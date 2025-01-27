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Путин приехал на концерт в честь годовщины снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:04 27.01.2025 (обновлено: 16:52 27.01.2025)
https://ria.ru/20250127/blokada-1995730374.html
Путин приехал на концерт в честь годовщины снятия блокады Ленинграда
Путин приехал на концерт в честь годовщины снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2025
Путин приехал на концерт в честь годовщины снятия блокады Ленинграда
Президент РФ Владимир Путин приехал на торжественный концерт в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T16:04:00+03:00
2025-01-27T16:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ленинград
россия
санкт-петербург
владимир путин
санкт-петербургский городской суд
великая отечественная война (1941-1945)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на торжественный концерт в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Санкт-Петербург 27 января 2025 года отмечает 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Выйдя на сцену, глава государства пожал руки ветеранам-защитникам Ленинграда.После выступления президент также вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", пожал руки, женщинам подарил букеты цветов.Первые юбилейные медали получили участник обороны Ленинграда и Москвы Владимир Берчиков, участницы обороны Ленинграда Александра Лещук и Екатерина Татурова, участник обороны Ленинграда, боев на Курской дуге, а также боев на территории Польши, Румынии и Германии Зиновий Меркин, участник боев на территории Белоруссии Михаил Мороз, участник обороны Москвы, Сталинградской битвы, ряда наступательных операций Аркадий Забежинский, жительница блокадного Ленинграда, председатель правления санкт-петербургской организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова.После награждения глава государства сфотографировался с ветеранами."Аплодисменты!" - сказал президент, обращаясь к залу. Присутствующие на концерте зааплодировали и встали, приветствуя защитников и жителей блокадного Ленинграда.Медаль учреждена указом президента в 2024 году. На лицевой стороне изображена фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над зданием Рейхстага.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
https://ria.ru/20250118/leningrad-1994240015.html
ленинград
россия
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Блокада Ленинграда: ужас голода и одиночества
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Одним из способов пережить то страшное время для горожан стала музыка. Звук репродукторов смягчал ужас голода и одиночества. В 1942 году в городе впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. "Ленинградская" симфония стала символом сопротивления осажденного города.
2025-01-27T16:04
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Путин вручает ветеранам медали в честь 80-летия Победы
Президент вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." Медалями награждены: Берчиков Владимир Алексеевич, Забежинский Аркадий Давидович, Лещук Александра Петровна, Меркин Зиновий Леонидович, Мороз Михаил Николаевич, Тутурова Екатерина Ивановна, Тихомирова Елена Сергеевна.
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общество, ленинград, россия, санкт-петербург, владимир путин, санкт-петербургский городской суд, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ленинград, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Санкт-Петербургский городской суд, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин приехал на концерт в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

Путин приехал на концерт в честь годовщины освобождения Ленинграда от блокады

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на концерте "Ленинградская Победа" в Большом концертном зале "Октябрьский"
Президент РФ Владимир Путин выступает на концерте Ленинградская Победа в Большом концертном зале Октябрьский - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на концерте "Ленинградская Победа" в Большом концертном зале "Октябрьский"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на торжественный концерт в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Санкт-Петербург 27 января 2025 года отмечает 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Выйдя на сцену, глава государства пожал руки ветеранам-защитникам Ленинграда.
После выступления президент также вручил ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", пожал руки, женщинам подарил букеты цветов.
Первые юбилейные медали получили участник обороны Ленинграда и Москвы Владимир Берчиков, участницы обороны Ленинграда Александра Лещук и Екатерина Татурова, участник обороны Ленинграда, боев на Курской дуге, а также боев на территории Польши, Румынии и Германии Зиновий Меркин, участник боев на территории Белоруссии Михаил Мороз, участник обороны Москвы, Сталинградской битвы, ряда наступательных операций Аркадий Забежинский, жительница блокадного Ленинграда, председатель правления санкт-петербургской организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова.
После награждения глава государства сфотографировался с ветеранами.
"Аплодисменты!" - сказал президент, обращаясь к залу. Присутствующие на концерте зааплодировали и встали, приветствуя защитников и жителей блокадного Ленинграда.
Медаль учреждена указом президента в 2024 году. На лицевой стороне изображена фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над зданием Рейхстага.
© Фото : Кремль. Новости/TelegramЮбилейные медали в честь 80-й годовщины Победы
Юбилейные медали в честь 80-й годовщины Победы - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© Фото : Кремль. Новости/Telegram
Юбилейные медали в честь 80-й годовщины Победы
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов в районе рабочего поселка № 1 во время операции по прорыву блокады Ленинграда - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоЛенинградРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинСанкт-Петербургский городской судВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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