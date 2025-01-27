https://ria.ru/20250127/putin-1995741257.html
Путин встретил аплодисментами бойцов СВО на концерте в Петербурге
Путин встретил аплодисментами бойцов СВО на концерте в Петербурге - РИА Новости, 27.01.2025
Путин встретил аплодисментами бойцов СВО на концерте в Петербурге
Президент России Владимир Путин встретил аплодисментами участников специальной военной операции на Украине, пришедших на концерт в честь годовщины полного... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:38:00+03:00
2025-01-27T16:38:00+03:00
2025-01-27T17:18:00+03:00
россия
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
блокада ленинграда (1941-1944)
ленинград
санкт-петербург
специальная военная операция на украине
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил аплодисментами участников специальной военной операции на Украине, пришедших на концерт в честь годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Президент в понедельник приехал на концерт "Ленинградская победа", посвященный 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который проходит в Санкт-Петербурге. Он упомянул, что в зале присутствуют и сегодняшние герои - участники спецоперации. "Они защищают родную землю, отстаивают наши интересы, безопасность России. Они здесь, в зале. Давайте их поприветствуем, поаплодируем", - предложил Путин. Зал поддержал президента - участники концерта встали и вместе с ним встретили военных долгими аплодисментами.
https://ria.ru/20250127/putin-1995724697.html
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Путин поприветствовал аплодисментами бойцов СВО на концерте в Петербурге
Путин поприветствовал аплодисментами бойцов СВО на концерте в Петербурге
2025-01-27T16:38
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PT1M04S
РИА Новости
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россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, санкт-петербург
Россия, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), Блокада Ленинграда (1941-1944), Ленинград, Санкт-Петербург, Специальная военная операция на Украине
Путин встретил аплодисментами бойцов СВО на концерте в Петербурге
Путин встретил аплодисментами бойцов СВО на концерте в годовщину снятия блокады