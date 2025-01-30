https://ria.ru/20250130/diktant-1996488246.html

Столицей акции "Тотальный диктант" стал Сириус

Столицей акции "Тотальный диктант" стал Сириус - РИА Новости, 30.01.2025

Столицей акции "Тотальный диктант" стал Сириус

Столицей акции "Тотальный диктант" стала федеральная территория Сириус. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T20:33:00+03:00

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2025-01-30T20:33:00+03:00

общество

омск

ростов-на-дону

чита

анна матвеева

тотальный диктант

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Столицей акции "Тотальный диктант" стала федеральная территория Сириус. В ноябре 2024 года прошел полуфинал конкурса "Столица Тотального диктанта - 2025". По результатам голосования экспертов в финал вышли Омск, Ростов-на-Дону, Сириус и Чита. "Победитель-столица Тотального диктанта - 2025 - Сириус", - объявили на XIII конференции Тотального диктанта в Санкт-Петербурге. Автором текста Тотального диктанта станет писательница Марина Москвина - финалист премии "Ясная Поляна", лауреат международного почетного диплома Андерсена. Акция пройдет по всей России и за рубежом 5 апреля 2025 года. В прошлом году столицей Тотального диктанта был выбран Томск, а автором текста "Дорогой дневник" стала писательница Анна Матвеева. Тотальный диктант – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель состоит в том, чтобы показать, как важно быть грамотным для каждого человека, убедить, что заниматься русским языком увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Проект проводится силами активистов и волонтеров. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

https://ria.ru/20241107/diktant-1982481917.html

https://ria.ru/20241202/diktant-1986890040.html

омск

ростов-на-дону

чита

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, омск, ростов-на-дону, чита, анна матвеева, тотальный диктант