Рейтинг@Mail.ru
Путин: медали "80 лет Победы" получат все ветераны Великой Отечественной - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:04 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/medali-1995749752.html
Путин: медали "80 лет Победы" получат все ветераны Великой Отечественной
Путин: медали "80 лет Победы" получат все ветераны Великой Отечественной - РИА Новости, 27.01.2025
Путин: медали "80 лет Победы" получат все ветераны Великой Отечественной
Юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" получат все ветераны Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:04:00+03:00
2025-01-27T17:04:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ленинград
москва
россия
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995732224_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_3c383c1dd31d873016b3fb8aec5c32c6.jpg
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" получат все ветераны Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин. "В ознаменование 80-летия Великой Победы учреждена юбилейная медаль. Она будет вручена всем фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, осаждённых Сталинграда и Севастополя, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – всем нашим ветеранам. Сегодня здесь, в Санкт-Петербурге, в героическом Ленинграде эти награды будут вручены впервые", - сказал Путин перед церемонией вручения наград ветеранам на концерте в день 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Первые юбилейные медали получили участник обороны Ленинграда и Москвы Владимир Берчиков, участницы обороны Ленинграда Александра Лещук и Екатерина Татурова, участник обороны Ленинграда, боев на Курской дуге, а также боев на территории Польши, Румынии и Германии Зиновий Меркин, участник боев на территории Белоруссии Михаил Мороз, участник обороны Москвы, Сталинградской битвы, ряда наступательных операций Аркадий Забежинский, житель блокадного Ленинграда, председатель правления санкт-петербургской организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова. Медаль учреждена указом президента в 2024 году. На лицевой стороне изображена фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над зданием Рейхстага.
https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html
ленинград
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин вручает ветеранам медали в честь 80-летия Победы
Президент вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." Медалями награждены: Берчиков Владимир Алексеевич, Забежинский Аркадий Давидович, Лещук Александра Петровна, Меркин Зиновий Леонидович, Мороз Михаил Николаевич, Тутурова Екатерина Ивановна, Тихомирова Елена Сергеевна.
2025-01-27T17:04
true
PT2M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995732224_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ea95988f02c0598fe04154987decf35b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинград, москва, россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ленинград, Москва, Россия, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин: медали "80 лет Победы" получат все ветераны Великой Отечественной

Путин: юбилейные медали "80 лет Победы" получат все ветераны войны

© Фото : Кремль. Новости/TelegramЮбилейные медали в честь 80-й годовщины Победы
Юбилейные медали в честь 80-й годовщины Победы - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Кремль. Новости/Telegram
Юбилейные медали в честь 80-й годовщины Победы
Читать ria.ru в
Дзен
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" получат все ветераны Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В ознаменование 80-летия Великой Победы учреждена юбилейная медаль. Она будет вручена всем фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, осаждённых Сталинграда и Севастополя, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – всем нашим ветеранам. Сегодня здесь, в Санкт-Петербурге, в героическом Ленинграде эти награды будут вручены впервые", - сказал Путин перед церемонией вручения наград ветеранам на концерте в день 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.
Первые юбилейные медали получили участник обороны Ленинграда и Москвы Владимир Берчиков, участницы обороны Ленинграда Александра Лещук и Екатерина Татурова, участник обороны Ленинграда, боев на Курской дуге, а также боев на территории Польши, Румынии и Германии Зиновий Меркин, участник боев на территории Белоруссии Михаил Мороз, участник обороны Москвы, Сталинградской битвы, ряда наступательных операций Аркадий Забежинский, житель блокадного Ленинграда, председатель правления санкт-петербургской организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова.
Медаль учреждена указом президента в 2024 году. На лицевой стороне изображена фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над зданием Рейхстага.
Путин о выплатах фронтовикам ВОВ, их вдовам, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ
15 января, 14:59
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоЛенинградМоскваРоссияВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала