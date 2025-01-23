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Песков: страны Западной Европы не застрахованы от внешнего вмешательства - РИА Новости, 23.01.2025
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12:42 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/peskov-1995110645.html
Песков: страны Западной Европы не застрахованы от внешнего вмешательства
Песков: страны Западной Европы не застрахованы от внешнего вмешательства - РИА Новости, 23.01.2025
Песков: страны Западной Европы не застрахованы от внешнего вмешательства
Ни одна из стран Западной Европы сегодня не застрахована от вмешательства во внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:42:00+03:00
2025-01-23T12:42:00+03:00
в мире
западная европа
россия
словакия
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ни одна из стран Западной Европы сегодня не застрахована от вмешательства во внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что в республике действует группа иностранных экспертов, имевших отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине, с целью свергнуть действующее правительство в стране. Также сербский президент Александр Вучич говорил, что иностранная агентура с Запада пытается с помощью студентов и других участников протестов устроить в Сербии цветную революцию. "В данном случае нашим визави все-таки виднее, когда они делают такие заключения. Поэтому очевидно, что ни одна из стран, в том числе стран Западной Европы, в нынешнее время не застрахована от вмешательства в их внутренние дела. И, конечно, многие из этих стран, даже самые крупные европейские страны, в последнее время испытывают на себе примеры такого достаточно агрессивного вмешательства. Но другое дело, что некоторые страны принимают решительные меры по борьбе с таким вмешательством, а некоторые страны терпеливо предпочитают сносить все унижения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают информацию о вмешательстве во внутренние дела европейских государств.
https://ria.ru/20250123/peskov-1995108597.html
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в мире, западная европа, россия, словакия, дмитрий песков, роберт фицо, александр вучич
В мире, Западная Европа, Россия, Словакия, Дмитрий Песков, Роберт Фицо, Александр Вучич
Песков: страны Западной Европы не застрахованы от внешнего вмешательства

Песков: ни одна страна Западной Европы не застрахована от внешнего вмешательства

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ни одна из стран Западной Европы сегодня не застрахована от вмешательства во внутренние дела, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что в республике действует группа иностранных экспертов, имевших отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине, с целью свергнуть действующее правительство в стране. Также сербский президент Александр Вучич говорил, что иностранная агентура с Запада пытается с помощью студентов и других участников протестов устроить в Сербии цветную революцию.
"В данном случае нашим визави все-таки виднее, когда они делают такие заключения. Поэтому очевидно, что ни одна из стран, в том числе стран Западной Европы, в нынешнее время не застрахована от вмешательства в их внутренние дела. И, конечно, многие из этих стран, даже самые крупные европейские страны, в последнее время испытывают на себе примеры такого достаточно агрессивного вмешательства. Но другое дело, что некоторые страны принимают решительные меры по борьбе с таким вмешательством, а некоторые страны терпеливо предпочитают сносить все унижения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают информацию о вмешательстве во внутренние дела европейских государств.
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В миреЗападная ЕвропаРоссияСловакияДмитрий ПесковРоберт ФицоАлександр Вучич
 
 
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