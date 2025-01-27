https://ria.ru/20250127/putin-1995731769.html
Путин наградил ветеранов и жителей блокадного Ленинграда медалями
Путин наградил ветеранов и жителей блокадного Ленинграда медалями - РИА Новости, 27.01.2025
Путин наградил ветеранов и жителей блокадного Ленинграда медалями
Президент России Владимир Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда наградил ветеранов, защитников города и жителей блокадного Ленинграда юбилейными медалями... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:10:00+03:00
2025-01-27T16:10:00+03:00
2025-01-27T16:18:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда наградил ветеранов, защитников города и жителей блокадного Ленинграда юбилейными медалями в честь 80-й годовщины Победы. Церемония вручения наград прошла в Санкт-Петербурге, юбилейная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" была вручена ветеранам впервые. Медалями награждены участник обороны Ленинграда и Москвы Владимир Берчиков, участник обороны Ленинграда Александра Лещук и Екатерина Татурова, участник обороны Ленинграда, боев на Курской дуге, а также боев на территории Польши, Румынии и Германии Зиновий Меркин, участник боев на территории Белоруссии Михаил Мороз, участник обороны Москвы, Сталинградской битвы, ряда наступательных операций Аркадий Забежинский, житель блокадного Ленинграда, председатель правления санкт-петербургской организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова. Юбилейная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" учреждена указом Путина, ею награждаются ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Ранее президент России в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке, а также посетил Пискаревское кладбище.
https://ria.ru/20250118/leningrad-1994240015.html
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общество, ленинград, россия, москва, владимир путин, михаил морозов, елена тихомирова, пискаревское кладбище, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ленинград, Россия, Москва, Владимир Путин, Михаил Морозов, Елена Тихомирова, Пискаревское кладбище, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин наградил ветеранов и жителей блокадного Ленинграда медалями
Путин наградил ветеранов и жителей блокадного Ленинграда юбилейными медалями