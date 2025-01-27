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Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень"

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" - РИА Новости, 27.01.2025

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень"

Президент Владимир Путин в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T15:06:00+03:00

2025-01-27T15:06:00+03:00

2025-01-27T15:36:00+03:00

россия

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

блокада ленинграда (1941-1944)

санкт-петербург

ленинград

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

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КИРОВСК (Ленинградская обл.), 27 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке.Глава государства возложил к основанию памятника букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. Он некоторое время стоял, склонив голову, а, покидая мемориал, поклонился. Церемония проходила под исполнение почетным караулом мелодии песни Льва Гурова "Тишина".Невский пятачок — плацдарм на левом берегу Невы, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград и сыграл одну из ключевых ролей в успехе операции "Искра" в январе 1943 года.Бои на небольшом участке фронта продолжались 285 дней. Девять стрелковых дивизий, четыре отдельные бригады и более 140 других подразделений, приданных боевым частям, не раз пытались именно оттуда прорвать блокаду. Защитники плацдарма ежедневно отражали по 12-16 атак противника, за сутки на них обрушивалось около 50 тысяч мин, снарядов и авиабомб. Историки до сих пор не могут назвать точной цифры понесенных потерь: по приведенным данным, число погибших — от 50 тысяч до 250 тысяч, но они не считаются окончательными.Среди тех, кто воевал на Невском Пятачке, был и отец президента Владимира Путина —Владимир Спиридонович Путин. На этом участке фронта он получил тяжелое ранение в ногу, но боевой товарищ его спас и переправил в полевой госпиталь.В 1972 году на месте боев был открыт памятник "Рубежный камень". На обелиске выложены строки Роберта Рождественского: "Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы".Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Подавляющее большинство умерли от голода, а не артобстрелов и бомбардировок.

https://ria.ru/20250122/leningrad-1994964440.html

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санкт-петербург

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нева (река)

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Путин у монумента "Рубежный камень" в годовщину снятия блокады Ленинграда Путин в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. 2025-01-27T15:06 true PT0M31S

Возложение цветов к "Рубежному камню" на Невском пятачке Возложение цветов к "Рубежному камню" на Невском пятачке 2025-01-27T15:06 true PT0M40S

Блокада Ленинграда: ужас голода и одиночества Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Одним из способов пережить то страшное время для горожан стала музыка. Звук репродукторов смягчал ужас голода и одиночества. В 1942 году в городе впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. "Ленинградская" симфония стала символом сопротивления осажденного города. 2025-01-27T15:06 true PT4M42S

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россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944), санкт-петербург, ленинград, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, роберт рождественский, нева (река)