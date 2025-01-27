Генсек ШОС ответил на вопрос о безвизовых поездках по странам организации
Генсек Ермекбаев: вопрос безвизовых поездок по всем странам ШОС еще не созрел
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Облегчение визового режима в странах ШОС находится в повестке дня организации, но вопрос безвизовых поездок по всем ее странам еще "не созрел", заявил в интервью РИА Новости генсек ШОС Нурлан Ермекбаев.
"Вопросы облегчения визового режима находятся в повестке дня соответствующих органов, прежде всего это туристические администрации, министерства внутренних дел, миграционные службы.… По безвизовому режиму в рамках всей Организации пока вопрос не созрел, но работа по либерализации визовых режимов является одной из задач, которая сформулирована в плане мероприятий туристических администраций", - сказал Ермекбаев.
Он подчеркнул, что такие вопросы решаются в том числе на двусторонней основе, и у многих стран в ШОС уже заключены соглашения о безвизовых поездках.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На сегодняшний день включает в себя 10 стран, помимо перечисленных в разное время к ней присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.
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