https://ria.ru/20250127/putin-1995741257.html

Путин встретил аплодисментами бойцов СВО на концерте в Петербурге

Путин встретил аплодисментами бойцов СВО на концерте в Петербурге - РИА Новости, 27.01.2025

Путин встретил аплодисментами бойцов СВО на концерте в Петербурге

Президент России Владимир Путин встретил аплодисментами участников специальной военной операции на Украине, пришедших на концерт в честь годовщины полного... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:38:00+03:00

2025-01-27T16:38:00+03:00

2025-01-27T17:18:00+03:00

россия

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

блокада ленинграда (1941-1944)

ленинград

санкт-петербург

специальная военная операция на украине

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретил аплодисментами участников специальной военной операции на Украине, пришедших на концерт в честь годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Президент в понедельник приехал на концерт "Ленинградская победа", посвященный 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который проходит в Санкт-Петербурге. Он упомянул, что в зале присутствуют и сегодняшние герои - участники спецоперации. "Они защищают родную землю, отстаивают наши интересы, безопасность России. Они здесь, в зале. Давайте их поприветствуем, поаплодируем", - предложил Путин. Зал поддержал президента - участники концерта встали и вместе с ним встретили военных долгими аплодисментами.

https://ria.ru/20250127/putin-1995724697.html

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Путин поприветствовал аплодисментами бойцов СВО на концерте в Петербурге Путин поприветствовал аплодисментами бойцов СВО на концерте в Петербурге 2025-01-27T16:38 true PT1M04S

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россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, санкт-петербург