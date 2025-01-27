https://ria.ru/20250127/shos-1995632067.html

Генсек ШОС ответил на вопрос о безвизовых поездках по странам организации

Генсек ШОС ответил на вопрос о безвизовых поездках по странам организации - РИА Новости, 27.01.2025

Генсек ШОС ответил на вопрос о безвизовых поездках по странам организации

Облегчение визового режима в странах ШОС находится в повестке дня организации, но вопрос безвизовых поездок по всем ее странам еще "не созрел", заявил в... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T09:03:00+03:00

2025-01-27T09:03:00+03:00

2025-01-27T09:03:00+03:00

в мире

китай

россия

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нурлан ермекбаев

шос

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Облегчение визового режима в странах ШОС находится в повестке дня организации, но вопрос безвизовых поездок по всем ее странам еще "не созрел", заявил в интервью РИА Новости генсек ШОС Нурлан Ермекбаев. "Вопросы облегчения визового режима находятся в повестке дня соответствующих органов, прежде всего это туристические администрации, министерства внутренних дел, миграционные службы.… По безвизовому режиму в рамках всей Организации пока вопрос не созрел, но работа по либерализации визовых режимов является одной из задач, которая сформулирована в плане мероприятий туристических администраций", - сказал Ермекбаев. Он подчеркнул, что такие вопросы решаются в том числе на двусторонней основе, и у многих стран в ШОС уже заключены соглашения о безвизовых поездках. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На сегодняшний день включает в себя 10 стран, помимо перечисленных в разное время к ней присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.

https://ria.ru/20250104/strany-1992460673.html

китай

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, россия, казахстан, нурлан ермекбаев, шос