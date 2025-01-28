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В Петербурге задержали предполагаемого организатора нападения на школьников - РИА Новости, 28.01.2025
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14:40 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/peterburg-1995923098.html
В Петербурге задержали предполагаемого организатора нападения на школьников
В Петербурге задержали предполагаемого организатора нападения на школьников - РИА Новости, 28.01.2025
В Петербурге задержали предполагаемого организатора нападения на школьников
Полиция Санкт-Петербурга задержала предполагаемого организатора нападения на старшеклассников в коммунальной квартире в городе Колпино, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T14:40:00+03:00
2025-01-28T14:40:00+03:00
происшествия
россия
колпино
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала предполагаемого организатора нападения на старшеклассников в коммунальной квартире в городе Колпино, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщалось, 23 января в полицию обратились родители двух старшеклассников, которые снимают комнаты в коммунальной квартире дома №36 на Заводском проспекте в Колпино. По словам отца девятиклассника, вечером двумя днями раньше к его сыну ворвались трое в масках-балаклавах. У подростка отобрали мобильный телефон, насильно посадили в машину и возили по городу до утра, требуя деньги, после чего высадили у железнодорожной станции в Невском районе. Живущая там же на Заводском проспекте десятиклассница отделалась отобранным у нее мобильным телефоном. Как информирует ГУМВД, по факту нападения на подростков возбуждены уголовные дела по статье 126 УК РФ (похищение человека), статье 161 УК РФ (грабеж) и статье 163 УК РФ (вымогательство). Оперативно задержав нападавших (троих петербуржцев в возрасте от 18 лет до 23 лет), правоохранители установили, что ими руководил 17-летний житель города Кудрово Ленинградской области. "Двадцать седьмого января... около 23.00 он был задержан на территории торгового центра на Лиговском проспекте... Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается", – заключили в региональном главке МВД РФ.
https://ria.ru/20250126/zaderzhanie-1995570109.html
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происшествия, россия, колпино, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Колпино, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали предполагаемого организатора нападения на школьников

Полиция задержала предполагаемого организатора нападения на школьников в Колпино

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала предполагаемого организатора нападения на старшеклассников в коммунальной квартире в городе Колпино, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как сообщалось, 23 января в полицию обратились родители двух старшеклассников, которые снимают комнаты в коммунальной квартире дома №36 на Заводском проспекте в Колпино. По словам отца девятиклассника, вечером двумя днями раньше к его сыну ворвались трое в масках-балаклавах. У подростка отобрали мобильный телефон, насильно посадили в машину и возили по городу до утра, требуя деньги, после чего высадили у железнодорожной станции в Невском районе. Живущая там же на Заводском проспекте десятиклассница отделалась отобранным у нее мобильным телефоном.
Как информирует ГУМВД, по факту нападения на подростков возбуждены уголовные дела по статье 126 УК РФ (похищение человека), статье 161 УК РФ (грабеж) и статье 163 УК РФ (вымогательство).
Оперативно задержав нападавших (троих петербуржцев в возрасте от 18 лет до 23 лет), правоохранители установили, что ими руководил 17-летний житель города Кудрово Ленинградской области.
"Двадцать седьмого января... около 23.00 он был задержан на территории торгового центра на Лиговском проспекте... Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается", – заключили в региональном главке МВД РФ.
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