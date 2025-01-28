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Байден и Зеленский должны будут объяснить отказ от мира, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2025
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23:13 28.01.2025 (обновлено: 23:14 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/zelenskiy-1996013847.html
Байден и Зеленский должны будут объяснить отказ от мира, пишут СМИ
Байден и Зеленский должны будут объяснить отказ от мира, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2025
Байден и Зеленский должны будут объяснить отказ от мира, пишут СМИ
Экс-президент США Джо Байден и Владимир Зеленский должны будут объяснить гражданам, зачем они стали продолжать боевые действия на Украине и отказались от... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T23:13:00+03:00
2025-01-28T23:14:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
джо байден
вооруженные силы украины
россия
нато
сша
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден и Владимир Зеленский должны будут объяснить гражданам, зачем они стали продолжать боевые действия на Украине и отказались от переговоров с Москвой, считает обозреватель журнала American Conservative Тэд Снайдер. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством. "Однажды Зеленскому придется объяснять украинцам своё участие в трагедии. Ему придется защищать свое решение поддаться давлению Запада и не подписывать ничего с Россией, а "просто воевать", как выразился тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон... Но это не оправдывает США... Байдену тоже однажды придется объяснять, зачем нужна была война на Украине после многообещающих переговоров в Стамбуле", - написал Снайдер в своей статье для American Conservative. Как считает американский журналист, США знали, что у Киева недостаточно сил для противодействия российской армии. По его мнению, администрация Байдена безжалостно воспользовалась жителями Украины, пытаясь "ослабить Россию" и отстоять право НАТО "расширяться куда угодно", поэтому Байдену придется объяснять, для чего он вместо мира выбрал путь "катастрофического кровопролития". Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре 2024 года на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://ria.ru/20250128/tramp-1996011359.html
https://ria.ru/20250128/ukraina-1995841012.html
https://ria.ru/20250128/zelenskiy-1995816273.html
украина
россия
сша
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в мире, украина, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, россия, нато, сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Россия, НАТО, США
Байден и Зеленский должны будут объяснить отказ от мира, пишут СМИ

AС: Байден и Зеленский должны будут объяснить гражданам отказ от мира с Россией

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден и Владимир Зеленский
Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден и Владимир Зеленский должны будут объяснить гражданам, зачем они стали продолжать боевые действия на Украине и отказались от переговоров с Москвой, считает обозреватель журнала American Conservative Тэд Снайдер.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
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"Однажды Зеленскому придется объяснять украинцам своё участие в трагедии. Ему придется защищать свое решение поддаться давлению Запада и не подписывать ничего с Россией, а "просто воевать", как выразился тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон... Но это не оправдывает США... Байдену тоже однажды придется объяснять, зачем нужна была война на Украине после многообещающих переговоров в Стамбуле", - написал Снайдер в своей статье для American Conservative.
Как считает американский журналист, США знали, что у Киева недостаточно сил для противодействия российской армии. По его мнению, администрация Байдена безжалостно воспользовалась жителями Украины, пытаясь "ослабить Россию" и отстоять право НАТО "расширяться куда угодно", поэтому Байдену придется объяснять, для чего он вместо мира выбрал путь "катастрофического кровопролития".
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Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
В сентябре 2024 года на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
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