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф