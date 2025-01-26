Москва мешает нам обоим: Трамп перетягивает Китай на свою сторону
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Вчера тайваньский Фонд исследований национальной политики распространил пресс-релиз, в котором утверждается, что "после вступления Дональда Трампа в должность Тайвань больше не может полагаться на поддержку США" и теперь тайваньское правительство "должно улучшить отношения между двумя сторонами пролива". Оказывается, прочность отношений США и Тайваня не так уж высока и "руководство не должно вводить общественность в заблуждение", потому что "интересы США и Тайваня никогда не будут полностью согласованными", а "действия Трампа характеризуются "двуличными стратегиями" и "двойными стандартами".
Трамп высказался об экономических отношениях между США и Китаем
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Интересно, что буквально за несколько дней до этого парламент республики заморозил планируемые многомиллиардные инвестиции в оборону понятно от кого, хотя по всей логике предыдущих событий это должно было стать решением номер один.
Какие же новые ветры пронеслись над Тайваньским проливом?
Действительно, ничего не предвещало вздутий и колик.
Несмотря на отсутствие формальных дипломатических отношений, США на протяжении десятков лет углубляли сотрудничество с республикой по множеству направлений с особым упором на усиление обороноспособности Тайваня. Для этого был принят целый ряд документов, в рамках которых острову ежегодно передавалась материальная и финансовая помощь на десятки миллиардов долларов.
На политическом фронте тоже все было безоблачно: тот же Трамп ранее многократно вступался за Тайвань и угрожал Пекину серьезными последствиями "вторжения". Буквально за месяц до вторых президентских выборов Большой Дональд заявил, что "если вы пойдете на Тайвань, я заштрафую вас (введу пошлины на китайский импорт в США), сто пятьдесят процентов или двести". Особым афронтом и фактически пощечиной для Китая было то, что в нарушение всех дипломатических протоколов после своего первого избрания в 2016 году Трамп официально принял поздравительный звонок от тогдашнего президента Тайваня.
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В отношении самого Китая Трамп ранее вел себя чрезвычайно агрессивно и последовательно: здесь и 25-процентные тарифы на целый ряд китайских товаров, и обвинения в валютных манипуляциях, и включение сотен китайских компаний в черные списки, и проведение демонстративных военных морских учений в непосредственной близости от Китая, и многое другое.
Однако, когда прозвенел звонок об утверждении Трампа президентом, ярко-оранжевая американская тыква на глазах начала превращаться в нежно-зеленую китайскую капусту.
Сразу после своего переизбрания Дональд Трамп во время телефонного разговора с Си Цзиньпином долго рассыпался в любезностях, говорил, что тот ему "очень нравится" и что теперь отношения между странами будут "очень хорошими". К этому присовокупились тихий отказ от введения дополнительных тарифов на китайский импорт, которые должны были вступить в силу с 1 февраля, подтверждение политики "единого Китая" и обширные планы по расширению взаимодействия.
Параллельно появилась информация, что Трамп теперь обвиняет Тайвань, что тот "украл у США 100% бизнеса по производству чипов" и вообще должен платить за свою защиту аж 10% от своего госбюджета.
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Некоторые западные обозреватели уверены, что это обозначает поворотный момент, а именно то, что Трамп решил заключить за спиной России сепаратную сделку с Китаем, чтобы тот сократил (а в идеале прекратил) опосредованную поддержку России в конфликте на Украине, а также отказался от своей союзнической позиции в пользу экономических плюшек со стороны США.
Аргументы простые:
- Экономические отношения с США для КНР очевидно важнее: взаимная торговля с Америкой у Китая растет значительно быстрее, чем с Россией; объем торговли между странами в три раза больше, чем между Россией и Китаем; доля нашей страны в китайском импорте составляет всего 5%, которые можно в теории легко заменить.
- Китайское руководство исторически между идеологией и экономикой выбирало экономику. Иллюстрацией этому может служить ситуация, когда Китай зарабатывает колоссальные деньги, продавая по максимальной цене те же дроны всем сторонам конфликта на Украине, одновременно призывая к миру во всем мире.
Тем не менее объективная стратегическая реальность говорит совершенно о другом.
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Вне зависимости от меняющихся обитателей Белого дома Китай и Россия всегда будут геополитическими соперниками США. Пункт в Национальной оборонной стратегии США, где наши страны обозначены как главные враги Града на холме, без изменений кочует от версии одного президента к другой. Китай, как и Россия, окончательно сделал ставку на новую геополитическую реальность со множественными центрами силы, включая членство в БРИКС и укрепление двусторонних связей с Россией, и никакие подачки со стороны Трампа ее не изменят. Всем разумным политикам очевидно, что договоренности с западными лидерами не стоят бумаги, где стоят их подписи, а их слова — и подавно.
Простой пример: прямо сейчас, когда Трамп с мурлыканием ходит вокруг Си, как кот вокруг сметаны, по его же указанию готовится вывод 20 тысяч американских солдат из Европы с последующей переброской в Азию. При "миротворце" Трампе только в рамках двух программ в 2025 году на усиление американского военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе и "сдерживание Китая" будет направлено 23 миллиарда долларов. С европейской НАТО очевидным образом фокус переносится на AUKUS — военный альянс из США, Великобритании и Австралии, который также направлен против Китая и в который в этом году планируется пригласить Японию, Филиппины и Южную Корею.
Двадцать первого января президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в формате видеоконференции, в рамках которой российский лидер заявил: "В основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов и совпадения взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами. Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимной выгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры".
Поэтому, если кто-то уже налил тост за скорый разрыв Москвы и Пекина — смотрите не подавитесь.