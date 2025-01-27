https://ria.ru/20250127/putin-1995724697.html
Путин в годовщину снятия блокады возложил венок к монументу "Мать-Родина"
Путин в годовщину снятия блокады возложил венок к монументу "Мать-Родина" - РИА Новости, 27.01.2025
Путин в годовщину снятия блокады возложил венок к монументу "Мать-Родина"
Президент России Владимир Путин в 81-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина" на Пискаревском... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:42:00+03:00
2025-01-27T15:42:00+03:00
2025-01-27T16:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
блокада ленинграда (1941-1944)
ленинград
санкт-петербург
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 81-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. Сегодня исполняется 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Президент в этот день по традиции почтил память жителей и защитников города. На Пискаревском кладбище Путин возложил цветы к братской могиле, в которой похоронен его брат, умерший еще ребенком во время блокады Ленинграда. Чуть позже президент принял участие в церемонии возложения венка к монументу "Мать-Родина".Солдаты почетного караула пронесли венок по аллее мемориального комплекса и разместили около памятника. После этого президент, опустившись на колено, расправил ленты на венке. Участники церемонии почтили память павших минутой молчания.Военный оркестр во время церемонии исполнил "Адажио" композитора Валерия Халилова и песню "Ладога". Затем прозвучал гимн России. Покидая мемориал, президент помахал петербуржцам, собравшимся в этот день на Пискаревском кладбище.Пискаревское мемориальное кладбище - памятник жертвам Великой Отечественной войны, место захоронения жертв блокады Ленинграда. Кладбище было основано в 1939 году на северной окраине Ленинграда и было названо по располагавшейся неподалёку деревне Пискарёвка. В 1941—1944 годы стало местом массовых захоронений. В братских могилах захоронены жертвы блокады Ленинграда и воины Ленинградского фронта. По различным данным, на кладбище захоронены от 470 тысяч до 520 тысяч человек.Мемориал на Пискаревском кладбище был открыт 9 мая 1960 года, в пятнадцатую годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вечный огонь был зажжён от огня на Марсовом поле.В центре архитектурно-скульптурного ансамбля находится шестиметровая бронзовая скульптура "Мать-Родина" - траурная стела с горельефами, воссоздающими эпизоды жизни и борьбы сражающегося Ленинграда.
https://ria.ru/20250127/putin-1995713232.html
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Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище
Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище в Петербурге
2025-01-27T15:42
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россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, санкт-петербург, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), Блокада Ленинграда (1941-1944), Ленинград, Санкт-Петербург, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин в годовщину снятия блокады возложил венок к монументу "Мать-Родина"
Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище