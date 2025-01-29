https://ria.ru/20250129/matvienko-1996106603.html

Матвиенко призвала сокращать прием на невостребованные профессии

Матвиенко призвала сокращать прием на невостребованные профессии - РИА Новости, 29.01.2025

Матвиенко призвала сокращать прием на невостребованные профессии

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила сокращать прием на обучение по невостребованным специальностям, и наоборот, расширить количество студентов и ПТУ в РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T14:06:00+03:00

2025-01-29T14:06:00+03:00

2025-01-29T15:47:00+03:00

общество

россия

валентина матвиенко

антон котяков

совет федерации рф

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила сокращать прием на обучение по невостребованным специальностям, и наоборот, расширить количество студентов и ПТУ в профессиях, которые нужны. Глава Минтруда РФ Антон Котяков в рамках "правительственного часа" рассказал сенаторам о текущем состоянии и перспективах развития рынка труда и сферы занятости населения. По его словам, две трети сотрудников, в которых будет нуждаться в ближайшие пять лет рынок труда, - люди со средним профессиональным образованием. "Прогноз занятости... - он должен быть абсолютно синхронизирован с прогнозом подготовки кадров по отдельным отраслям, высшим профессиональным образованием и так далее. Много лет говорится, что мы готовим много тех специалистов, которые не востребованы экономикой. Не нужны столько специалистов, не буду их называть, чтобы не оскорблять ту или иную профессию. Все известно", - сказала спикер. По ее словам, чуть-чуть где-то уменьшили юристов и экономистов, но все равно осталось много профессий, которые не нужны с учётом прогноза экономического развития России до 2036 года. "Они не будут востребованы. Это выйдут специалисты, разочарованные в жизни", - отметила политик. По ее мнению, Минтруда нужно в этом вопросе вместе с министерством просвещения, министерством высшего образования и науки действовать. "Надо просто сокращать приём на те профессии, которые не нужны. Эффект будет через пять лет. И, наоборот, расширить количество студентов и ПТУ в техниках, которые востребованы", - полагает Матвиенко. По ее словам, сегодня понятно, что нужно увеличить нагрузку на специальное профессиональное образование. "Профориентацию надо со школы правильно начинать, но куда им идти? Надо восстанавливать техникумы, колледжи, профессионально-технические училища по тем профессиям, которые сегодня востребованы не только в ВПК, а в промышленности, в сельском хозяйстве. Подключайте бизнес.. Нужно принимать эти системные решения и их реализовать", - заключила Матвиенко

https://ria.ru/20240903/kotjakov-1970302425.html

https://ria.ru/20240727/rabota-1962335842.html

https://ria.ru/20240807/studenty-1964548003.html

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общество, россия, валентина матвиенко, антон котяков, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование