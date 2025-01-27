Рейтинг@Mail.ru
Путин возложил цветы к могиле, где покоится его брат - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:47 27.01.2025 (обновлено: 16:15 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/putin-1995725939.html
Путин возложил цветы к могиле, где покоится его брат
Путин возложил цветы к могиле, где покоится его брат - РИА Новости, 27.01.2025
Путин возложил цветы к могиле, где покоится его брат
Президент России Владимир Путин на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге возложил цветы к могиле, в которой покоится его брат, умерший в детстве во время... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:47:00+03:00
2025-01-27T16:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
санкт-петербург
ленинград
россия
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995733344_0:14:3009:1707_1920x0_80_0_0_1261fe4eff3607727563307671a4bb90.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге возложил цветы к могиле, в которой покоится его брат, умерший в детстве во время блокады Ленинграда. Глава государства в 81-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда приехал на Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина". Во время посещения мемориального комплекса президент также возложил букет красных роз к одной из братских могил, где похоронен его брат, умерший ребенком во время блокады. Оставляя цветы, президент опустился на колено и немного задержался у могилы.
https://ria.ru/20250127/osventsim-1995584318.html
санкт-петербург
ленинград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995733344_189:0:2573:1788_1920x0_80_0_0_6df1b7287b11654421d1da488ff366f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, ленинград, россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Санкт-Петербург, Ленинград, Россия, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин возложил цветы к могиле, где покоится его брат

Путин возложил цветы к могиле умершего в блокаду брата

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов в день 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны на Пискарёвском мемориальном кладбище
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов в день 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны на Пискарёвском мемориальном кладбище - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов в день 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны на Пискарёвском мемориальном кладбище
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге возложил цветы к могиле, в которой покоится его брат, умерший в детстве во время блокады Ленинграда.
Глава государства в 81-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда приехал на Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина".
Во время посещения мемориального комплекса президент также возложил букет красных роз к одной из братских могил, где похоронен его брат, умерший ребенком во время блокады. Оставляя цветы, президент опустился на колено и немного задержался у могилы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Медведь у ворот: 80 лет назад Красная армия освободила Освенцим
Вчера, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоСанкт-ПетербургЛенинградРоссияВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала