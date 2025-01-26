"Он не понимает": Пушков дал Трампу совет по Украине
Пушков: Трамп не должен менять позицию по Украине
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА "Россия сегодня"
Сенатор Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА "Россия сегодня". Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не должен менять свою позицию по Украине, несмотря на давление со стороны либеральной общественности, чтобы следующий президент страны не вернул либеральную повестку обратно в Америку. Об этом написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
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"Если Трамп в итоге пойдет за либерал-глобалистами в украинском вопросе, следующий президент США отменит его решение о признании только двух полов. Одно тесно связано с другим", — написал он.
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Парламентарий считает, что если Трамп не будет более решительно поддерживать страны, которые разделяют его ценности, то "битва за душу Америки" и традиционные ценности будет проиграна.
"Возможно, он этого не понимает, но схватка за ценности носит глобальный и всеобщий характер", — предупредил Пушков.
Ранее российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что перемены, которые президент США Дональд Трамп привнесет в американскую политику, будут настолько существенны, что возврата к прошлым ценностям уже не будет: сперва они затронут политику и общество, а в будущем распространятся на науку, образование и культуру.