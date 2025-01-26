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В Баку ответили Пашиняну на слова о применении наркотиков к заключенным - РИА Новости, 26.01.2025
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17:52 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/mid-1995575403.html
В Баку ответили Пашиняну на слова о применении наркотиков к заключенным
В Баку ответили Пашиняну на слова о применении наркотиков к заключенным - РИА Новости, 26.01.2025
В Баку ответили Пашиняну на слова о применении наркотиков к заключенным
МИД Азербайджана назвал смехотворным заявление армянского премьера Никола Пашиняна о применении психотропных веществ против граждан Армении, суд над которыми... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T17:52:00+03:00
2025-01-26T17:52:00+03:00
в мире
азербайджан
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баку
никол пашинян
рубен варданян
бако саакян
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БАКУ, 26 янв – РИА Новости. МИД Азербайджана назвал смехотворным заявление армянского премьера Никола Пашиняна о применении психотропных веществ против граждан Армении, суд над которыми продолжается в Баку. Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в отношении находящихся под судом в Азербайджане армян, в том числе экс-лидеров непризнанного Нагорного Карабаха, применяются психотропные препараты, чтобы добиться от них показаний с целью эскалации в регионе и их использования против Армении. "Эти заявления не имеют под собой никаких оснований и крайне смехотворны. Права и обязанности обвиняемых были должным образом обеспечены и разъяснены, весь судебный процесс и показания были зафиксированы. Заявления о жестоком обращении с заключенными в Азербайджане были расследованы в независимом порядке, в том числе Международным Комитетом Красного Креста, и эти утверждения были признаны ложными", - заявил руководитель Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. По его словам, "такое заявление со стороны Армении демонстрирует, насколько нервозно политическое руководство этой страны относится к продолжающемуся судебному процессу над лицами, обвиняемыми в военных преступлениях, которых они когда-то открыто поддерживали всеми средствами для продолжения акта агрессии против Азербайджана". "Никто не забыл, как премьер-министр Армении, на словах признающий территориальную целостность Азербайджана, пропагандировал марионеточный режим на территории нашей страны и поздравил сепаратистскую хунту с "независимостью" 2 сентября 2023 года, за несколько недель до того, как их представители были привлечены к ответственности Азербайджаном. Государственная ответственность Армении как страны-оккупанта и агрессора, а также ряд ее противоправных действий являются неоспоримым фактом. Таким образом, привлечение к ответственности лиц, обвиняемых в этих действиях, является справедливым делом, которое не может быть подорвано политическими манипуляциями", - сказал он. Правоохранительные органы Азербайджана в конце 2023 года задержали бывшего госминистра непризнанного Карабаха Рубена Варданяна, трех его бывших лидеров - Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна, спикера парламента Давида Ишханяна, бывшего главу МИД Давида Бабаяна, экс-командующего карабахской армией генерала-лейтенанта Левона Мнацаканяна и экс-начальника ее штаба Давида Манукяна. Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев в октябре 2024 года заявил, что расследование уголовного дела в отношении них завершено, после ознакомления с материалами, дело передадут в суд. Почти 37 лет назад Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20250109/medvedev-1992942434.html
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в мире, азербайджан, армения, баку, никол пашинян, рубен варданян, бако саакян, международный комитет красного креста (мккк), евросоюз
В мире, Азербайджан, Армения, Баку, Никол Пашинян, Рубен Варданян, Бако Саакян, Международный комитет Красного Креста (МККК), Евросоюз
В Баку ответили Пашиняну на слова о применении наркотиков к заключенным

МИД Азербайджана высмеял слова Пашиняна о применении наркотиков к заключенным

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкЗдание МИД Азербайджана в Баку
Здание МИД Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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Здание МИД Азербайджана в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 26 янв – РИА Новости. МИД Азербайджана назвал смехотворным заявление армянского премьера Никола Пашиняна о применении психотропных веществ против граждан Армении, суд над которыми продолжается в Баку.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в отношении находящихся под судом в Азербайджане армян, в том числе экс-лидеров непризнанного Нагорного Карабаха, применяются психотропные препараты, чтобы добиться от них показаний с целью эскалации в регионе и их использования против Армении.
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"Эти заявления не имеют под собой никаких оснований и крайне смехотворны. Права и обязанности обвиняемых были должным образом обеспечены и разъяснены, весь судебный процесс и показания были зафиксированы. Заявления о жестоком обращении с заключенными в Азербайджане были расследованы в независимом порядке, в том числе Международным Комитетом Красного Креста, и эти утверждения были признаны ложными", - заявил руководитель Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
По его словам, "такое заявление со стороны Армении демонстрирует, насколько нервозно политическое руководство этой страны относится к продолжающемуся судебному процессу над лицами, обвиняемыми в военных преступлениях, которых они когда-то открыто поддерживали всеми средствами для продолжения акта агрессии против Азербайджана".
"Никто не забыл, как премьер-министр Армении, на словах признающий территориальную целостность Азербайджана, пропагандировал марионеточный режим на территории нашей страны и поздравил сепаратистскую хунту с "независимостью" 2 сентября 2023 года, за несколько недель до того, как их представители были привлечены к ответственности Азербайджаном. Государственная ответственность Армении как страны-оккупанта и агрессора, а также ряд ее противоправных действий являются неоспоримым фактом. Таким образом, привлечение к ответственности лиц, обвиняемых в этих действиях, является справедливым делом, которое не может быть подорвано политическими манипуляциями", - сказал он.
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Правоохранительные органы Азербайджана в конце 2023 года задержали бывшего госминистра непризнанного Карабаха Рубена Варданяна, трех его бывших лидеров - Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна, спикера парламента Давида Ишханяна, бывшего главу МИД Давида Бабаяна, экс-командующего карабахской армией генерала-лейтенанта Левона Мнацаканяна и экс-начальника ее штаба Давида Манукяна. Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев в октябре 2024 года заявил, что расследование уголовного дела в отношении них завершено, после ознакомления с материалами, дело передадут в суд.
Почти 37 лет назад Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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