https://ria.ru/20250127/medali-1995749752.html

Путин: медали "80 лет Победы" получат все ветераны Великой Отечественной

Путин: медали "80 лет Победы" получат все ветераны Великой Отечественной - РИА Новости, 27.01.2025

Путин: медали "80 лет Победы" получат все ветераны Великой Отечественной

Юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" получат все ветераны Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T17:04:00+03:00

2025-01-27T17:04:00+03:00

2025-01-27T17:04:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

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С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" получат все ветераны Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин. "В ознаменование 80-летия Великой Победы учреждена юбилейная медаль. Она будет вручена всем фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, осаждённых Сталинграда и Севастополя, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – всем нашим ветеранам. Сегодня здесь, в Санкт-Петербурге, в героическом Ленинграде эти награды будут вручены впервые", - сказал Путин перед церемонией вручения наград ветеранам на концерте в день 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Первые юбилейные медали получили участник обороны Ленинграда и Москвы Владимир Берчиков, участницы обороны Ленинграда Александра Лещук и Екатерина Татурова, участник обороны Ленинграда, боев на Курской дуге, а также боев на территории Польши, Румынии и Германии Зиновий Меркин, участник боев на территории Белоруссии Михаил Мороз, участник обороны Москвы, Сталинградской битвы, ряда наступательных операций Аркадий Забежинский, житель блокадного Ленинграда, председатель правления санкт-петербургской организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова. Медаль учреждена указом президента в 2024 году. На лицевой стороне изображена фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над зданием Рейхстага.

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Путин вручает ветеранам медали в честь 80-летия Победы Президент вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." Медалями награждены: Берчиков Владимир Алексеевич, Забежинский Аркадий Давидович, Лещук Александра Петровна, Меркин Зиновий Леонидович, Мороз Михаил Николаевич, Тутурова Екатерина Ивановна, Тихомирова Елена Сергеевна. 2025-01-27T17:04 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ленинград, москва, россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне