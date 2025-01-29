https://ria.ru/20250129/melikov-1996199060.html
Меликов доложил Путину о росте зарплат в Дагестане
Меликов доложил Путину о росте зарплат в Дагестане - РИА Новости, 29.01.2025
Меликов доложил Путину о росте зарплат в Дагестане
Номинальная заработная плата в Дагестане за 2024 год выросла на 15% и сегодня составляет более 40 тысяч рублей, рост реальной зарплаты составил более 4%,... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T19:45:00+03:00
2025-01-29T19:45:00+03:00
2025-01-29T19:45:00+03:00
экономика
россия
сергей меликов
владимир путин
республика дагестан
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Номинальная заработная плата в Дагестане за 2024 год выросла на 15% и сегодня составляет более 40 тысяч рублей, рост реальной зарплаты составил более 4%, сообщил глава республики Сергей Меликов президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле. "По данным за 11 месяцев прошлого года промышленность выросла более чем на 6,5%, сельское хозяйство – более чем на 7%. Самое главное, что нам удалось сдвинуть с места и начать динамику повышения заработной платы. Заработная плата в среднем по экономике выросла на 15% и сегодня составляет более 40 тысяч рублей. В номинальном (выражении). А в реальном – на 4,1–4,2%", – доложил Меликов. Глава Дагестана также сообщил, что в регионе проводится работа по выводу из серой зоны большого числа предпринимателей в различных сферах.
https://ria.ru/20250129/melikov-1996191510.html
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экономика, россия, сергей меликов, владимир путин, республика дагестан
Экономика, Россия, Сергей Меликов, Владимир Путин, Республика Дагестан
Меликов доложил Путину о росте зарплат в Дагестане
Меликов: номинальная зарплата в Дагестане за 2024 год выросла на 15 процентов