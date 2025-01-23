Песков: страны Западной Европы не застрахованы от внешнего вмешательства
Песков: ни одна страна Западной Европы не застрахована от внешнего вмешательства
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ни одна из стран Западной Европы сегодня не застрахована от вмешательства во внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что в республике действует группа иностранных экспертов, имевших отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине, с целью свергнуть действующее правительство в стране. Также сербский президент Александр Вучич говорил, что иностранная агентура с Запада пытается с помощью студентов и других участников протестов устроить в Сербии цветную революцию.
"В данном случае нашим визави все-таки виднее, когда они делают такие заключения. Поэтому очевидно, что ни одна из стран, в том числе стран Западной Европы, в нынешнее время не застрахована от вмешательства в их внутренние дела. И, конечно, многие из этих стран, даже самые крупные европейские страны, в последнее время испытывают на себе примеры такого достаточно агрессивного вмешательства. Но другое дело, что некоторые страны принимают решительные меры по борьбе с таким вмешательством, а некоторые страны терпеливо предпочитают сносить все унижения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают информацию о вмешательстве во внутренние дела европейских государств.