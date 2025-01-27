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Путин примет участие в мемориальных мероприятиях в Петербурге - РИА Новости, 27.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:22 27.01.2025 (обновлено: 12:23 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/putin-1995680643.html
Путин примет участие в мемориальных мероприятиях в Петербурге
Путин примет участие в мемориальных мероприятиях в Петербурге - РИА Новости, 27.01.2025
Путин примет участие в мемориальных мероприятиях в Петербурге
Президент России Владимир Путин в понедельник работает в Санкт-Петербурге и примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда,... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:22:00+03:00
2025-01-27T12:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
санкт-петербург
россия
ленинград
дмитрий песков
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник работает в Санкт-Петербурге и примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент сегодня работает в Санкт-Петербурге, сегодня день годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, день памяти холокоста. Президент проведет сегодня мемориальные мероприятия в Санкт-Петербурге, посвященные этой знаменательной дате", - сказал Песков. Он также отметил, что Путин сегодня пообщается с ветеранами. "Он вручит сегодня ветеранам юбилейные медали "80 лет победы в Великой Отечественной войне", - уточнил Песков. По словам Пескова, у президента насыщенный день в Санкт-Петербурге. "Мемориальный во многом день", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20250118/leningrad-1994240015.html
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общество, санкт-петербург, россия, ленинград, дмитрий песков, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Санкт-Петербург, Россия, Ленинград, Дмитрий Песков, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин примет участие в мемориальных мероприятиях в Петербурге

Песков: Путин примет участие в мероприятиях к 81-летию снятия блокады Ленинграда

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВечный огонь у монумента "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады
Вечный огонь у монумента Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вечный огонь у монумента "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник работает в Санкт-Петербурге и примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент сегодня работает в Санкт-Петербурге, сегодня день годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, день памяти холокоста. Президент проведет сегодня мемориальные мероприятия в Санкт-Петербурге, посвященные этой знаменательной дате", - сказал Песков.
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Он также отметил, что Путин сегодня пообщается с ветеранами.
"Он вручит сегодня ветеранам юбилейные медали "80 лет победы в Великой Отечественной войне", - уточнил Песков.
По словам Пескова, у президента насыщенный день в Санкт-Петербурге.
"Мемориальный во многом день", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
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