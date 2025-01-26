https://ria.ru/20250126/oge-1995518140.html

ГД рассмотрит проект об ОГЭ по двум предметам в приоритетном порядке

ГД рассмотрит проект об ОГЭ по двум предметам в приоритетном порядке - РИА Новости, 26.01.2025

ГД рассмотрит проект об ОГЭ по двум предметам в приоритетном порядке

Госдума России рассмотрит в феврале в приоритетном порядке законопроект о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в пяти субъектах РФ, сообщил председатель... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T09:19:00+03:00

2025-01-26T09:19:00+03:00

2025-01-26T09:33:00+03:00

россия

госдума рф

образование - общество

вячеслав володин

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Госдума России рассмотрит в феврале в приоритетном порядке законопроект о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в пяти субъектах РФ, сообщил председатель Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."В феврале в приоритетном порядке рассмотрим законопроект об изменении правил проведения в 9-х классах итоговой аттестации (ГИА). Предлагается, в случае если выпускник планирует продолжить обучение в техникуме или колледже, отменить сдачу ГИА по двум дополнительным предметам, оставив только экзамены по русскому языку и математике. Пилотный проект коснется пяти регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, Республики Северная Осетия – Алания", - написал он.Володин добавил, что в случае если проект покажет свою эффективность, то в дальнейшем "можно распространить его по всей стране".

https://ria.ru/20241211/ege-1988623563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, госдума рф, образование - общество, вячеслав володин