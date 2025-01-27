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В Ташкенте возложили цветы к Вечному огню в День снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2025
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В Ташкенте возложили цветы к Вечному огню в День снятия блокады Ленинграда
В Ташкенте возложили цветы к Вечному огню в День снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2025
В Ташкенте возложили цветы к Вечному огню в День снятия блокады Ленинграда
Церемония возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте состоялась в понедельник по случаю 81-й годовщины... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T11:14:00+03:00
2025-01-27T11:14:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 27 янв — РИА Новости. Церемония возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте состоялась в понедельник по случаю 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает пресс-служба посольства России в республике. "В Ташкенте 27 января прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню в честь 81-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства. По данным пресс-службы, на территории мемориального комплекса "Братские могилы" почтили память и отдали дань уважения Победителям послы и атташе по вопросам обороны России и Белоруссии в Узбекистане, представители дипкорпуса, Ташкентской и Узбекистанской епархии, общественности и СМИ. "Благодаря самоотверженности и стойкости своих защитников непокоренный Ленинград навсегда вписал в мировую историю одну из самых героических страниц", - добавили в посольстве. На территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте находится капсула с землей и прахом воинов-узбекистанцев с Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где захоронены 7 тысяч солдат из этой республики, воевавших под Ленинградом. В годы Великой отечественной войны в Узбекистане спаслись более 1,5 миллиона эвакуированных. Среди них — почти 300 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Белоруссии, Польши и с Украины. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
https://ria.ru/20250118/leningrad-1994240015.html
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ленинград, ташкент, россия, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ленинград, Ташкент, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
В Ташкенте возложили цветы к Вечному огню в День снятия блокады Ленинграда

В Ташкенте возложили цветы к Вечному огню к 81-летию снятия блокады Ленинграда

© Фото : Посольство России в Узбекистане/TelegramЦеремония возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте
Церемония возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса Братские могилы в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Посольство России в Узбекистане/Telegram
Церемония возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте
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ТАШКЕНТ, 27 янв — РИА Новости. Церемония возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте состоялась в понедельник по случаю 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает пресс-служба посольства России в республике.
Ташкенте 27 января прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню в честь 81-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства.
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По данным пресс-службы, на территории мемориального комплекса "Братские могилы" почтили память и отдали дань уважения Победителям послы и атташе по вопросам обороны России и Белоруссии в Узбекистане, представители дипкорпуса, Ташкентской и Узбекистанской епархии, общественности и СМИ.
"Благодаря самоотверженности и стойкости своих защитников непокоренный Ленинград навсегда вписал в мировую историю одну из самых героических страниц", - добавили в посольстве.
На территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте находится капсула с землей и прахом воинов-узбекистанцев с Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге, где захоронены 7 тысяч солдат из этой республики, воевавших под Ленинградом.
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Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
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