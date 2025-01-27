Генсек ШОС назвал страны, которые рассматриваются на статус наблюдателей
Ермекбаев: в ШОС на статусы наблюдателей подали заявки страны из Азии и Африки
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. На статус наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС рассматриваются страны из разных частей Азии и даже из Африки, заявил в интервью РИА Новости генсек ШОС Нурлан Ермекбаев.
"ШОС – в целом евразийская организация, и заявители на предоставление статусов партнеров, наблюдателей находятся и в Южной Азии, Юго-Восточной Азии, и в Западной Азии. Некоторые государства даже находятся на африканском континенте, на его севере и востоке", - сказал Ермекбаев, отвечая на вопрос о том, из каких стран подали заявки на участие в ШОС в качестве наблюдателей и партнеров.
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Он напомнил, что сегодня действует шесть и восемь заявок на статус стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, они на рассмотрении.
"Но вопрос не в статусе, а в том, что мы хотим развивать практическое сотрудничество и с партнерами, и с наблюдателями независимо от их статуса", - добавил Ермекбаев.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На сегодняшний день включает в себя 10 стран, помимо перечисленных, в разное время к ней присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.
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