https://ria.ru/20250127/shos-1995620866.html

Генсек ШОС назвал страны, которые рассматриваются на статус наблюдателей

Генсек ШОС назвал страны, которые рассматриваются на статус наблюдателей - РИА Новости, 27.01.2025

Генсек ШОС назвал страны, которые рассматриваются на статус наблюдателей

На статус наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС рассматриваются страны из разных частей Азии и даже из Африки, заявил в интервью РИА Новости генсек ШОС Нурлан РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T06:41:00+03:00

2025-01-27T06:41:00+03:00

2025-01-27T06:41:00+03:00

азия

африка

юго-восточная азия

нурлан ермекбаев

шос

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. На статус наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС рассматриваются страны из разных частей Азии и даже из Африки, заявил в интервью РИА Новости генсек ШОС Нурлан Ермекбаев. "ШОС – в целом евразийская организация, и заявители на предоставление статусов партнеров, наблюдателей находятся и в Южной Азии, Юго-Восточной Азии, и в Западной Азии. Некоторые государства даже находятся на африканском континенте, на его севере и востоке", - сказал Ермекбаев, отвечая на вопрос о том, из каких стран подали заявки на участие в ШОС в качестве наблюдателей и партнеров. Он напомнил, что сегодня действует шесть и восемь заявок на статус стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, они на рассмотрении. "Но вопрос не в статусе, а в том, что мы хотим развивать практическое сотрудничество и с партнерами, и с наблюдателями независимо от их статуса", - добавил Ермекбаев. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На сегодняшний день включает в себя 10 стран, помимо перечисленных, в разное время к ней присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.

https://ria.ru/20250103/shos-1992369088.html

https://ria.ru/20250104/shos-1992478863.html

азия

африка

юго-восточная азия

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Дарья Буймова

азия, африка, юго-восточная азия, нурлан ермекбаев, шос, в мире