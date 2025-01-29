https://ria.ru/20250129/svo-1996184861.html

Путин попросил главу Дагестана не забывать о поддержке участников СВО

Путин попросил главу Дагестана не забывать о поддержке участников СВО - РИА Новости, 29.01.2025

Путин попросил главу Дагестана не забывать о поддержке участников СВО

Президент России Владимир Путин попросил главу Дагестана Сергея Меликова не забывать о поддержке участников СВО и их семей. РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T18:28:00+03:00

2025-01-29T18:28:00+03:00

2025-01-29T18:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

республика дагестан

общество

владимир путин

сергей меликов

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Дагестана Сергея Меликова не забывать о поддержке участников СВО и их семей.В ходе встречи в Кремле в среду Меликов рассказал Путину про военнослужащего Закарью Алиева, который один в течение трех недель удерживал отбитый у ВСУ опорный пункт на запорожском направлении."Жив, здоров, сейчас проходит курс лечения. Семья на контроле, как и других военнослужащих и тех, кто, к сожалению, не вернулся", - отметил Меликов."Не забывайте про них", - подчеркнул Путин, отметив, что нужно постоянно лично заниматься вопросами поддержки участников СВО и их семей.

https://ria.ru/20250129/melikov-1996191510.html

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россия, республика дагестан, общество, владимир путин, сергей меликов