https://ria.ru/20250127/blokada-1995806547.html

В Русском доме в Риме прошел вечер, посвященный блокаде Ленинграда

В Русском доме в Риме прошел вечер, посвященный блокаде Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2025

В Русском доме в Риме прошел вечер, посвященный блокаде Ленинграда

Литературно-музыкальный вечер, приуроченный ко дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошел в понедельник в Русском доме в Риме; его гости смогли... РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T23:59:00+03:00

2025-01-27T23:59:00+03:00

2025-01-27T23:59:00+03:00

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РИМ, 27 янв - РИА Новости. Литературно-музыкальный вечер, приуроченный ко дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошел в понедельник в Русском доме в Риме; его гости смогли прикоснуться к подвигу ленинградцев, получив 125 граммов черного хлеба - дневную норму для жителей советского города, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие состоялось при участии постпредства РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). В выставочных залах Русского дома представлена экспозиция "Блокадный хлеб", подготовленная на основе документальных материалов Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Как заявил в выступлении посол России в Италии Алексей Парамонов, сейчас по всему миру множатся попытки "переписать историю, извратить причины и события Второй мировой войны, умалить подвиг военнослужащих Красной Армии, уравнять преступников с победителями". "Что это как не проявление запредельного цинизма и лицемерия? Мы постоянно слышим спекуляции о том, что СССР и нацистская Германия якобы несут равную ответственность за развязывание Второй мировой войны и, следовательно, за ее жертвы… Мы будем делать все, чтобы передать следующим поколениям священную память о жертвенном подвиге наших дедов и прадедов, бабушек и прабабушек ради Великой Победы и нашего светлого будущего, о подвиге ради мира в Европе, ради укрепления в основах мироустройства элементов гуманизма, справедливости и солидарности", - заявил посол. В Риме проживает блокадница Надежда Кирилловна Николаева, которой сотрудники посольства России в Италии вручили юбилейную медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне", а также передали поздравление от имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Гостям вечера показали фрагмент интервью Николаевой, которая поделилась воспоминаниями о первых днях блокады. Постоянный представитель России при ФАО других международных организациях в Риме Игорь Голубовский назвал хлеб, которому посвящена открывшая выставка, символом жизни для людей в Ленинграде. "Хлеб, который в те дни был не просто источником сил, а стал напоминанием о том, что в самых тяжелых испытаниях человек способен сохранить веру, стойкость и любовь к своему городу, а­, значит, и к своей родине. Сегодняшний вечер это не пропагандистское политическое мероприятие, это вечер исторической правды, которую вновь приходится отстаивать и защищать. Это наша борьба с ревизией истории, и наш долг ее помнить", - подчеркнул российский дипломат. Для гостей вечера прозвучали песни и инструментальные произведения, написанные свидетелями блокады, а также отрывки из личных дневников горожан. Стихотворения прочитали выходцы из Санкт-Петербурга, в чьих семьях до сих пор хранят память о страшных днях блокады. В разговоре с РИА Новости заместитель постоянного представителя России при ФАО Диляра Равилова-Боровик рассказал, что идея проведения выставки "Блокадный хлеб" связана не только с годовщиной освобождения Ленинграда от блокады, но и с актуальным вопросом использования голода в качестве метода ведения войны. По ее словам, одним из толчков была ужасающая ситуация с продовольственной безопасностью в секторе Газа, которая угрожала голодной смерти миллиону людей. "Важно, чтобы те, кто сейчас живут в достатке, кто сейчас не испытывает проблем с ежедневным доступом к питанию, понимали и помнили, как ценны продукты питания, такие как 125 грамм блокадного хлеба, который, по сути, и хлебом тяжело назвать. Это своего рода суррогат", - сказала Равилова-Боровик. Она подчеркнула, что представленный на вечере памяти пакет с хлебом дает возможность понять, как выглядела дневная норма для ленинградцев. "Когда мы отрезаем кусочек хлеба, мы не меряем его по граммам, мы не взвешиваем его. А здесь вы получили кусочек хлеба, и вдруг понимаете, что это то, что получали жители Ленинграда на целый день. Это, конечно, огромный подвиг и огромная, я бы сказала, трагедия, которую трудно осознать, если вы не подержали эти 125 грамм хлеба в руках", - заключила дипломат.

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https://ria.ru/20250127/putin-1995731266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ленинград, италия, алексей парамонов, александр беглов, фао, великая отечественная война (1941-1945), в мире, рим, 80-летие победы в великой отечественной войне