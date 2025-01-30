В Петербурге подросткам вынесли приговор за поджог покрышек
Подростки, поджегшие покрышки в доме в Петербурге, осуждены на 4 года колонии
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Подростки, которые подожгли покрышки в доме в Петербурге, осуждены на 4 года воспитательной колонии по делу о покушении на убийство, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
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"Приговором суда фигурантам назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Они признаны виновными в совершении покушения на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по найму, а также умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества (часть 3 статьи 30, пункты "а, е, ж, з" части 2 статьи 105, часть 2 статьи 167 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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Установлено, что в январе 2024 года один из фигурантов получил задание за 2 тысячи долларов США, убить тех, кто проживает в квартире дома на улице Фрунзе. Для этого подросток решил привлечь знакомого и поджечь покрышки у входной двери, чтобы жители квартиры не смогли ее покинуть. Восьмого февраля 2024 года фигуранты принесли три автомобильные покрышки к входной двери, облили их бензином и подожгли.
"О совершенных действиях один из фигурантов отчитался заказчикам посредством направления сообщения в "Телеграмме", за что получил обещанное денежное вознаграждение, часть которого передал подельнику", - сообщает пресс-служба ГСУ СК.
Ранее пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщала, в ходе тушения пожара по адресу Фрунзе, 10, 8 февраля было эвакуировано 22 человека. В медицинское учреждение с ингаляционным отравлением в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована семейная пара - женщина 55 лет и ее 61-летний супруг, а также их соседка – 74-летняя женщина. По подозрению в преступлении был задержан 15-летнего ученика 9 класса, проживающий в Выборгском районе города, и 14-летний семиклассник из деревни Вартемяги Ленинградской области.
В пресс-службе ГСУ СК по Петербургу также сообщили, что в результате управляющей компании и собственникам помещений был причинен ущерб на сумму более 2,7 миллионов рублей.
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