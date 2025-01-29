Посла России пригласили в МИД Азербайджана
Посол России Евдокимов приглашен в МИД Азербайджана из-за публикаций об AZAL
Михаил Евдокимов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Посол РФ в Баку Михаил Евдокимов был приглашен во вторник в МИД Азербайджана из-за "недопонимания", вызванного публикациями в российской прессе об Азербайджане, в том числе по теме расследования крушения рейса Баку-Грозный, сообщает азербайджанский МИД.
"Двадцать восьмого января 2025 года чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов был приглашен в министерство иностранных дел. В ходе встречи было отмечено, что публикация в российской прессе сообщений дезинформационного характера и репортажей касательно нашей страны, включая со стороны некоторых официальных кругов России, вызвала недопонимание, что противоречит содержанию и духу декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, было упомянуто, что результаты предварительного расследования крушения самолета, принадлежащего Azerbaijan Airlines, известны, идет работа по его завершению. При этом МИД Азербайджана не уточнил, о каких конкретно публикациях в российских СМИ идет речь и что именно вызвало недопонимание.
"Что касается информации в местной прессе о Русском доме, было подчеркнуто, что это не официальная позиция, что деятельность подобных организаций на территории нашей страны основана на принципе взаимности и должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства", - добавляется в сообщении.
Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков на своем канале в Telegram обратил внимание на репортаж азербайджанского телеканала Baku.tv, сделанный у входа в российский культурный центр в Баку, в котором подверг критике автора и выразил мнение в недостоверности материала. Он подчеркнул, что это СМИ финансируется правительством Азербайджана и сообщил, что российской стороной готовится иск о защите репутации.
Днем ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев обсудили тему крушения самолета AZAL, акцентирована необходимость завершения официального расследования. В МИД РФ сообщали, что российской стороной была подчеркнута безусловная важность выстраивания отношений между Россией и Азербайджаном в духе стратегического партнерства и союзничества, в связи с этим было "выражено недоумение по поводу серии недавних публикаций антироссийской направленности в азербайджанских СМИ, а также в отношении дезинформационной кампании против Русского дома в Баку" и "отмечена абсолютная безосновательность прозвучавших обвинений".
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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