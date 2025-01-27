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Генсек ШОС ответил на вопрос о безвизовых поездках по странам организации - РИА Новости, 27.01.2025
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09:03 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/shos-1995632067.html
Генсек ШОС ответил на вопрос о безвизовых поездках по странам организации
Генсек ШОС ответил на вопрос о безвизовых поездках по странам организации - РИА Новости, 27.01.2025
Генсек ШОС ответил на вопрос о безвизовых поездках по странам организации
Облегчение визового режима в странах ШОС находится в повестке дня организации, но вопрос безвизовых поездок по всем ее странам еще "не созрел", заявил в... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T09:03:00+03:00
2025-01-27T09:03:00+03:00
в мире
китай
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казахстан
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Облегчение визового режима в странах ШОС находится в повестке дня организации, но вопрос безвизовых поездок по всем ее странам еще "не созрел", заявил в интервью РИА Новости генсек ШОС Нурлан Ермекбаев. "Вопросы облегчения визового режима находятся в повестке дня соответствующих органов, прежде всего это туристические администрации, министерства внутренних дел, миграционные службы.… По безвизовому режиму в рамках всей Организации пока вопрос не созрел, но работа по либерализации визовых режимов является одной из задач, которая сформулирована в плане мероприятий туристических администраций", - сказал Ермекбаев. Он подчеркнул, что такие вопросы решаются в том числе на двусторонней основе, и у многих стран в ШОС уже заключены соглашения о безвизовых поездках. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На сегодняшний день включает в себя 10 стран, помимо перечисленных в разное время к ней присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.
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в мире, китай, россия, казахстан, нурлан ермекбаев, шос
В мире, Китай, Россия, Казахстан, Нурлан Ермекбаев, ШОС
Генсек ШОС ответил на вопрос о безвизовых поездках по странам организации

Генсек Ермекбаев: вопрос безвизовых поездок по всем странам ШОС еще не созрел

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Облегчение визового режима в странах ШОС находится в повестке дня организации, но вопрос безвизовых поездок по всем ее странам еще "не созрел", заявил в интервью РИА Новости генсек ШОС Нурлан Ермекбаев.
"Вопросы облегчения визового режима находятся в повестке дня соответствующих органов, прежде всего это туристические администрации, министерства внутренних дел, миграционные службы.… По безвизовому режиму в рамках всей Организации пока вопрос не созрел, но работа по либерализации визовых режимов является одной из задач, которая сформулирована в плане мероприятий туристических администраций", - сказал Ермекбаев.
Он подчеркнул, что такие вопросы решаются в том числе на двусторонней основе, и у многих стран в ШОС уже заключены соглашения о безвизовых поездках.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На сегодняшний день включает в себя 10 стран, помимо перечисленных в разное время к ней присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Страны ШОС изучают возможность либерализации визового режима
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