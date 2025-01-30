https://ria.ru/20250130/diktant-1996488246.html
Столицей акции "Тотальный диктант" стал Сириус
Столицей акции "Тотальный диктант" стал Сириус - РИА Новости, 30.01.2025
Столицей акции "Тотальный диктант" стал Сириус
Столицей акции "Тотальный диктант" стала федеральная территория Сириус. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T20:33:00+03:00
2025-01-30T20:33:00+03:00
2025-01-30T20:33:00+03:00
общество
омск
ростов-на-дону
чита
анна матвеева
тотальный диктант
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Столицей акции "Тотальный диктант" стала федеральная территория Сириус. В ноябре 2024 года прошел полуфинал конкурса "Столица Тотального диктанта - 2025". По результатам голосования экспертов в финал вышли Омск, Ростов-на-Дону, Сириус и Чита. "Победитель-столица Тотального диктанта - 2025 - Сириус", - объявили на XIII конференции Тотального диктанта в Санкт-Петербурге. Автором текста Тотального диктанта станет писательница Марина Москвина - финалист премии "Ясная Поляна", лауреат международного почетного диплома Андерсена. Акция пройдет по всей России и за рубежом 5 апреля 2025 года. В прошлом году столицей Тотального диктанта был выбран Томск, а автором текста "Дорогой дневник" стала писательница Анна Матвеева. Тотальный диктант – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель состоит в том, чтобы показать, как важно быть грамотным для каждого человека, убедить, что заниматься русским языком увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Проект проводится силами активистов и волонтеров. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.
https://ria.ru/20241107/diktant-1982481917.html
https://ria.ru/20241202/diktant-1986890040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, омск, ростов-на-дону, чита, анна матвеева, тотальный диктант
Общество, Омск, Ростов-на-Дону, Чита, Анна Матвеева, Тотальный диктант
Столицей акции "Тотальный диктант" стал Сириус
Столицей акции "Тотальный диктант" стала федеральная территория Сириус
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Столицей акции "Тотальный диктант" стала федеральная территория Сириус.
В ноябре 2024 года прошел полуфинал конкурса "Столица Тотального диктанта - 2025". По результатам голосования экспертов в финал вышли Омск
, Ростов-на-Дону
, Сириус и Чита
.
«
"Победитель-столица Тотального диктанта - 2025 - Сириус", - объявили на XIII конференции Тотального диктанта в Санкт-Петербурге
.
Автором текста Тотального диктанта станет писательница Марина Москвина - финалист премии "Ясная Поляна", лауреат международного почетного диплома Андерсена. Акция пройдет по всей России
и за рубежом 5 апреля 2025 года.
В прошлом году столицей Тотального диктанта был выбран Томск
, а автором текста "Дорогой дневник" стала писательница Анна Матвеева
.
Тотальный диктант – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель состоит в том, чтобы показать, как важно быть грамотным для каждого человека, убедить, что заниматься русским языком увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.
Проект проводится силами активистов и волонтеров. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.