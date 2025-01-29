https://ria.ru/20250129/dagestan-1996208442.html

Меликов рассказал Путину о бесплатных путевках в хадж для участников СВО

Меликов рассказал Путину о бесплатных путевках в хадж для участников СВО - РИА Новости, 29.01.2025

Меликов рассказал Путину о бесплатных путевках в хадж для участников СВО

Глава Дагестана Сергей Меликов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал главе государства, что 2,5 тысячи жителей республики в... РИА Новости, 29.01.2025

2025-01-29T21:15:00+03:00

2025-01-29T21:15:00+03:00

2025-01-29T21:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

сергей меликов

владимир путин

сулейман керимов

республика дагестан

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал главе государства, что 2,5 тысячи жителей республики в этом году смогут бесплатно совершить хадж, большинство из этих путевок получат участники специальной военной операции и члены семей погибших военнослужащих. Ранее Меликов сообщал, что сенатор от Дагестана Сулейман Керимов в этом году оплатит 5 тысяч путевок в хадж для мусульман, половина из них предназначена для жителей Дагестана. "Сейчас мы новую акцию проводим: с учетом того, что Дагестан - мусульманский регион, порядка 5 тысяч путевок согласовали с муфтиятом на выезд в хадж, из них 2,5 тысячи в Дагестане. Абсолютное большинство - для тех, кто либо потерял родных и близких, либо для тех, кто на сегодняшний день воюет. Есть семьи, где по четыре, по пять человек воюет", - отметил Меликов.

https://ria.ru/20250129/melikov-1996191510.html

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общество, россия, сергей меликов, владимир путин, сулейман керимов, республика дагестан