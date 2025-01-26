https://ria.ru/20250126/pushkov-1995510132.html

"Он не понимает": Пушков дал Трампу совет по Украине

"Он не понимает": Пушков дал Трампу совет по Украине - РИА Новости, 26.01.2025

"Он не понимает": Пушков дал Трампу совет по Украине

Президент США Дональд Трамп не должен менять свою позицию по Украине, несмотря на давление со стороны либеральной общественности, чтобы следующий президент... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T05:51:00+03:00

2025-01-26T05:51:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не должен менять свою позицию по Украине, несмотря на давление со стороны либеральной общественности, чтобы следующий президент страны не вернул либеральную повестку обратно в Америку. Об этом написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Если Трамп в итоге пойдет за либерал-глобалистами в украинском вопросе, следующий президент США отменит его решение о признании только двух полов. Одно тесно связано с другим", — написал он.Парламентарий считает, что если Трамп не будет более решительно поддерживать страны, которые разделяют его ценности, то "битва за душу Америки" и традиционные ценности будет проиграна."Возможно, он этого не понимает, но схватка за ценности носит глобальный и всеобщий характер", — предупредил Пушков.Ранее российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что перемены, которые президент США Дональд Трамп привнесет в американскую политику, будут настолько существенны, что возврата к прошлым ценностям уже не будет: сперва они затронут политику и общество, а в будущем распространятся на науку, образование и культуру.

https://ria.ru/20250122/tramp-1994950081.html

https://ria.ru/20250120/kennedi-1994575824.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф