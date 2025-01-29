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В Дагестане построят реабилитационный центр для бойцов СВО, заявил Меликов
В Дагестане построят реабилитационный центр для бойцов СВО, заявил Меликов - РИА Новости, 29.01.2025
В Дагестане построят реабилитационный центр для бойцов СВО, заявил Меликов
Глава Дагестана Сергей Меликов доложил президенту России Владимиру Путину о планах построить в республике реабилитационный центр для участников специальной... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T18:44:00+03:00
2025-01-29T18:44:00+03:00
2025-01-29T19:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика дагестан
сергей меликов
владимир путин
каспийская флотилия
сулейман керимов
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов доложил президенту России Владимиру Путину о планах построить в республике реабилитационный центр для участников специальной военной операции. В среду глава государства провел с Меликовым рабочую встречу в Кремле. "За счет внебюджетных источников реализуем ряд проектов, один из них, по которому договоренность достигнута уже в этом году, - это строительство за счет наших инвесторов, дагестанских инвесторов, реабилитационного центра для военнослужащих, получивших тяжелые ранения… Планируем сделать от 200 до 300 койко-мест. Хорошее место выбрали, на территории, прилегающей к строящемуся военному госпиталю Каспийской флотилии", – рассказал глава региона.Ранее Меликов сообщал, что в 2025 году в Дагестане начнется работа по созданию реабилитационного центра для участников СВО. По его словам, расходы на строительство готов взять на себя предприниматель, сенатор от республики Сулейман Керимов.
https://ria.ru/20250129/svo-1996184861.html
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Встреча Путина с главой Республики Дагестан Меликовым
Встреча Путина с главой Республики Дагестан Меликовым
2025-01-29T18:44
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россия, республика дагестан, сергей меликов, владимир путин, каспийская флотилия, сулейман керимов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Дагестан, Сергей Меликов, Владимир Путин, Каспийская флотилия, Сулейман Керимов
В Дагестане построят реабилитационный центр для бойцов СВО, заявил Меликов
Меликов: в Дагестане построят реабилитационный центр для участников спецоперации