https://ria.ru/20250127/putin-1995724697.html

Путин в годовщину снятия блокады возложил венок к монументу "Мать-Родина"

Путин в годовщину снятия блокады возложил венок к монументу "Мать-Родина" - РИА Новости, 27.01.2025

Путин в годовщину снятия блокады возложил венок к монументу "Мать-Родина"

Президент России Владимир Путин в 81-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина" на Пискаревском... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T15:42:00+03:00

2025-01-27T15:42:00+03:00

2025-01-27T16:03:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

блокада ленинграда (1941-1944)

ленинград

санкт-петербург

80-летие победы в великой отечественной войне

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 81-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. Сегодня исполняется 81 год со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Президент в этот день по традиции почтил память жителей и защитников города. На Пискаревском кладбище Путин возложил цветы к братской могиле, в которой похоронен его брат, умерший еще ребенком во время блокады Ленинграда. Чуть позже президент принял участие в церемонии возложения венка к монументу "Мать-Родина".Солдаты почетного караула пронесли венок по аллее мемориального комплекса и разместили около памятника. После этого президент, опустившись на колено, расправил ленты на венке. Участники церемонии почтили память павших минутой молчания.Военный оркестр во время церемонии исполнил "Адажио" композитора Валерия Халилова и песню "Ладога". Затем прозвучал гимн России. Покидая мемориал, президент помахал петербуржцам, собравшимся в этот день на Пискаревском кладбище.Пискаревское мемориальное кладбище - памятник жертвам Великой Отечественной войны, место захоронения жертв блокады Ленинграда. Кладбище было основано в 1939 году на северной окраине Ленинграда и было названо по располагавшейся неподалёку деревне Пискарёвка. В 1941—1944 годы стало местом массовых захоронений. В братских могилах захоронены жертвы блокады Ленинграда и воины Ленинградского фронта. По различным данным, на кладбище захоронены от 470 тысяч до 520 тысяч человек.Мемориал на Пискаревском кладбище был открыт 9 мая 1960 года, в пятнадцатую годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вечный огонь был зажжён от огня на Марсовом поле.В центре архитектурно-скульптурного ансамбля находится шестиметровая бронзовая скульптура "Мать-Родина" - траурная стела с горельефами, воссоздающими эпизоды жизни и борьбы сражающегося Ленинграда.

https://ria.ru/20250127/putin-1995713232.html

https://ria.ru/20250127/blokada-1995705351.html

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Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище в Петербурге 2025-01-27T15:42 true PT0M26S

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россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, санкт-петербург, 80-летие победы в великой отечественной войне