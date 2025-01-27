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Hurriyet: у Зеленского нет шансов избежать переговоров с Путиным - РИА Новости, 27.01.2025
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09:03 27.01.2025 (обновлено: 09:33 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/zelenskij-1995631354.html
Hurriyet: у Зеленского нет шансов избежать переговоров с Путиным
Hurriyet: у Зеленского нет шансов избежать переговоров с Путиным - РИА Новости, 27.01.2025
Hurriyet: у Зеленского нет шансов избежать переговоров с Путиным
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану может быть отведена роль посредника по урегулированию конфликта на Украине, а у Владимира Зеленского нет шансов... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T09:03:00+03:00
2025-01-27T09:33:00+03:00
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АНКАРА, 27 янв - РИА Новости. Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану может быть отведена роль посредника по урегулированию конфликта на Украине, а у Владимира Зеленского нет шансов избежать переговоров, пишет в понедельник турецкая проправительственная газета Hürriyet. Турция готова поддерживать дипломатические инициативы по Украине, это единственный путь к урегулированию конфликта, заявил ранее глава МИД Хакан Фидан. "Турция может взять на себя миссию по организации переговоров, а президенту Эрдогану может быть отведена роль посредника. Потому что Эрдоган - единственный лидер, который может вести переговоры и с (Владимиром) Путиным, и с Зеленским. Теперь к этому добавился (Дональд) Трамп", - пишет близкий к правительственным кругам журналист издания Абдулькадир Сельви. "У Зеленского, который лишился американской поддержки, нет шансов избежать переговоров", - считает Сельви. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Турция предлагает выступить посредником в возможных будущих переговорах по урегулированию на Украине. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре 2024 года на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://ria.ru/20250124/turtsiya-1995359171.html
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в мире, цены на нефть, россия, украина, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
В мире, Цены на нефть, Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
Hurriyet: у Зеленского нет шансов избежать переговоров с Путиным

Турецкая газета Hürriyet: Зеленский не сможет избежать переговоров с Путиным

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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АНКАРА, 27 янв - РИА Новости. Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану может быть отведена роль посредника по урегулированию конфликта на Украине, а у Владимира Зеленского нет шансов избежать переговоров, пишет в понедельник турецкая проправительственная газета Hürriyet.
Турция готова поддерживать дипломатические инициативы по Украине, это единственный путь к урегулированию конфликта, заявил ранее глава МИД Хакан Фидан.
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24 января, 17:07
"Турция может взять на себя миссию по организации переговоров, а президенту Эрдогану может быть отведена роль посредника. Потому что Эрдоган - единственный лидер, который может вести переговоры и с (Владимиром) Путиным, и с Зеленским. Теперь к этому добавился (Дональд) Трамп", - пишет близкий к правительственным кругам журналист издания Абдулькадир Сельви.
"У Зеленского, который лишился американской поддержки, нет шансов избежать переговоров", - считает Сельви.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Турция предлагает выступить посредником в возможных будущих переговорах по урегулированию на Украине.
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Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
В сентябре 2024 года на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
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В миреЦены на нефтьРоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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