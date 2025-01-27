https://ria.ru/20250127/putin-1995729145.html

Подвиг блокадного Ленинграда не будет предан забвению, заявил Путин

Подвиг блокадного Ленинграда не будет предан забвению, заявил Путин - РИА Новости, 27.01.2025

Подвиг блокадного Ленинграда не будет предан забвению, заявил Путин

Массовый подвиг блокадного Ленинграда никогда не будет предан забвению, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T16:01:00+03:00

2025-01-27T16:01:00+03:00

2025-01-27T16:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

ленинград

общество

санкт-петербург

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Массовый подвиг блокадного Ленинграда никогда не будет предан забвению, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в понедельник в Петербурге приехал на торжественный концерт в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны. Президент наградил ветеранов, защитников города и жителей блокадного Ленинграда юбилейными медалями в честь 80-й годовщины Победы."Для нас, ленинградцев, 27 января 1944 года – особая дата. Ее чтут в каждой семье, чьи родные прошли через страшные, немыслимые испытания блокады. Никогда не будет предан забвению массовый подвиг осажденного города", - сказал Путин во время выступления.Санкт-Петербург 27 января 2025 года отмечает 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995584318.html

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владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), ленинград, общество, санкт-петербург, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне