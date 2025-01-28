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Выборгская таможня пресекла контрабанду психотропных препаратов из Китая

Выборгская таможня пресекла контрабанду психотропных препаратов из Китая - РИА Новости, 28.01.2025

Выборгская таможня пресекла контрабанду психотропных препаратов из Китая

Выборгские таможенники пресекли контрабанду партии "прегабалина" в посылках из Китая, сообщает пресс-служба ФТС России. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T15:55:00+03:00

2025-01-28T15:55:00+03:00

2025-01-28T16:08:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Выборгские таможенники пресекли контрабанду партии "прегабалина" в посылках из Китая, сообщает пресс-служба ФТС России. "Выявить поставку удалось в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Инспекторы установили, что в адрес россиянина поступило два отправления с сильнодействующим веществом весом 8,5 килограмм. Этого хватило бы на 40 тысяч доз", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, адресата задержали при получении заказа. Затем инспекторы установили квартиру, в результате обысков которой у мужчины изъяли еще около 15 килограмм препарата, который он планировал распространять на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области через тайники-закладки. Возбуждены уголовные дела по пункту "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ, совершенная группой лиц по предварительному сговору). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20241101/grebeshok-1981263970.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, китай, санкт-петербург, федеральная таможенная служба (фтс россии)