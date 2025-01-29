Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил главу Дагестана не забывать о поддержке участников СВО - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 29.01.2025 (обновлено: 18:51 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/svo-1996184861.html
Путин попросил главу Дагестана не забывать о поддержке участников СВО
Путин попросил главу Дагестана не забывать о поддержке участников СВО - РИА Новости, 29.01.2025
Путин попросил главу Дагестана не забывать о поддержке участников СВО
Президент России Владимир Путин попросил главу Дагестана Сергея Меликова не забывать о поддержке участников СВО и их семей. РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T18:28:00+03:00
2025-01-29T18:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика дагестан
общество
владимир путин
сергей меликов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996183732_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_687f4fe7168ea2bb15a3ed61ea58c6c3.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Дагестана Сергея Меликова не забывать о поддержке участников СВО и их семей.В ходе встречи в Кремле в среду Меликов рассказал Путину про военнослужащего Закарью Алиева, который один в течение трех недель удерживал отбитый у ВСУ опорный пункт на запорожском направлении."Жив, здоров, сейчас проходит курс лечения. Семья на контроле, как и других военнослужащих и тех, кто, к сожалению, не вернулся", - отметил Меликов."Не забывайте про них", - подчеркнул Путин, отметив, что нужно постоянно лично заниматься вопросами поддержки участников СВО и их семей.
https://ria.ru/20250129/melikov-1996191510.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996183732_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_0d6108533a05a8ea688111497ff25190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика дагестан, общество, владимир путин, сергей меликов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Дагестан, Общество, Владимир Путин, Сергей Меликов
Путин попросил главу Дагестана не забывать о поддержке участников СВО

Путин попросил главу Дагестана Меликова не забывать о поддержке участников СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Дагестана Сергея Меликова не забывать о поддержке участников СВО и их семей.
В ходе встречи в Кремле в среду Меликов рассказал Путину про военнослужащего Закарью Алиева, который один в течение трех недель удерживал отбитый у ВСУ опорный пункт на запорожском направлении.
"Жив, здоров, сейчас проходит курс лечения. Семья на контроле, как и других военнослужащих и тех, кто, к сожалению, не вернулся", - отметил Меликов.
"Не забывайте про них", - подчеркнул Путин, отметив, что нужно постоянно лично заниматься вопросами поддержки участников СВО и их семей.
Встреча Путина с главой Республики Дагестан Меликовым - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Дагестане построят реабилитационный центр для бойцов СВО, заявил Меликов
Вчера, 18:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика ДагестанОбществоВладимир ПутинСергей Меликов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала