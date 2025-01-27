https://ria.ru/20250127/putin-1995725939.html

Путин возложил цветы к могиле, где покоится его брат

Путин возложил цветы к могиле, где покоится его брат - РИА Новости, 27.01.2025

Путин возложил цветы к могиле, где покоится его брат

Президент России Владимир Путин на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге возложил цветы к могиле, в которой покоится его брат, умерший в детстве во время... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T15:47:00+03:00

2025-01-27T15:47:00+03:00

2025-01-27T16:15:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

санкт-петербург

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россия

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге возложил цветы к могиле, в которой покоится его брат, умерший в детстве во время блокады Ленинграда. Глава государства в 81-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда приехал на Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина". Во время посещения мемориального комплекса президент также возложил букет красных роз к одной из братских могил, где похоронен его брат, умерший ребенком во время блокады. Оставляя цветы, президент опустился на колено и немного задержался у могилы.

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995584318.html

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общество, санкт-петербург, ленинград, россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне