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В Дагестане начали проверку из-за смерти многодетной матери после родов - РИА Новости, 27.01.2025
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15:49 27.01.2025 (обновлено: 17:47 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/derbent-1995726256.html
В Дагестане начали проверку из-за смерти многодетной матери после родов
В Дагестане начали проверку из-за смерти многодетной матери после родов - РИА Новости, 27.01.2025
В Дагестане начали проверку из-за смерти многодетной матери после родов
Служебная проверка проводится в центральной городской больнице Дербента по факту смерти многодетной матери после родов, сообщили в министерстве здравоохранения... РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T15:49:00+03:00
2025-01-27T17:47:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
дербент
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 27 янв — РИА Новости. Служебная проверка проводится в центральной городской больнице Дербента по факту смерти многодетной матери после родов, сообщили в министерстве здравоохранения Дагестана. В понедельник в ряде местных Telegram-каналов появилась информация, что жительница села Новый Аул Магармкентского района была выписана из роддома в Дербенте после того, как родила мальчика путем кесарева сечения, а на следующий день ее экстренно госпитализировали, и в медучреждении 32-летняя женщина скончалась. Трое детей остались без матери. "Минздравом Республики Дагестан проводится служебная проверка по факту смерти женщины в Дербентской ЦГБ. Привлечены эксперты, вопрос на контроле руководства минздрава Дагестана", – заявили в ведомстве. Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану сообщила, что в связи с информацией о смерти женщины после родов в Дербенте следователи проводят доследственную проверку, в рамках которой будут установлены причина и обстоятельства смерти пациентки.
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происшествия, здоровье - общество, дербент, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Здоровье - Общество, Дербент, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
В Дагестане начали проверку из-за смерти многодетной матери после родов

В Дербенте начали проверку из-за смерти многодетной матери в ЦГБ после родов

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкКоридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МАХАЧКАЛА, 27 янв — РИА Новости. Служебная проверка проводится в центральной городской больнице Дербента по факту смерти многодетной матери после родов, сообщили в министерстве здравоохранения Дагестана.
В понедельник в ряде местных Telegram-каналов появилась информация, что жительница села Новый Аул Магармкентского района была выписана из роддома в Дербенте после того, как родила мальчика путем кесарева сечения, а на следующий день ее экстренно госпитализировали, и в медучреждении 32-летняя женщина скончалась. Трое детей остались без матери.
"Минздравом Республики Дагестан проводится служебная проверка по факту смерти женщины в Дербентской ЦГБ. Привлечены эксперты, вопрос на контроле руководства минздрава Дагестана", – заявили в ведомстве.
Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану сообщила, что в связи с информацией о смерти женщины после родов в Дербенте следователи проводят доследственную проверку, в рамках которой будут установлены причина и обстоятельства смерти пациентки.
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