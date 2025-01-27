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Подвиг блокадного Ленинграда не будет предан забвению, заявил Путин - РИА Новости, 27.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:01 27.01.2025 (обновлено: 16:21 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/putin-1995729145.html
Подвиг блокадного Ленинграда не будет предан забвению, заявил Путин
Подвиг блокадного Ленинграда не будет предан забвению, заявил Путин - РИА Новости, 27.01.2025
Подвиг блокадного Ленинграда не будет предан забвению, заявил Путин
Массовый подвиг блокадного Ленинграда никогда не будет предан забвению, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:01:00+03:00
2025-01-27T16:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
ленинград
общество
санкт-петербург
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Массовый подвиг блокадного Ленинграда никогда не будет предан забвению, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в понедельник в Петербурге приехал на торжественный концерт в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны. Президент наградил ветеранов, защитников города и жителей блокадного Ленинграда юбилейными медалями в честь 80-й годовщины Победы."Для нас, ленинградцев, 27 января 1944 года – особая дата. Ее чтут в каждой семье, чьи родные прошли через страшные, немыслимые испытания блокады. Никогда не будет предан забвению массовый подвиг осажденного города", - сказал Путин во время выступления.Санкт-Петербург 27 января 2025 года отмечает 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
https://ria.ru/20250127/osventsim-1995584318.html
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владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), ленинград, общество, санкт-петербург, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), Ленинград, Общество, Санкт-Петербург, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Подвиг блокадного Ленинграда не будет предан забвению, заявил Путин

Путин: подвиг блокадного Ленинграда никогда не будет предан забвению

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к мемориалу "Рубежный камень" на Невском пятачке в городе Кировске Ленинградской области
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к мемориалу Рубежный камень на Невском пятачке в городе Кировске Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к мемориалу "Рубежный камень" на Невском пятачке в городе Кировске Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Массовый подвиг блокадного Ленинграда никогда не будет предан забвению, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник в Петербурге приехал на торжественный концерт в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны. Президент наградил ветеранов, защитников города и жителей блокадного Ленинграда юбилейными медалями в честь 80-й годовщины Победы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Медведь у ворот: 80 лет назад Красная армия освободила Освенцим
Вчера, 08:00
"Для нас, ленинградцев, 27 января 1944 года – особая дата. Ее чтут в каждой семье, чьи родные прошли через страшные, немыслимые испытания блокады. Никогда не будет предан забвению массовый подвиг осажденного города", - сказал Путин во время выступления.
Санкт-Петербург 27 января 2025 года отмечает 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Блокада Ленинграда: ужас голода и одиночества - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Блокада Ленинграда: ужас голода и одиночества
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)ЛенинградОбществоСанкт-ПетербургРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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