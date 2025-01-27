https://ria.ru/20250127/putin-1995680643.html

Путин примет участие в мемориальных мероприятиях в Петербурге

Путин примет участие в мемориальных мероприятиях в Петербурге - РИА Новости, 27.01.2025

Путин примет участие в мемориальных мероприятиях в Петербурге

Президент России Владимир Путин в понедельник работает в Санкт-Петербурге и примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда,... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T12:22:00+03:00

2025-01-27T12:22:00+03:00

2025-01-27T12:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

санкт-петербург

россия

ленинград

дмитрий песков

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник работает в Санкт-Петербурге и примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент сегодня работает в Санкт-Петербурге, сегодня день годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, день памяти холокоста. Президент проведет сегодня мемориальные мероприятия в Санкт-Петербурге, посвященные этой знаменательной дате", - сказал Песков. Он также отметил, что Путин сегодня пообщается с ветеранами. "Он вручит сегодня ветеранам юбилейные медали "80 лет победы в Великой Отечественной войне", - уточнил Песков. По словам Пескова, у президента насыщенный день в Санкт-Петербурге. "Мемориальный во многом день", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20250118/leningrad-1994240015.html

https://ria.ru/20250118/peterburg-1994363040.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

общество, санкт-петербург, россия, ленинград, дмитрий песков, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)