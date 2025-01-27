https://ria.ru/20250127/es-1995770087.html

В ЕС раскрыли банду украинцев, злоупотреблявшую статусом временной защиты

В ЕС раскрыли банду украинцев, злоупотреблявшую статусом временной защиты - РИА Новости, 27.01.2025

В ЕС раскрыли банду украинцев, злоупотреблявшую статусом временной защиты

Правоохранительные органы ряда стран ЕС раскрыли и пресекли деятельность возглавляемой украинцами преступной сети, которая злоупотребляла статусом временной... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T18:02:00+03:00

2025-01-27T18:02:00+03:00

2025-01-27T18:02:00+03:00

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ГААГА, 27 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы ряда стран ЕС раскрыли и пресекли деятельность возглавляемой украинцами преступной сети, которая злоупотребляла статусом временной защиты Евросоюза с целью перемещения по Европе крупных денежных средств, говорится в пресс-релизе Европола. "Девятнадцатого ноября 2024 года правоохранительные органы по всей Европе пресекли деятельность преступной сети, возглавляемой двумя братьями-украинцами", - говорится в релизе, распространенном в понедельник. Операция, длившаяся несколько месяцев, привела к аресту 23 подозреваемых во Франции, Испании и Словении, изъятию 35,7 миллионов евро, а также 36 транспортных средств, недвижимости, часов и ювелирных изделий. По данным Европола, организованная преступная сеть, состоящая в основном из граждан Украины, но также и из граждан Армении, Азербайджана или Казахстана, предоставляла услуги курьерской доставки наличных и подпольного банковского обслуживания другим преступным сетям. В составе группировки были и китайские граждане, которые предоставляли услуги по отмыванию денежных средств. "Предполагается, что подозреваемые злоупотребили временным статусом защиты, предоставленным Евросоюзом украинским беженцам с 2022 года", - отметил Европол. Преступная сеть воспользовалась положением украинских беженцев, которые привезли с собой в Европу свои сбережения наличными, и исключениями, сделанными для перевода средств, чтобы перемещать крупные суммы денег. Декларируя денежные суммы как часть своего собственного имущества, преступники регулярно путешествовали между Испанией, Кипром, Францией и другими странами. После первых арестов курьеров группировка переориентировалась на криптовалютные переводы, что осложнило правоохранителям их отслеживание. По первоначальным оценкам, с марта 2023 года по февраль 2024 года было переведено не менее 75 миллионов евро. В ходе рейдов, проведенных на Кипре, правоохранительные органы изъяли и заморозили около 26 миллионов евро в одной криптовалюте. В октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что порядка 4,5 миллионов украинцев пользуются статусом временной защиты в ЕС, их особый статус был продлен до марта 2026 года.

https://ria.ru/20250126/britanija-1995553384.html

https://ria.ru/20240705/frantsiya-1957688302.html

https://ria.ru/20220623/evropol-1797695118.html

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в мире, европа, франция, испания, урсула фон дер ляйен, европол, евросоюз, еврокомиссия