Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко призвала сокращать прием на невостребованные профессии - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 29.01.2025 (обновлено: 15:47 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/matvienko-1996106603.html
Матвиенко призвала сокращать прием на невостребованные профессии
Матвиенко призвала сокращать прием на невостребованные профессии - РИА Новости, 29.01.2025
Матвиенко призвала сокращать прием на невостребованные профессии
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила сокращать прием на обучение по невостребованным специальностям, и наоборот, расширить количество студентов и ПТУ в РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T14:06:00+03:00
2025-01-29T15:47:00+03:00
общество
россия
валентина матвиенко
антон котяков
совет федерации рф
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила сокращать прием на обучение по невостребованным специальностям, и наоборот, расширить количество студентов и ПТУ в профессиях, которые нужны. Глава Минтруда РФ Антон Котяков в рамках "правительственного часа" рассказал сенаторам о текущем состоянии и перспективах развития рынка труда и сферы занятости населения. По его словам, две трети сотрудников, в которых будет нуждаться в ближайшие пять лет рынок труда, - люди со средним профессиональным образованием. "Прогноз занятости... - он должен быть абсолютно синхронизирован с прогнозом подготовки кадров по отдельным отраслям, высшим профессиональным образованием и так далее. Много лет говорится, что мы готовим много тех специалистов, которые не востребованы экономикой. Не нужны столько специалистов, не буду их называть, чтобы не оскорблять ту или иную профессию. Все известно", - сказала спикер. По ее словам, чуть-чуть где-то уменьшили юристов и экономистов, но все равно осталось много профессий, которые не нужны с учётом прогноза экономического развития России до 2036 года. "Они не будут востребованы. Это выйдут специалисты, разочарованные в жизни", - отметила политик. По ее мнению, Минтруда нужно в этом вопросе вместе с министерством просвещения, министерством высшего образования и науки действовать. "Надо просто сокращать приём на те профессии, которые не нужны. Эффект будет через пять лет. И, наоборот, расширить количество студентов и ПТУ в техниках, которые востребованы", - полагает Матвиенко. По ее словам, сегодня понятно, что нужно увеличить нагрузку на специальное профессиональное образование. "Профориентацию надо со школы правильно начинать, но куда им идти? Надо восстанавливать техникумы, колледжи, профессионально-технические училища по тем профессиям, которые сегодня востребованы не только в ВПК, а в промышленности, в сельском хозяйстве. Подключайте бизнес.. Нужно принимать эти системные решения и их реализовать", - заключила Матвиенко
https://ria.ru/20240903/kotjakov-1970302425.html
https://ria.ru/20240727/rabota-1962335842.html
https://ria.ru/20240807/studenty-1964548003.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_83:0:2544:1846_1920x0_80_0_0_34fa1317998ba611a5aecb777f52da4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, валентина матвиенко, антон котяков, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Антон Котяков, Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Матвиенко призвала сокращать прием на невостребованные профессии

Матвиенко предложила сократить прием на невостребованные специальности

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила сокращать прием на обучение по невостребованным специальностям, и наоборот, расширить количество студентов и ПТУ в профессиях, которые нужны.
Глава Минтруда РФ Антон Котяков в рамках "правительственного часа" рассказал сенаторам о текущем состоянии и перспективах развития рынка труда и сферы занятости населения. По его словам, две трети сотрудников, в которых будет нуждаться в ближайшие пять лет рынок труда, - люди со средним профессиональным образованием.
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Котяков назвал самые востребованные профессии в России
3 сентября 2024, 16:13
"Прогноз занятости... - он должен быть абсолютно синхронизирован с прогнозом подготовки кадров по отдельным отраслям, высшим профессиональным образованием и так далее. Много лет говорится, что мы готовим много тех специалистов, которые не востребованы экономикой. Не нужны столько специалистов, не буду их называть, чтобы не оскорблять ту или иную профессию. Все известно", - сказала спикер.
По ее словам, чуть-чуть где-то уменьшили юристов и экономистов, но все равно осталось много профессий, которые не нужны с учётом прогноза экономического развития России до 2036 года.
"Они не будут востребованы. Это выйдут специалисты, разочарованные в жизни", - отметила политик.
По ее мнению, Минтруда нужно в этом вопросе вместе с министерством просвещения, министерством высшего образования и науки действовать.
Рабочий на заводе - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
В Совфеде призвали популяризовать среди россиян работу на заводах
27 июля 2024, 09:16
"Надо просто сокращать приём на те профессии, которые не нужны. Эффект будет через пять лет. И, наоборот, расширить количество студентов и ПТУ в техниках, которые востребованы", - полагает Матвиенко.
По ее словам, сегодня понятно, что нужно увеличить нагрузку на специальное профессиональное образование.
"Профориентацию надо со школы правильно начинать, но куда им идти? Надо восстанавливать техникумы, колледжи, профессионально-технические училища по тем профессиям, которые сегодня востребованы не только в ВПК, а в промышленности, в сельском хозяйстве. Подключайте бизнес.. Нужно принимать эти системные решения и их реализовать", - заключила Матвиенко
Студентка в библитотеке - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Опрос показал, сколько студентов хотят совмещать работу и обучение
7 августа 2024, 05:31
 
ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоАнтон КотяковСовет Федерации РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала