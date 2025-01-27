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Путин наградил ветеранов и жителей блокадного Ленинграда медалями - РИА Новости, 27.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:10 27.01.2025 (обновлено: 16:18 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/putin-1995731769.html
Путин наградил ветеранов и жителей блокадного Ленинграда медалями
Путин наградил ветеранов и жителей блокадного Ленинграда медалями - РИА Новости, 27.01.2025
Путин наградил ветеранов и жителей блокадного Ленинграда медалями
Президент России Владимир Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда наградил ветеранов, защитников города и жителей блокадного Ленинграда юбилейными медалями... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:10:00+03:00
2025-01-27T16:18:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ленинград
россия
москва
владимир путин
михаил морозов
елена тихомирова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда наградил ветеранов, защитников города и жителей блокадного Ленинграда юбилейными медалями в честь 80-й годовщины Победы. Церемония вручения наград прошла в Санкт-Петербурге, юбилейная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" была вручена ветеранам впервые. Медалями награждены участник обороны Ленинграда и Москвы Владимир Берчиков, участник обороны Ленинграда Александра Лещук и Екатерина Татурова, участник обороны Ленинграда, боев на Курской дуге, а также боев на территории Польши, Румынии и Германии Зиновий Меркин, участник боев на территории Белоруссии Михаил Мороз, участник обороны Москвы, Сталинградской битвы, ряда наступательных операций Аркадий Забежинский, житель блокадного Ленинграда, председатель правления санкт-петербургской организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова. Юбилейная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" учреждена указом Путина, ею награждаются ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Ранее президент России в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке, а также посетил Пискаревское кладбище.
https://ria.ru/20250118/leningrad-1994240015.html
https://ria.ru/20250118/peterburg-1994363040.html
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общество, ленинград, россия, москва, владимир путин, михаил морозов, елена тихомирова, пискаревское кладбище, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ленинград, Россия, Москва, Владимир Путин, Михаил Морозов, Елена Тихомирова, Пискаревское кладбище, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин наградил ветеранов и жителей блокадного Ленинграда медалями

Путин наградил ветеранов и жителей блокадного Ленинграда юбилейными медалями

© Фото : Кремль. Новости/TelegramЮбилейные медали в честь 80-й годовщины Победы
Юбилейные медали в честь 80-й годовщины Победы - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Кремль. Новости/Telegram
Юбилейные медали в честь 80-й годовщины Победы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда наградил ветеранов, защитников города и жителей блокадного Ленинграда юбилейными медалями в честь 80-й годовщины Победы.
Церемония вручения наград прошла в Санкт-Петербурге, юбилейная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" была вручена ветеранам впервые.
Встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов в районе рабочего поселка № 1 во время операции по прорыву блокады Ленинграда - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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18 января, 08:00
Медалями награждены участник обороны Ленинграда и Москвы Владимир Берчиков, участник обороны Ленинграда Александра Лещук и Екатерина Татурова, участник обороны Ленинграда, боев на Курской дуге, а также боев на территории Польши, Румынии и Германии Зиновий Меркин, участник боев на территории Белоруссии Михаил Мороз, участник обороны Москвы, Сталинградской битвы, ряда наступательных операций Аркадий Забежинский, житель блокадного Ленинграда, председатель правления санкт-петербургской организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова.
Юбилейная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" учреждена указом Путина, ею награждаются ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Ранее президент России в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке, а также посетил Пискаревское кладбище.
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В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда
18 января, 13:33
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоЛенинградРоссияМоскваВладимир ПутинМихаил МорозовЕлена ТихомироваПискаревское кладбищеВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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