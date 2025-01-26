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ГД рассмотрит проект об ОГЭ по двум предметам в приоритетном порядке - РИА Новости, 26.01.2025
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09:19 26.01.2025 (обновлено: 09:33 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/oge-1995518140.html
ГД рассмотрит проект об ОГЭ по двум предметам в приоритетном порядке
ГД рассмотрит проект об ОГЭ по двум предметам в приоритетном порядке - РИА Новости, 26.01.2025
ГД рассмотрит проект об ОГЭ по двум предметам в приоритетном порядке
Госдума России рассмотрит в феврале в приоритетном порядке законопроект о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в пяти субъектах РФ, сообщил председатель... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T09:19:00+03:00
2025-01-26T09:33:00+03:00
россия
госдума рф
образование - общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Госдума России рассмотрит в феврале в приоритетном порядке законопроект о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в пяти субъектах РФ, сообщил председатель Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."В феврале в приоритетном порядке рассмотрим законопроект об изменении правил проведения в 9-х классах итоговой аттестации (ГИА). Предлагается, в случае если выпускник планирует продолжить обучение в техникуме или колледже, отменить сдачу ГИА по двум дополнительным предметам, оставив только экзамены по русскому языку и математике. Пилотный проект коснется пяти регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, Республики Северная Осетия – Алания", - написал он.Володин добавил, что в случае если проект покажет свою эффективность, то в дальнейшем "можно распространить его по всей стране".
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россия, госдума рф, образование - общество, вячеслав володин
Россия, Госдума РФ, Образование - Общество, Вячеслав Володин
ГД рассмотрит проект об ОГЭ по двум предметам в приоритетном порядке

ГД рассмотрит в феврале проект об ОГЭ по русскому и математике в 5 субъектах РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Госдума России рассмотрит в феврале в приоритетном порядке законопроект о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в пяти субъектах РФ, сообщил председатель Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"В феврале в приоритетном порядке рассмотрим законопроект об изменении правил проведения в 9-х классах итоговой аттестации (ГИА). Предлагается, в случае если выпускник планирует продолжить обучение в техникуме или колледже, отменить сдачу ГИА по двум дополнительным предметам, оставив только экзамены по русскому языку и математике. Пилотный проект коснется пяти регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, Республики Северная Осетия – Алания", - написал он.
Володин добавил, что в случае если проект покажет свою эффективность, то в дальнейшем "можно распространить его по всей стране".
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РоссияГосдума РФОбразование - ОбществоВячеслав Володин
 
 
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