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Выборгская таможня пресекла контрабанду психотропных препаратов из Китая - РИА Новости, 28.01.2025
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15:55 28.01.2025 (обновлено: 16:08 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/tamozhenniki-1995939929.html
Выборгская таможня пресекла контрабанду психотропных препаратов из Китая
Выборгская таможня пресекла контрабанду психотропных препаратов из Китая - РИА Новости, 28.01.2025
Выборгская таможня пресекла контрабанду психотропных препаратов из Китая
Выборгские таможенники пресекли контрабанду партии "прегабалина" в посылках из Китая, сообщает пресс-служба ФТС России. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:55:00+03:00
2025-01-28T16:08:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
россия
китай
санкт-петербург
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Выборгские таможенники пресекли контрабанду партии "прегабалина" в посылках из Китая, сообщает пресс-служба ФТС России. "Выявить поставку удалось в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Инспекторы установили, что в адрес россиянина поступило два отправления с сильнодействующим веществом весом 8,5 килограмм. Этого хватило бы на 40 тысяч доз", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, адресата задержали при получении заказа. Затем инспекторы установили квартиру, в результате обысков которой у мужчины изъяли еще около 15 килограмм препарата, который он планировал распространять на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области через тайники-закладки. Возбуждены уголовные дела по пункту "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ, совершенная группой лиц по предварительному сговору). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, здоровье - общество, россия, китай, санкт-петербург, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Китай, Санкт-Петербург, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Выборгская таможня пресекла контрабанду психотропных препаратов из Китая

Таможня в Выборге пресекла контрабанду психотропного препарата прегабалин из КНР

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗнак въезда в Российскую Федерацию на пограничном пункте пропуска
Знак въезда в Российскую Федерацию на пограничном пункте пропуска - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Знак въезда в Российскую Федерацию на пограничном пункте пропуска. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Выборгские таможенники пресекли контрабанду партии "прегабалина" в посылках из Китая, сообщает пресс-служба ФТС России.
"Выявить поставку удалось в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Инспекторы установили, что в адрес россиянина поступило два отправления с сильнодействующим веществом весом 8,5 килограмм. Этого хватило бы на 40 тысяч доз", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, адресата задержали при получении заказа. Затем инспекторы установили квартиру, в результате обысков которой у мужчины изъяли еще около 15 килограмм препарата, который он планировал распространять на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области через тайники-закладки.
Возбуждены уголовные дела по пункту "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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