https://ria.ru/20250127/putin-1995725939.html
Путин возложил цветы к могиле, где покоится его брат
Путин возложил цветы к могиле, где покоится его брат - РИА Новости, 27.01.2025
Путин возложил цветы к могиле, где покоится его брат
Президент России Владимир Путин на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге возложил цветы к могиле, в которой покоится его брат, умерший в детстве во время... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:47:00+03:00
2025-01-27T15:47:00+03:00
2025-01-27T16:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге возложил цветы к могиле, в которой покоится его брат, умерший в детстве во время блокады Ленинграда. Глава государства в 81-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда приехал на Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге и возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина". Во время посещения мемориального комплекса президент также возложил букет красных роз к одной из братских могил, где похоронен его брат, умерший ребенком во время блокады. Оставляя цветы, президент опустился на колено и немного задержался у могилы.
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Путин возложил цветы к могиле, где покоится его брат
Путин возложил цветы к могиле умершего в блокаду брата