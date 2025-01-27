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Патриарх Кирилл отметил героизм защитников Ленинграда

Патриарх Кирилл отметил героизм защитников Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2025

Патриарх Кирилл отметил героизм защитников Ленинграда

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравления министру обороны РФ Андрею Белоусову и губернатору Петербурга Александру Беглову с Днем полного... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T11:08:00+03:00

2025-01-27T11:08:00+03:00

2025-01-27T11:08:00+03:00

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравления министру обороны РФ Андрею Белоусову и губернатору Петербурга Александру Беглову с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает сайт РПЦ. "Сердечно поздравляю вас с Днем воинской славы России - Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мы чтим стойкость и героизм, явленные защитниками города. Их сила духа и самоотверженная любовь к родине и сегодня вдохновляют нас упорно работать ради созидания мирной жизни. С глубоким чувством вспоминаю подвиг ленинградцев, переживших страшную блокаду, среди которых были мои родители и старший брат", - подчеркнул патриарх Кирилл в обращении к министру обороны РФ Андрею Белоусову. Предстоятель РПЦ в поздравительном послании Беглову отметил жертвенный подвиг ленинградцев, "благодаря которому нога захватчика так и не ступила на невскую землю". "Надеюсь, что развитие взаимодействия властей Северной столицы и РПЦ послужит сохранению богатого культурного и исторического наследия Санкт-Петербурга, а также утверждению в жизни современников непреходящих идеалов добра, милосердия и справедливости. Господь да укрепит ваши душевные и телесные силы, дарует мир и Свою помощь в дальнейших трудах на благо отечества", - говорится в поздравительных посланиях патриарха Кирилла.

https://ria.ru/20250126/armeniya-1995581495.html

https://ria.ru/20250118/peterburg-1994363040.html

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россия, санкт-петербург, ленинград, андрей белоусов, александр беглов, русская православная церковь, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне, общество