Рейтинг@Mail.ru
Посла России пригласили в МИД Азербайджана - РИА Новости, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:31 29.01.2025 (обновлено: 04:34 29.01.2025)
https://ria.ru/20250129/azerbaydzhan-1996028816.html
Посла России пригласили в МИД Азербайджана
Посла России пригласили в МИД Азербайджана - РИА Новости, 29.01.2025
Посла России пригласили в МИД Азербайджана
Посол РФ в Баку Михаил Евдокимов был приглашен во вторник в МИД Азербайджана из-за "недопонимания", вызванного публикациями в российской прессе об Азербайджане, РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-29T04:31:00+03:00
2025-01-29T04:34:00+03:00
в мире
россия
азербайджан
баку
михаил евдокимов
евгений примаков
михаил галузин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877987373_0:0:1895:1066_1920x0_80_0_0_4cc199dac8ee507fe149a5e9f2eef1a8.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Посол РФ в Баку Михаил Евдокимов был приглашен во вторник в МИД Азербайджана из-за "недопонимания", вызванного публикациями в российской прессе об Азербайджане, в том числе по теме расследования крушения рейса Баку-Грозный, сообщает азербайджанский МИД. "Двадцать восьмого января 2025 года чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов был приглашен в министерство иностранных дел. В ходе встречи было отмечено, что публикация в российской прессе сообщений дезинформационного характера и репортажей касательно нашей страны, включая со стороны некоторых официальных кругов России, вызвала недопонимание, что противоречит содержанию и духу декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией", - говорится в сообщении. По данным ведомства, было упомянуто, что результаты предварительного расследования крушения самолета, принадлежащего Azerbaijan Airlines, известны, идет работа по его завершению. При этом МИД Азербайджана не уточнил, о каких конкретно публикациях в российских СМИ идет речь и что именно вызвало недопонимание. "Что касается информации в местной прессе о Русском доме, было подчеркнуто, что это не официальная позиция, что деятельность подобных организаций на территории нашей страны основана на принципе взаимности и должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства", - добавляется в сообщении. Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков на своем канале в Telegram обратил внимание на репортаж азербайджанского телеканала Baku.tv, сделанный у входа в российский культурный центр в Баку, в котором подверг критике автора и выразил мнение в недостоверности материала. Он подчеркнул, что это СМИ финансируется правительством Азербайджана и сообщил, что российской стороной готовится иск о защите репутации. Днем ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев обсудили тему крушения самолета AZAL, акцентирована необходимость завершения официального расследования. В МИД РФ сообщали, что российской стороной была подчеркнута безусловная важность выстраивания отношений между Россией и Азербайджаном в духе стратегического партнерства и союзничества, в связи с этим было "выражено недоумение по поводу серии недавних публикаций антироссийской направленности в азербайджанских СМИ, а также в отношении дезинформационной кампании против Русского дома в Баку" и "отмечена абсолютная безосновательность прозвучавших обвинений". Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20250127/samolet-1995799742.html
https://ria.ru/20250113/mid-1993546889.html
россия
азербайджан
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877987373_0:0:1649:1236_1920x0_80_0_0_3ed992bf64c86183ce62cfdabee8d540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, азербайджан, баку, михаил евдокимов, евгений примаков, михаил галузин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Россия, Азербайджан, Баку, Михаил Евдокимов, Евгений Примаков, Михаил Галузин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Посла России пригласили в МИД Азербайджана

Посол России Евдокимов приглашен в МИД Азербайджана из-за публикаций об AZAL

© Фото : Исполком СНГМихаил Евдокимов
Михаил Евдокимов - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© Фото : Исполком СНГ
Михаил Евдокимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Посол РФ в Баку Михаил Евдокимов был приглашен во вторник в МИД Азербайджана из-за "недопонимания", вызванного публикациями в российской прессе об Азербайджане, в том числе по теме расследования крушения рейса Баку-Грозный, сообщает азербайджанский МИД.
"Двадцать восьмого января 2025 года чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов был приглашен в министерство иностранных дел. В ходе встречи было отмечено, что публикация в российской прессе сообщений дезинформационного характера и репортажей касательно нашей страны, включая со стороны некоторых официальных кругов России, вызвала недопонимание, что противоречит содержанию и духу декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией", - говорится в сообщении.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Замглавы МИД обсудил с послом Азербайджана крушение самолета близ Актау
27 января, 22:13
По данным ведомства, было упомянуто, что результаты предварительного расследования крушения самолета, принадлежащего Azerbaijan Airlines, известны, идет работа по его завершению. При этом МИД Азербайджана не уточнил, о каких конкретно публикациях в российских СМИ идет речь и что именно вызвало недопонимание.
"Что касается информации в местной прессе о Русском доме, было подчеркнуто, что это не официальная позиция, что деятельность подобных организаций на территории нашей страны основана на принципе взаимности и должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства", - добавляется в сообщении.
Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков на своем канале в Telegram обратил внимание на репортаж азербайджанского телеканала Baku.tv, сделанный у входа в российский культурный центр в Баку, в котором подверг критике автора и выразил мнение в недостоверности материала. Он подчеркнул, что это СМИ финансируется правительством Азербайджана и сообщил, что российской стороной готовится иск о защите репутации.
Днем ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев обсудили тему крушения самолета AZAL, акцентирована необходимость завершения официального расследования. В МИД РФ сообщали, что российской стороной была подчеркнута безусловная важность выстраивания отношений между Россией и Азербайджаном в духе стратегического партнерства и союзничества, в связи с этим было "выражено недоумение по поводу серии недавних публикаций антироссийской направленности в азербайджанских СМИ, а также в отношении дезинформационной кампании против Русского дома в Баку" и "отмечена абсолютная безосновательность прозвучавших обвинений".
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
МИД назвал фейком письмо якобы Лаврова азербайджанскому коллеге
13 января, 21:25
 
В миреРоссияАзербайджанБакуМихаил ЕвдокимовЕвгений ПримаковМихаил ГалузинФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала