Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане построят реабилитационный центр для бойцов СВО, заявил Меликов - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 29.01.2025 (обновлено: 19:23 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/melikov-1996191510.html
В Дагестане построят реабилитационный центр для бойцов СВО, заявил Меликов
В Дагестане построят реабилитационный центр для бойцов СВО, заявил Меликов - РИА Новости, 29.01.2025
В Дагестане построят реабилитационный центр для бойцов СВО, заявил Меликов
Глава Дагестана Сергей Меликов доложил президенту России Владимиру Путину о планах построить в республике реабилитационный центр для участников специальной... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T18:44:00+03:00
2025-01-29T19:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика дагестан
сергей меликов
владимир путин
каспийская флотилия
сулейман керимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996188092_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ddd40815538f47074dabfb741d2e53d8.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов доложил президенту России Владимиру Путину о планах построить в республике реабилитационный центр для участников специальной военной операции. В среду глава государства провел с Меликовым рабочую встречу в Кремле. "За счет внебюджетных источников реализуем ряд проектов, один из них, по которому договоренность достигнута уже в этом году, - это строительство за счет наших инвесторов, дагестанских инвесторов, реабилитационного центра для военнослужащих, получивших тяжелые ранения… Планируем сделать от 200 до 300 койко-мест. Хорошее место выбрали, на территории, прилегающей к строящемуся военному госпиталю Каспийской флотилии", – рассказал глава региона.Ранее Меликов сообщал, что в 2025 году в Дагестане начнется работа по созданию реабилитационного центра для участников СВО. По его словам, расходы на строительство готов взять на себя предприниматель, сенатор от республики Сулейман Керимов.
https://ria.ru/20250129/svo-1996184861.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с главой Республики Дагестан Меликовым
Встреча Путина с главой Республики Дагестан Меликовым
2025-01-29T18:44
true
PT1M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996188092_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a3c177dbe9d5e465743ef0827585fee6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика дагестан, сергей меликов, владимир путин, каспийская флотилия, сулейман керимов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Дагестан, Сергей Меликов, Владимир Путин, Каспийская флотилия, Сулейман Керимов
В Дагестане построят реабилитационный центр для бойцов СВО, заявил Меликов

Меликов: в Дагестане построят реабилитационный центр для участников спецоперации

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов доложил президенту России Владимиру Путину о планах построить в республике реабилитационный центр для участников специальной военной операции.
В среду глава государства провел с Меликовым рабочую встречу в Кремле.
"За счет внебюджетных источников реализуем ряд проектов, один из них, по которому договоренность достигнута уже в этом году, - это строительство за счет наших инвесторов, дагестанских инвесторов, реабилитационного центра для военнослужащих, получивших тяжелые ранения… Планируем сделать от 200 до 300 койко-мест. Хорошее место выбрали, на территории, прилегающей к строящемуся военному госпиталю Каспийской флотилии", – рассказал глава региона.
Ранее Меликов сообщал, что в 2025 году в Дагестане начнется работа по созданию реабилитационного центра для участников СВО. По его словам, расходы на строительство готов взять на себя предприниматель, сенатор от республики Сулейман Керимов.
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Путин попросил главу Дагестана не забывать о поддержке участников СВО
Вчера, 18:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика ДагестанСергей МеликовВладимир ПутинКаспийская флотилияСулейман Керимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала