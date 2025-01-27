https://ria.ru/20250127/derbent-1995726256.html
В Дагестане начали проверку из-за смерти многодетной матери после родов
В Дагестане начали проверку из-за смерти многодетной матери после родов - РИА Новости, 27.01.2025
В Дагестане начали проверку из-за смерти многодетной матери после родов
Служебная проверка проводится в центральной городской больнице Дербента по факту смерти многодетной матери после родов, сообщили в министерстве здравоохранения... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:49:00+03:00
2025-01-27T15:49:00+03:00
2025-01-27T17:47:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
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следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 27 янв — РИА Новости. Служебная проверка проводится в центральной городской больнице Дербента по факту смерти многодетной матери после родов, сообщили в министерстве здравоохранения Дагестана. В понедельник в ряде местных Telegram-каналов появилась информация, что жительница села Новый Аул Магармкентского района была выписана из роддома в Дербенте после того, как родила мальчика путем кесарева сечения, а на следующий день ее экстренно госпитализировали, и в медучреждении 32-летняя женщина скончалась. Трое детей остались без матери. "Минздравом Республики Дагестан проводится служебная проверка по факту смерти женщины в Дербентской ЦГБ. Привлечены эксперты, вопрос на контроле руководства минздрава Дагестана", – заявили в ведомстве. Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану сообщила, что в связи с информацией о смерти женщины после родов в Дербенте следователи проводят доследственную проверку, в рамках которой будут установлены причина и обстоятельства смерти пациентки.
https://ria.ru/20240309/proverka-1932068863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, дербент, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Здоровье - Общество, Дербент, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
В Дагестане начали проверку из-за смерти многодетной матери после родов
В Дербенте начали проверку из-за смерти многодетной матери в ЦГБ после родов