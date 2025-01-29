Рейтинг@Mail.ru
Меликов рассказал Путину о бесплатных путевках в хадж для участников СВО - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 29.01.2025
https://ria.ru/20250129/dagestan-1996208442.html
Меликов рассказал Путину о бесплатных путевках в хадж для участников СВО
Меликов рассказал Путину о бесплатных путевках в хадж для участников СВО - РИА Новости, 29.01.2025
Меликов рассказал Путину о бесплатных путевках в хадж для участников СВО
Глава Дагестана Сергей Меликов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал главе государства, что 2,5 тысячи жителей республики в... РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T21:15:00+03:00
2025-01-29T21:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
сергей меликов
владимир путин
сулейман керимов
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879192309_0:228:3142:1995_1920x0_80_0_0_ed42f5d21f43dde2bf2799d0ab007ec6.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал главе государства, что 2,5 тысячи жителей республики в этом году смогут бесплатно совершить хадж, большинство из этих путевок получат участники специальной военной операции и члены семей погибших военнослужащих. Ранее Меликов сообщал, что сенатор от Дагестана Сулейман Керимов в этом году оплатит 5 тысяч путевок в хадж для мусульман, половина из них предназначена для жителей Дагестана. "Сейчас мы новую акцию проводим: с учетом того, что Дагестан - мусульманский регион, порядка 5 тысяч путевок согласовали с муфтиятом на выезд в хадж, из них 2,5 тысячи в Дагестане. Абсолютное большинство - для тех, кто либо потерял родных и близких, либо для тех, кто на сегодняшний день воюет. Есть семьи, где по четыре, по пять человек воюет", - отметил Меликов.
https://ria.ru/20250129/melikov-1996191510.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879192309_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_51139cb0e22dc7dd9a49c7694df501f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей меликов, владимир путин, сулейман керимов, республика дагестан
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Сергей Меликов, Владимир Путин, Сулейман Керимов, Республика Дагестан
Меликов рассказал Путину о бесплатных путевках в хадж для участников СВО

Меликов: жители Дагестана, вернувшиеся с СВО, смогут бесплатно совершить хадж

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкКнига в руках мусульманина
Книга в руках мусульманина - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Книга в руках мусульманина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал главе государства, что 2,5 тысячи жителей республики в этом году смогут бесплатно совершить хадж, большинство из этих путевок получат участники специальной военной операции и члены семей погибших военнослужащих.
Ранее Меликов сообщал, что сенатор от Дагестана Сулейман Керимов в этом году оплатит 5 тысяч путевок в хадж для мусульман, половина из них предназначена для жителей Дагестана.
"Сейчас мы новую акцию проводим: с учетом того, что Дагестан - мусульманский регион, порядка 5 тысяч путевок согласовали с муфтиятом на выезд в хадж, из них 2,5 тысячи в Дагестане. Абсолютное большинство - для тех, кто либо потерял родных и близких, либо для тех, кто на сегодняшний день воюет. Есть семьи, где по четыре, по пять человек воюет", - отметил Меликов.
Встреча Путина с главой Республики Дагестан Меликовым - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Дагестане построят реабилитационный центр для бойцов СВО, заявил Меликов
Вчера, 18:44
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияСергей МеликовВладимир ПутинСулейман КеримовРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала