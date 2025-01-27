https://ria.ru/20250127/putin-1995680643.html
Путин примет участие в мемориальных мероприятиях в Петербурге
Путин примет участие в мемориальных мероприятиях в Петербурге - РИА Новости, 27.01.2025
Путин примет участие в мемориальных мероприятиях в Петербурге
Президент России Владимир Путин в понедельник работает в Санкт-Петербурге и примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда,... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T12:22:00+03:00
2025-01-27T12:22:00+03:00
2025-01-27T12:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
санкт-петербург
россия
ленинград
дмитрий песков
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник работает в Санкт-Петербурге и примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент сегодня работает в Санкт-Петербурге, сегодня день годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, день памяти холокоста. Президент проведет сегодня мемориальные мероприятия в Санкт-Петербурге, посвященные этой знаменательной дате", - сказал Песков. Он также отметил, что Путин сегодня пообщается с ветеранами. "Он вручит сегодня ветеранам юбилейные медали "80 лет победы в Великой Отечественной войне", - уточнил Песков. По словам Пескова, у президента насыщенный день в Санкт-Петербурге. "Мемориальный во многом день", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
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РИА Новости
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Путин примет участие в мемориальных мероприятиях в Петербурге
Песков: Путин примет участие в мероприятиях к 81-летию снятия блокады Ленинграда