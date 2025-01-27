https://ria.ru/20250127/ukraina-1995560524.html

Метастазы Украины: Европа пошла вразнос

Метастазы Украины: Европа пошла вразнос - РИА Новости, 27.01.2025

Метастазы Украины: Европа пошла вразнос

Роберту Фицо не простили его поездку в Москву и переговоры с Владимиром Путиным: с декабря Словакию сотрясают акции протеста. В столице, в других городах люди... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T08:00:00+03:00

2025-01-27T08:00:00+03:00

2025-01-27T08:01:00+03:00

аналитика

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Роберту Фицо не простили его поездку в Москву и переговоры с Владимиром Путиным: с декабря Словакию сотрясают акции протеста. В столице, в других городах люди выходят на улицы и требуют отставки премьер-министра. Оппозиционные Фицо издания насчитали на выходных до ста тысяч протестующих — немаленькая цифра для пятимиллионной страны.Премьер-министр обвинил оппозицию в подготовке переворота. Словацкие спецслужбы подготовили доклад, в котором указаны иностранные организаторы этого Майдана — те же самые, что качали Киев в 2014-м и Тбилиси в 2024-м. Впрочем, не нужно быть контрразведчиком, чтобы найти тут засланных казачков.Невооруженным глазом видно, что Фицо обвиняют и шельмуют известные западные НГО и НКО типа Amnesty International. Руководящую и направляющую роль в организации протестов играет организация "Мир Украине". До трети протестующих — это украинцы, сбежавшие в Словакию и присевшие там на пособия.Владимир Зеленский откровенно троллит Фицо, с которым у них бушует настоящая вендетта: "Братислава — не Москва, Словакия — не Россия", написал в соцсети просроченный президент.Также против премьер-министра сплоченным фронтом выступает целый пул словацких СМИ. "В следующем году тебе исполнится семьдесят, — обращается к нему со страниц издания "Тыждень" местная революционная фурия. — Твое время истекло. <...> Мы тебя не пожалеем".А возглавляют мятежи местные "сислибы": оппозиционные политики, кормящиеся с рук Брюсселя, были в свое время министрами и занимали видные посты в руководстве Словакии. Они используют сохранившийся админресурс, привлекая к Майдану чуть больше чем всех.Против Фицо уже выступили, например, 600 психиатров — они подписали письмо, где диагностировали у главы государства серьезные отклонения и потребовали его отставки.Звучит как полный бред? Однако у этого безумия есть своя система. Словацкий лидер восстановил против себя весь брюссельский обком. Он изначально был против поставок Украине оружия и за нормальные отношения с Россией. Но окончательно чашу его терпения переполнил отказ Киева от газового транзита.Словакия и так терпела убытки на миллиарды евро от антироссийских санкций ЕС. Сейчас ее лишили последнего источника дешевого трубопроводного газа и выплат за транзит. Фицо переговаривался с Зеленским, летал в Москву, просил брюссельских бонз надавить на Киев — все было тщетно. Зеленский смеялся ему в глаза.И вот премьер-министр Словакии из кожи вон лезет, чтобы его народ просто не замерзал и не голодал, а глобалистские элиты пытаются его свергнуть, уговаривая словаков, что это будет правильное, полезное антироссийское голодание. Некоторые этому верят и действительно выходят на улицы. Ау, шестьсот психиатров! Вот где работа для вас: люди собираются голодать и холодать по принципу "назло России отморожу уши".Впрочем, удивляться не приходится: точно таким же безумием отдавали протесты в Тбилиси, так же удивительно смотрятся нынешние протесты в Сербии. Всех претендующих на независимость лидеров берут на излом, пытаясь загасить в самом начале.Вина Фицо перед глобальным обкомом именно в том, что он пытается сохранить хотя бы ограниченный суверенитет своей страны, заранее заверяя, что не имеет ничего против НАТО и ЕС. Но дурной пример заразителен: перекрытие Киевом транзита загоняет в нищету не только Словакию, но и Венгрию, и Австрию. А если эти страны восстанут против антироссийских санкций? Кстати, Виктор Орбан уже пригрозил их заблокировать, если транзит не будет восстановлен.Могут и в Австрии вспомнить, что первый советский газопровод был совместным проектом Москвы именно с Веной. Это труд поколений наших предков, в конце концов — наше общее достояние. Просто поразительное хамство со стороны Киева пытаться все это себе присвоить.Казус Фицо очень показателен для всех стран, живущих под внешним давлением. Удастся ли ему отбиться — этот вопрос интересует очень многих.С одной стороны, союз либеральных местных элит, иностранных спонсоров и украинских боевиков представляет собой серьезную угрозу. С другой — лидера страны пока поддерживают силовой блок, армия и спецслужбы. Его политику одобряет большинство народа: рейтинг оппозиционных партий ниже, чем у правящей партии "Словакия".Опыт борьбы у политика немаленький. В 2018 году его отправили в отставку под предлогом убийства местного журналиста. Фицо к нему никакого отношения не имел и сумел вернуться в большую политику. В прошлом году премьер-министр пережил покушение — в него стрелял непризнанный поэт, женатый на украинке.Борьба с цветными революциями в последние годы стала системной, у правительств появились интересные наработки: отключение мобильной связи в центре городов, задержания "засланных казачков", контрпропаганда.Фицо может обратиться к опыту Александра Лукашенко, успешно отбившего атаку в 2020-м и приготовившегося к новому раунду противостояния на нынешних президентских выборах. Грузинские коллеги тоже недавно выиграли свое противоборство. Успешно борется со своими "майдаунами" Александр Вучич в Сербии.Лицо протестов во всех странах одинаково: это светлоликие хипстеры, столичные студенты-"снежинки". Однако истинный мотор Майдана — это смычка местных прозападных элит и иностранных кукловодов. Только этот тандем способен набрать массу боевиков и протестантов, которые будут "качать режим" силовыми методами.В Кремле хорошо охарактеризовали эту угрозу. "Ни одна из стран <...> Западной Европы в нынешнее время не застрахована от вмешательства в их внутренние дела, — отметил Дмитрий Песков. — И конечно, многие из этих стран, даже самые крупные европейские страны, в последнее время испытывают на себе примеры такого достаточно агрессивного вмешательства. Но другое дело, что некоторые страны принимают решительные меры по борьбе с таким вмешательством, а некоторые страны терпеливо предпочитают сносить все унижения".

https://ria.ru/20250125/miting-1995472604.html

https://ria.ru/20250125/fitso-1995473902.html

https://ria.ru/20250125/fitso-1995419531.html

https://ria.ru/20250123/gosduma-1995066735.html

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аналитика, в мире, словакия, роберт фицо, украина