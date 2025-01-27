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Путин: медали "80 лет Победы" получат все ветераны Великой Отечественной
Путин: медали "80 лет Победы" получат все ветераны Великой Отечественной - РИА Новости, 27.01.2025
Путин: медали "80 лет Победы" получат все ветераны Великой Отечественной
Юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" получат все ветераны Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T17:04:00+03:00
2025-01-27T17:04:00+03:00
2025-01-27T17:04:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" получат все ветераны Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин. "В ознаменование 80-летия Великой Победы учреждена юбилейная медаль. Она будет вручена всем фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, осаждённых Сталинграда и Севастополя, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – всем нашим ветеранам. Сегодня здесь, в Санкт-Петербурге, в героическом Ленинграде эти награды будут вручены впервые", - сказал Путин перед церемонией вручения наград ветеранам на концерте в день 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Первые юбилейные медали получили участник обороны Ленинграда и Москвы Владимир Берчиков, участницы обороны Ленинграда Александра Лещук и Екатерина Татурова, участник обороны Ленинграда, боев на Курской дуге, а также боев на территории Польши, Румынии и Германии Зиновий Меркин, участник боев на территории Белоруссии Михаил Мороз, участник обороны Москвы, Сталинградской битвы, ряда наступательных операций Аркадий Забежинский, житель блокадного Ленинграда, председатель правления санкт-петербургской организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова. Медаль учреждена указом президента в 2024 году. На лицевой стороне изображена фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над зданием Рейхстага.
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Путин вручает ветеранам медали в честь 80-летия Победы
Президент вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг."
Медалями награждены: Берчиков Владимир Алексеевич, Забежинский Аркадий Давидович, Лещук Александра Петровна, Меркин Зиновий Леонидович, Мороз Михаил Николаевич, Тутурова Екатерина Ивановна, Тихомирова Елена Сергеевна.
2025-01-27T17:04
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общество, ленинград, москва, россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ленинград, Москва, Россия, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин: медали "80 лет Победы" получат все ветераны Великой Отечественной
Путин: юбилейные медали "80 лет Победы" получат все ветераны войны