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В Петербурге подросткам вынесли приговор за поджог покрышек - РИА Новости, 30.01.2025
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20:39 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/prigovor-1996489182.html
В Петербурге подросткам вынесли приговор за поджог покрышек
В Петербурге подросткам вынесли приговор за поджог покрышек - РИА Новости, 30.01.2025
В Петербурге подросткам вынесли приговор за поджог покрышек
Подростки, которые подожгли покрышки в доме в Петербурге, осуждены на 4 года воспитательной колонии по делу о покушении на убийство, сообщает пресс-служба ГСУ... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T20:39:00+03:00
2025-01-30T20:39:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
фрунзе
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Подростки, которые подожгли покрышки в доме в Петербурге, осуждены на 4 года воспитательной колонии по делу о покушении на убийство, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "Приговором суда фигурантам назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Они признаны виновными в совершении покушения на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по найму, а также умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества (часть 3 статьи 30, пункты "а, е, ж, з" части 2 статьи 105, часть 2 статьи 167 УК РФ)", - говорится в сообщении. Установлено, что в январе 2024 года один из фигурантов получил задание за 2 тысячи долларов США, убить тех, кто проживает в квартире дома на улице Фрунзе. Для этого подросток решил привлечь знакомого и поджечь покрышки у входной двери, чтобы жители квартиры не смогли ее покинуть. Восьмого февраля 2024 года фигуранты принесли три автомобильные покрышки к входной двери, облили их бензином и подожгли. "О совершенных действиях один из фигурантов отчитался заказчикам посредством направления сообщения в "Телеграмме", за что получил обещанное денежное вознаграждение, часть которого передал подельнику", - сообщает пресс-служба ГСУ СК. Ранее пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщала, в ходе тушения пожара по адресу Фрунзе, 10, 8 февраля было эвакуировано 22 человека. В медицинское учреждение с ингаляционным отравлением в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована семейная пара - женщина 55 лет и ее 61-летний супруг, а также их соседка – 74-летняя женщина. По подозрению в преступлении был задержан 15-летнего ученика 9 класса, проживающий в Выборгском районе города, и 14-летний семиклассник из деревни Вартемяги Ленинградской области. В пресс-службе ГСУ СК по Петербургу также сообщили, что в результате управляющей компании и собственникам помещений был причинен ущерб на сумму более 2,7 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241023/podzhog-1979528430.html
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происшествия, санкт-петербург, фрунзе, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Фрунзе, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге подросткам вынесли приговор за поджог покрышек

Подростки, поджегшие покрышки в доме в Петербурге, осуждены на 4 года колонии

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Подростки, которые подожгли покрышки в доме в Петербурге, осуждены на 4 года воспитательной колонии по делу о покушении на убийство, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
«
"Приговором суда фигурантам назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Они признаны виновными в совершении покушения на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по найму, а также умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества (часть 3 статьи 30, пункты "а, е, ж, з" части 2 статьи 105, часть 2 статьи 167 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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Установлено, что в январе 2024 года один из фигурантов получил задание за 2 тысячи долларов США, убить тех, кто проживает в квартире дома на улице Фрунзе. Для этого подросток решил привлечь знакомого и поджечь покрышки у входной двери, чтобы жители квартиры не смогли ее покинуть. Восьмого февраля 2024 года фигуранты принесли три автомобильные покрышки к входной двери, облили их бензином и подожгли.
"О совершенных действиях один из фигурантов отчитался заказчикам посредством направления сообщения в "Телеграмме", за что получил обещанное денежное вознаграждение, часть которого передал подельнику", - сообщает пресс-служба ГСУ СК.
Ранее пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти сообщала, в ходе тушения пожара по адресу Фрунзе, 10, 8 февраля было эвакуировано 22 человека. В медицинское учреждение с ингаляционным отравлением в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована семейная пара - женщина 55 лет и ее 61-летний супруг, а также их соседка – 74-летняя женщина. По подозрению в преступлении был задержан 15-летнего ученика 9 класса, проживающий в Выборгском районе города, и 14-летний семиклассник из деревни Вартемяги Ленинградской области.
В пресс-службе ГСУ СК по Петербургу также сообщили, что в результате управляющей компании и собственникам помещений был причинен ущерб на сумму более 2,7 миллионов рублей.
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