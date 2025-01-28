https://ria.ru/20250128/peterburg-1995923098.html

В Петербурге задержали предполагаемого организатора нападения на школьников

В Петербурге задержали предполагаемого организатора нападения на школьников - РИА Новости, 28.01.2025

В Петербурге задержали предполагаемого организатора нападения на школьников

Полиция Санкт-Петербурга задержала предполагаемого организатора нападения на старшеклассников в коммунальной квартире в городе Колпино, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T14:40:00+03:00

2025-01-28T14:40:00+03:00

2025-01-28T14:40:00+03:00

происшествия

россия

колпино

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала предполагаемого организатора нападения на старшеклассников в коммунальной квартире в городе Колпино, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщалось, 23 января в полицию обратились родители двух старшеклассников, которые снимают комнаты в коммунальной квартире дома №36 на Заводском проспекте в Колпино. По словам отца девятиклассника, вечером двумя днями раньше к его сыну ворвались трое в масках-балаклавах. У подростка отобрали мобильный телефон, насильно посадили в машину и возили по городу до утра, требуя деньги, после чего высадили у железнодорожной станции в Невском районе. Живущая там же на Заводском проспекте десятиклассница отделалась отобранным у нее мобильным телефоном. Как информирует ГУМВД, по факту нападения на подростков возбуждены уголовные дела по статье 126 УК РФ (похищение человека), статье 161 УК РФ (грабеж) и статье 163 УК РФ (вымогательство). Оперативно задержав нападавших (троих петербуржцев в возрасте от 18 лет до 23 лет), правоохранители установили, что ими руководил 17-летний житель города Кудрово Ленинградской области. "Двадцать седьмого января... около 23.00 он был задержан на территории торгового центра на Лиговском проспекте... Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается", – заключили в региональном главке МВД РФ.

https://ria.ru/20250126/zaderzhanie-1995570109.html

россия

колпино

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, колпино, санкт-петербург